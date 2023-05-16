2023-05-16 12:06:56 Seçim öncesi artan gram altın fiyatları düşüşe geçti
Yatırımın güvenli limanı altının fiyatı, geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü rekor seviyelere ulaştı. Bin 500 lira seviyelerine kadar tırmanan gram altın fiyatlarında seçimin ilk turunun ardından düşüş yaşanıyor. Ons fiyatının 2 bin 17 doların üzerine çıkmasıyla geçtiğimiz haftanın kapanışında son 1 yılın yeni rekorunu kıran altın, vatandaşlardan da talep gördü. Yeni haftaya seçimin etkisinden kurtularak başlayan altın fiyatları bin 410 lira seviyelerine gerileyerek başladı.