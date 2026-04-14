Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gemiyi ortadan ikiye ayırmıştı: Türkiye'nin çok konuşulan silahı İngiltere'de sahneye çıktı

Türkiye'nin savunma devi ROKETSAN, üç sene önce yapılan test sırasında bir gemiyi ortadan ikiye ayıran torpido sistemlerini sahneye çıkardı.

ROKETSAN, Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da düzenlenen Deniz Altı Savunma Teknolojisi Konferansı ve Fuarı'nda (UDT 2026) yeni iş birliklerine kapı aralamayı hedefliyor.

Su altı savunma sistemleri ve teknolojileri alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan UDT 2026, Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da kapılarını açtı.

Etkinlik, 14-16 Nisan tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından binlerce sektör profesyonelini ve askeri temsilciyi ağırlayacak. Türk savunma sanayisi şirketlerinden ROKETSAN da yeni iş birlikleri geliştirme hedefiyle fuarda yerini aldı. ROKETSAN, deniz altı savunma teknolojilerinin sergilendiği UDT 2026’da, ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido ve AKYA Yeni Nesil Ağır Sınıf Torpido sistemlerini vitrine çıkardı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, UDT 2026’nın stratejik önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Londra’da düzenlenen bu önemli buluşma, savunma teknolojilerinin farklı ancak birbirini tamamlayan alanlarında küresel paydaşlarla bir araya gelmemiz açısından büyük önem taşıyor. Bu etkinlik, stratejik iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediğimiz, teknoloji transferi ve ortak üretim fırsatlarını değerlendirdiğimiz önemli temas noktaları oluyor. Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalardan katılım sağlayan karar vericilerle gerçekleştireceğimiz görüşmelerin, küresel ölçekteki iş ağımızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz. ROKETSAN olarak amacımız; yenilikçi, güvenilir ve sahada kendini kanıtlamış çözümlerimizle müttefik ve dost ülkelerin savunma kapasitelerine katkı sağlamak ve sürdürülebilir, uzun vadeli ortaklıklar tesis etmektir.”

Roketsan, AKYA Ağır Torpido‘ya yönelik çalışmalarını uzun bir süredir sürdürüyor. Bugüne kadar 60 adetten fazla atış test gerçekleştirilen AKYA Projesi kapsamında ilk kez ‘Harp Torpidosu’ ile hedef deniz platformu vuruldu. Böylelikle ‘Harp Torpidosu ile Hedef Platforma Yönelik Patlatma Testi’ başarıyla tamamlanan AKYA’nın, kabul testi faaliyetlerine geçtiği üzerinde duruluyor.

Üç sene önce Antalya Körfezi’nde icra edilen atış sırasında; TCG PREVEZE Denizaltısı, sualtı şok tesirli duyarsız harp başlığına sahip AKYA Torpidosu ile hedef gemi üzerinde isabetli bir vuruş kaydetmişti. Vuruşa müteakiben ağır hasar alan hedef gemi, çok kısa bir süre içerisinde mavi derinliklere gömülmüştü.

İbrahim aslantaş

İnğiltere yaptığı silahları bize tanıtıyor mu.Hiç bir zamanben İnğiltereye güvenmem.sayğılarımla
