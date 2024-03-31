2024-03-31 01:38:10 Seçim yasakları başladı, parti bayrakları toplandı
Türkiye bugün sandığa gidiyor.
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Türkiye bugün sandığa gidiyor.
İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliği sona erdi.
Seçim yasaklarının başlamasıyla gece boyunca belediye ekipleri, parti bayrakları ve afişlerini kaldırdı.
Bağcılar'da belediye ekiplerinin çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.
Şişli'de de ekipler, gece boyunca cadde ve sokaklardaki parti bayraklarını ve afişleri kaldırdı.
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