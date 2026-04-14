Seçim yaparken sakın bu hataları yapmayın! Yanlış cihaz fayda değil zarar veriyor

Ahmet Avcı, müşterilerinin sıkça kendilerine yönelttiği, "Ses yükseltme cihazı kullansam olur mu" sorusuna da cevap verdi. İşitme sağlığını bozduğu için ses yükseltme cihazlarını önermediklerini belirten odyometrist Ahmet Avcı, işitme cihazı ile ses yükseltici arasındaki farkı ise şöyle anlattı: "İşitme cihazları, özel olarak işitme kaybı olan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış medikal cihazlardır. Ses yükselticiler ise genellikle genel amaçlı ses artırıcı cihazlardır. İşitme cihazları, işitme uzmanları tarafından bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanır ve programlanırken, ses yükselticiler genellikle basit bir şekilde tasarlanmış ve daha az ayar seçeneği sunar. İşitme cihazları, uzun vadeli kullanım için tasarlanmıştır ve genellikle uzun süreli konfor ve güvenilirlik sağlar. Ses yükselticilerin ise işitme cihazları kadar uzun süreli ve etkili olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, işitme cihazları ve ses yükselticiler arasındaki temel fark, tasarım amaçları ve işlevsellik seviyeleridir. İşitme kaybı olan bireyler için cihazların profesyonel bir işitme uzmanı tarafından önerilmesi ve ayarlanması tavsiye edilir."