Eğitim
5
Yeniakit Publisher
Muhalefet yerden yere vuruyordu: Okullarda Fatih Projesi ile nereden nereye
Giriş Tarihi:

Muhalefet yerden yere vuruyordu: Okullarda Fatih Projesi ile nereden nereye

Bakan Yusuf Tekin, muhalefetin sıkça eleştirdiği Fatih Projesi sayesinde 60 binden fazla okula fiber internet altyapısı kurulduğunu belirterek, projenin eğitimde dijital dönüşümün temelini oluşturduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim alanındaki projelerden birisi olan Fatih Projesi hakkında, "Şu anda muhalefetin en çok eleştirdiği projelerden bir tanesi Fatih Projesi’ydi. Fatih Projesi'nden dolayı hükümeti yerden yere vurdular" dedi. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen GençTek, bilişim teknolojileri alanında çalışmalar yürüten öğrenci ve danışman öğretmenlerin desteklendiği genç bilişim ekosistemi olarak biliniyor. ‘Sektörün Yeni Liderleri’ sloganıyla yürütülen bu çalışma ile öğrencilerin iletişim ve iş birliği becerilerinin geliştirilmesi, sektörel farkındalık kazanmaları ve üretim süreçlerine katılmalarının amaçlandığı belirtildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Yapay Zeka Destekli Programlama, Siber Güvenlik, Oyun Tasarımı, Havacılık Sistemleri, e-Spor, E-Ticaret, Eğitim Teknolojileri, Dijital Sanatlar, Açık Kaynak, Bilişim Hukuku ve Güvenli İnternet, Dijital Yürüyüş STEM gibi 15 ayrı temanın belirlendiği ve GençTek ekipleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri koordinasyonunda söz konusu temalar kapsamında çalışmalar yapmak üzere 54 ilde bir araya gelindiği açıklandı.

FATİH PROJESİ İLE 60 BİNİN ÜZERİNDEKİ OKULA FİBER İNTERNET ALTYAPISI: Bu kapsamda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde ‘GençTek Akran Öğrenme Modeli ve Genç Bilişim Ekosistemi’ 2. Ankara Zirvesi’ düzenlendi. Düzenlenen programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, il koordinatörleri, çalışma grubu temsilcileri, danışman öğretmenler, öğrenciler katılım sağladı. Yaygınlaştırılması planlanan illerin de dahil edilmesiyle 63 ilden bin 200 katılımcıyla gerçekleştirilecek olan zirvede; illerde yürütülen çalışmaların paylaşılması ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması; bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren öğrenci ve danışman öğretmenlerin sektörel farkındalık kazanmaları ve yeni dönem stratejilerinin belirlenmesinin hedefleneceği vurgulandı. Burada açıklamalarda bulunan Tekin, muhalefetin 2011 yılından itibaren en çok eleştirdiği politikalardan birisinin Fatih Projesi olduğunu belirtti. Bakan Tekin, Fatih Projesi ile birlikte 60 binin üzerindeki okullarda birçok fiber internet altyapısı sağladıklarını dile getirdi.

MUHALEFETİN EN ÇOK ELEŞTİRDİĞİ PROJELERDEN BİR TANESİ FATİH PROJESİ’YDİ: Eğitim alanında geliştirilen Fatih Projesi ile birlikte, birçok okula internet götürdüklerinin altını çizen Tekin, "Şu anda muhalefetin en çok eleştirdiği projelerden bir tanesi Fatih Projesi’ydi. Fatih Projesi'nden dolayı hükümeti yerden yere vurdular. Bugüne kadar Fatih Projesi kapsamında 60 binin üzerindeki okulumuza, birçoğu fiber olmak üzere internet altyapısı götürdük. Bu okullarımızın büyük çoğunluğuna internet erişim hizmeti sunduk. Bu okullarımızın içinde yaklaşık 60 bin sınıfta etkileşimli tahta dediğimiz akıllı tahtalar var ve gençlerimiz, bu imkanlarla dünyanın en büyük eğitim içerik ortamlarından bir tanesi olan Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) erişip istedikleri her türlü uygulamayı ve eğitimi rahatlıkla izleyebilecek bir ortama kavuşturmuş durumdayız" diye konuştu.

BUNU ŞU ANDA DÜNYADA BİRÇOK MEKANİZMA TAKDİR EDİYOR: Fatih Projesi’ni dünya üzerindeki birçok ülkenin takdir ettiğini ve bu proje ile Türkiye'nin dünyaya yön verdiğini dile getiren Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu şu anda dünyada birçok mekanizma takdir ediyor. Türkiye için dünyada neredeyse tek ülkeye tanımlaması yapılıyor. Bugüne kadar bütün bunları yaparken Fatih Projesi'nden en temel beklentimiz bu anlattıklarımız değildi. Bunları yaparak Türkiye'de yazılım gibi konularda bir sektörün oluşmasını, ‘çocuklarımızın ve gençlerimizin bu konuda küçük yaşlardan itibaren üreten pozisyonda olması için neler yapabiliriz’ sorusuydu. Bu anlamda şu an içinde bulunduğumuz gibi etkinliklerin yapılması ve Türkiye'de dünyaya yön verebilecek bir sektörün ortaya çıkması için biz bir altyapı çalışması olarak düşündük. Bugün geldiğimiz noktada gerek TEKNOFEST’lerle gerek robot yarışmalarımızla gerekse de yaptığımız benzeri etkinliklerimizle, dünyada eğitim içeriklerinden sağlık ve tarım uygulamalarına kadar birçok alanında benzeri etkinlikler yapan genç arkadaşlarımız var" şeklinde konuştu.

