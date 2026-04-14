Muhalefet yerden yere vuruyordu: Okullarda Fatih Projesi ile nereden nereye

BUNU ŞU ANDA DÜNYADA BİRÇOK MEKANİZMA TAKDİR EDİYOR: Fatih Projesi’ni dünya üzerindeki birçok ülkenin takdir ettiğini ve bu proje ile Türkiye'nin dünyaya yön verdiğini dile getiren Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu şu anda dünyada birçok mekanizma takdir ediyor. Türkiye için dünyada neredeyse tek ülkeye tanımlaması yapılıyor. Bugüne kadar bütün bunları yaparken Fatih Projesi'nden en temel beklentimiz bu anlattıklarımız değildi. Bunları yaparak Türkiye'de yazılım gibi konularda bir sektörün oluşmasını, ‘çocuklarımızın ve gençlerimizin bu konuda küçük yaşlardan itibaren üreten pozisyonda olması için neler yapabiliriz’ sorusuydu. Bu anlamda şu an içinde bulunduğumuz gibi etkinliklerin yapılması ve Türkiye'de dünyaya yön verebilecek bir sektörün ortaya çıkması için biz bir altyapı çalışması olarak düşündük. Bugün geldiğimiz noktada gerek TEKNOFEST’lerle gerek robot yarışmalarımızla gerekse de yaptığımız benzeri etkinliklerimizle, dünyada eğitim içeriklerinden sağlık ve tarım uygulamalarına kadar birçok alanında benzeri etkinlikler yapan genç arkadaşlarımız var" şeklinde konuştu.