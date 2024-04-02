Seçim sonuçlarını bilen Hakan Bayrakçı’dan çarpıcı analiz! Ne olduysa son 10 günde oldu

İstanbul’da 40 gün içinde DEM ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 3,5-4 oranında olduğunu gözlemledim. Soruyorsunuz DEM, 4,3 İYİ Parti 3,9. Gerek İstanbul’da gerek ittifakın olduğu başka illerde çok kurnazca bir plan yapılmış. Başta da dedim bunların sonucu olur. Normalde Kandil çıkıp, DEM çıkıp destek açıklaması yapıyordu. Bu defa öyle olmadı. Aday çıkarıyoruz dediler. Gerçekte bu ittifak olabilir ama ittifak var mı yok mu tartışması halkın önüne kondu. Dolayısıyla siz milliyetçi seçmenden oy alabilmek için Muhalefet olarak, çünkü son 40 yıldır seçimin kaderini milliyetçiler belirliyor. Diğerlerinin kime vereceği bellidir zaten. Milliyetçiler bazen 77’de olduğu gibi Ecevit’e oy verir Kıbrıs’a çıktı diye bazen kimine kızar oy vermez seçimin kaderi değişir. Milliyetçi seçmeni küstürerek ya da kazanmadan işiniz zordur. Zira Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Milliyetçiler Erdoğan’a oy verdiler. Bu sefer bu ittifak tartışma yaratılacak şekilde yapıldığı için Kandil açıklama yapmadı DEM destekliyoruz demedi. Tabii destekledi ki DEM 1 aldı 2 aldı yalnızca. DEM ’in oyu bu mu? DEM ceketini atsa 8’ini 10’nu alır oyların İstanbul’da. DEM ‘in oyu bu mu? İYİ Parti seçmeni hiç yok. Niye? İYİ Parti’nin seçmeni merkez sağ seçmendir. Merkez sağ seçmen ayan beyan bir DEM ittifakından rahatsız olmadı. Kurnazlık dediğim bu siz ikisinin oylarını aynı anda nasıl alırsınız?