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Seçim yasakları başladı, parti bayrakları toplandı

2024-03-31 01:38:10
Seçim yasakları başladı, parti bayrakları toplandı

Türkiye bugün sandığa gidiyor.

#1
Foto - Seçim yasakları başladı, parti bayrakları toplandı

İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliği sona erdi.

#2
Foto - Seçim yasakları başladı, parti bayrakları toplandı

Seçim yasaklarının başlamasıyla gece boyunca belediye ekipleri, parti bayrakları ve afişlerini kaldırdı.

#3
Foto - Seçim yasakları başladı, parti bayrakları toplandı

Bağcılar'da belediye ekiplerinin çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

#4
Foto - Seçim yasakları başladı, parti bayrakları toplandı

Şişli'de de ekipler, gece boyunca cadde ve sokaklardaki parti bayraklarını ve afişleri kaldırdı.

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