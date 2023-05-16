Seçim öncesi artan gram altın fiyatları düşüşe geçti

“Piyasalar Cumhurbaşkanın ikinci turu alacağına inandı ve düzeltmeler yaptı. Bu düşüş alıcılar için bir fırsat. Altın almak isteyen vatandaşların bunu değerlendirmelerini öneriyoruz, bunu bir daha zor yakalarlar. Bu fırsatı değerlendirmelerini öneriyorum. Dünyada çok fazla bir değişiklik olmadı. Altının ONS'u 2 bin 14 dolar; 15, 16, 17 gibi değişti. Örneğin geçenler biz çeyrek altını 2 bin 500 liraya sattık. Şuanda ise 2 bin 360 liraya çeyrek altın satıyoruz. Yarım altını ise 4 bin 720 liradan satıyoruz. Cumhuriyet altınını da 9 bin 400 liraya satıyoruz. Bilezik fiyatı ise bin 346 liraya gramında satışlar yapılıyor. Vatandaşların altına her zaman güvenmelerini, güvenilir bir liman olduğunu öneriyorum. Tasarruf sepetlerinde mutlaka yüzde 30 civarında altın almalarını öneririm. Bu altınları ise internet üzerinden bilmediğiniz sitelerden almamalarını öneriyorum. Çok sorun yaşanıyor. Bu sorunun yaşanmaması için kuyumcudan almalarını öneririm”