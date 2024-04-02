Seçim sonrası Başkan Erdoğan’dan ekonomi kararı! Herkesin beklediği adım atılıyor

Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi de ele alınacak. Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek. Turist rehberliği ve seyahat acentelerine ilişkin düzenleme ise Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle şekillendirilecek. Teklife göre yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenler, diğer mesleğe kabul şartlarını yerine getirmeleri halinde Türkçe turist rehberi olabilecek.