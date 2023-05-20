Seçim sloganı yüzünden binlerce oy iptal oldu!

Binlerce oy iptal oldu Seçim çalışmasında milletvekilliği için kendisine bir oy, cumhurbaşkanlığı için ise Recep Tayyip Erdoğan'a bir oy istediğini söyleyen Fatih Bucak, “Bağımsız müracaat etmiştik. Tabii bağımsız seçim sonuçları, elimizdeki sayı 13 ile 15 bin arasında fakat toplamda bir 12 bin, 13 bin iptalimiz var, o da şu şekilde. Ben Cumhur İttifakını destekliyordum. Bir oy bana, bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a demiştim. Dolayısıyla pusulalarda bağımsız olarak benim ismime evet mührü basılmış, Recep Tayyip Erdoğan'a basılmış ve AK Partiye basılmış. Dolayısıyla 11 bin iptalimiz var. 11 bin demek, ya da 15 bin iptal, neyse, tam detaylı olarak bilmiyorum, Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakına gitmiş. Gerçi bu 13 bin bana gelse yine milletvekili olmama yeterli değil ama Cumhur İttifakı'nın 13 bin oyu eksilmiş oluyor” dedi. Bu seçimden ders çıkarttıklarını söyleyen Bucak, “Seçmenimize bağımsızız, gerisini nereye verirseniz verin deseydik belki bu sorun yaşanmazdı ama bir oy bana, bir Tayyip Erdoğan'a deyince dolayısıyla iptaller çok yaşandı. Türkiye genelinde de bu tür sorunlar varmış. Biraz karışıktı, 2 pusula vardı. Böyle bir şeyin yaşanması normaldi. Tabii bu bizi yolumuzdan alıkoymadı. Hatalarımızı, eksiklerimizi, sandıklarımıza sahip çıkmayı öğrendik. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. İnşallah belediye seçimlerinde görüşürüz” ifadelerini kullandı.