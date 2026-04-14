  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katil İsrail’in Gazze’deki vahşeti durmuyor! Can kaybı 72 bini aştı Belalarını arıyorlar! Türkiye ile savaş senaryosunu tartışmaya açtılar Nisan ayında şoke eden manzara! Kar kalınlığı insan boyutunu geçti Avrupa'nın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu! Yunanistan'ı hüsrana uğratacak gelişme: Türkiye'ye yetki verildi Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektöründeki 57 projeye büyük destek İtalya’yı geride bıraktı: Türkiye artık bu alanda dünya ikincisi Otomobil devinin çılgın modeli tanıtıldı! Türkiye'de çok seviliyor! Seküler cahillere göre modernlik! Yine alkol illeti yine faciaya davetiye
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Seçim yaparken sakın bu hataları yapmayın! Yanlış cihaz fayda değil zarar veriyor
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Seçim yaparken sakın bu hataları yapmayın! Yanlış cihaz fayda değil zarar veriyor

Odyometrist Ahmet Avcı, işitme cihazı seçerken yapılan yanlışların ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

#1
İşitme cihazı alırken yapılan yanlış tercihlerin, beklenen yararı sağlamadığı gibi işitme sağlığını da olumsuz etkileyebileceği uyarısı geldi. Eskişehir'de yaşayan odyometrist olan Ahmet Avcı, kişiye uygun ve doğru işitme cihazı belirlenmesinin önemine dikkat çekti.

#2
Kulağın içine veya arkasına takılan işitme cihazı, işitme kaybı yaşayan bireylerin sesleri daha net ve yüksek duymasını sağlıyor. Mikrofon, amplifikatör ve hoparlörden oluşan cihazlar, dış sesleri toplayıp işleyip kulak kanalına ileterek yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Odyometrist Ahmet Avcı, işitme cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulundu.

#3
Kişiye uygun ve doğru işitme cihazının belirlenmesinin önemli olduğunu söyleyen Ahmet Avcı, "İşitme cihazını deneme, uygulama, ayarlama, bilgilendirme gibi hizmetler odyoloji uzmanları tarafından yapılmalıdır. Kullanılacak cihaz tipi, kulak kalıbı ve kalıbın akustik özellikleri hastanın işitme kaybına, yaşına, kulak yapısına ve özelliklerine göre belirlenir. Hastanın yaşı, kulak yapısının durumu sebebiyle çok özel bir takım cihaz uygulamaları gerekebilir. İşitme cihazı seçimi ve ayarlanmasında işitme ve anlama seviyesi, iş ve ev faaliyetleri, kullanılan ilaçlar, mevcut hastalıklar ve fiziksel durum gibi değişkenler dikkate alınır. Tek kulağa ya da her iki kulağa cihaz gerekip gerekmediği değerlendirilir. İki taraflı kayıplarda iki kulağa cihaz kullanmak seslerin dengelenmesinde, gürültülü ortamlarda kelimeleri anlama düzeyinin gelişmesinde ve seslerin kaynağının belirlenmesinde önemlidir. İşitme cihazı belirlenirken hastanın bireysel özellikleri ve ihtiyaçları da ilgili uzman tarafından dikkate alınmalıdır" dedi.

#4
İşitme cihazlarının genel kullanım özellikleri ve bakımı ile ilgili detaylara değinen Ahmet Avcı, "Cihazınızın kullanımı satın aldığınız cihazın marka ve modeline göre değişir. Uzmanınızın tavsiyelerine uymak çok önemlidir. Sudan, terden, tozdan mutlak suretle korunmalıdır. Düzenli olarak periyodik bakımları yapılmalıdır. Cihaz yatarken kullanılmamalıdır. Cihazınızı yüksek ısıdan koruyun" ifadelerini kullandı.

#5
Ahmet Avcı, müşterilerinin sıkça kendilerine yönelttiği, "Ses yükseltme cihazı kullansam olur mu" sorusuna da cevap verdi. İşitme sağlığını bozduğu için ses yükseltme cihazlarını önermediklerini belirten odyometrist Ahmet Avcı, işitme cihazı ile ses yükseltici arasındaki farkı ise şöyle anlattı: "İşitme cihazları, özel olarak işitme kaybı olan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış medikal cihazlardır. Ses yükselticiler ise genellikle genel amaçlı ses artırıcı cihazlardır. İşitme cihazları, işitme uzmanları tarafından bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanır ve programlanırken, ses yükselticiler genellikle basit bir şekilde tasarlanmış ve daha az ayar seçeneği sunar. İşitme cihazları, uzun vadeli kullanım için tasarlanmıştır ve genellikle uzun süreli konfor ve güvenilirlik sağlar. Ses yükselticilerin ise işitme cihazları kadar uzun süreli ve etkili olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, işitme cihazları ve ses yükselticiler arasındaki temel fark, tasarım amaçları ve işlevsellik seviyeleridir. İşitme kaybı olan bireyler için cihazların profesyonel bir işitme uzmanı tarafından önerilmesi ve ayarlanması tavsiye edilir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Tamamen yalan ve raklam kokan bir beyan çünkü 100 dolar etmeyen cihazları 1000vdolara 1500 dolara vatandaşlara satıyorlar gerekçede sakın ha kulaklık fırmasından almazsan kulağın sağır olur diye de korkutuyorlar ve birçok doktorda buna zemin hazırlıyor hatta lobi o kadar güçlü ki internetten kulaklık satan ilanları bile yasaya dayanarak kaldırtıyorlar yani bu sektörde de tam bir soygun var Medikalcılıkta olduğu gibi.
TÜM YORUMLARA GİT
Takım otobüsüne silahlı saldırı! Futbolcu öldürüldü
Spor

Takım otobüsüne silahlı saldırı! Futbolcu öldürüldü

Silahlı ve maskeli soyguncular, Gana Ligi ekibi Berekum Chelsea takımının otobüsüne saldırı düzenledi. Korkunç saldırıda Ganalı futbolcu Dom..
ABD-İsrail saldırılarının faturası açıklandı! İran savaş tazminatı miktarını açıkladı
Dünya

ABD-İsrail saldırılarının faturası açıklandı! İran savaş tazminatı miktarını açıkladı

İran hükümeti, ABD ve İsrail saldırılarının yol açtığı savaş zararına ilişkin ilk mali hesaplamayı açıkladı. Tahran yönetimine göre savaşın ..
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı! Yaralılar var
Gündem

Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı! Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı yaşandı. 16 kişi yaralandı. Saldırganın intihar ettiği ileri sürüldü. Çok sayıda ..
Dünya bu uyarıyı konuşuyor! Hakan Fidan'dan herkesi ayağa kaldıracak Hürmüz çıkışı
Gündem

Dünya bu uyarıyı konuşuyor! Hakan Fidan'dan herkesi ayağa kaldıracak Hürmüz çıkışı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında küresel sistemin sinir uçlarına dokunan çok kritik açıklamalarda bulundu. Öze..
İran 5 ülkeden tazminat istedi! Bakın hangi ülkeler
Ekonomi

İran 5 ülkeden tazminat istedi! Bakın hangi ülkeler

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Saeid Iravani, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’den taz..
Kirli siciliyle Avrupa’nın yeni gözdesi! Demokrasi maskesi takan Peter Magyar'ın karanlık geçmişi
Gündem

Kirli siciliyle Avrupa’nın yeni gözdesi! Demokrasi maskesi takan Peter Magyar'ın karanlık geçmişi

Macaristan'daki seçim sonuçlarının ardından Türkiye'deki malum çevrelerin "zafer" çığlıkları attığı Peter Magyar hakkında, sosyal medya plat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23