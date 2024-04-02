2024-04-02 09:51:31 Seçim sonrası Başkan Erdoğan’dan ekonomi kararı! Herkesin beklediği adım atılıyor
Hükümet, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ekonomiye odaklandı. 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program hedeflerini takvime uygun şekilde yürüten hükümetin amacı sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refahı sağlamak. Bu eksende ilk hamle enflasyonun düşürülmesi için atılan adımların sıkı takibi olacak. Emeklilere kök maaş düzenlemesi ve kripto yasa teklifi de Ramazan bayramı sonrası Meclis'in gündeminde olacak.