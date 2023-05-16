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Ekonomi
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Seçim öncesi artan gram altın fiyatları düşüşe geçti

2023-05-16 12:06:56
Seçim öncesi artan gram altın fiyatları düşüşe geçti

Yatırımın güvenli limanı altının fiyatı, geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü rekor seviyelere ulaştı. Bin 500 lira seviyelerine kadar tırmanan gram altın fiyatlarında seçimin ilk turunun ardından düşüş yaşanıyor. Ons fiyatının 2 bin 17 doların üzerine çıkmasıyla geçtiğimiz haftanın kapanışında son 1 yılın yeni rekorunu kıran altın, vatandaşlardan da talep gördü. Yeni haftaya seçimin etkisinden kurtularak başlayan altın fiyatları bin 410 lira seviyelerine gerileyerek başladı.

#1
Foto - Seçim öncesi artan gram altın fiyatları düşüşe geçti

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, seçim öncesi piyasaların tedirgin olduğunu altını çizerek, şunları aktardı:

#2
Foto - Seçim öncesi artan gram altın fiyatları düşüşe geçti

“Geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü piyasalarımız çok tedirgindi. Bu nedenle fiyatlarımız epey bir yükseldi. Fiyatlar ne olur, hükümette bir boşluk olur mu diye hep soru işaretleri oldu. Dünya borsalarına baktım. İnanılmaz şekilde tekrar yükseliş yaptı. Fakat ne oldu piyasalar ikinci turda Cumhurbaşkanımızın kesin alacağı kanaatine vardı ve sabah saatlerinde alınan fiyatlar geri verdi, düşüş yaşandı piyasalar oturdu. Cumartesi günü gram altını bin 500'e satıyorduk, bugün ise bin 410 liraya kadar geriledi. Yani 90 lira kadar bir düşüş oldu. Bu da piyasaların istikrarlı olacağı ve bir belirsizlik olmayacağı kanaatine vardı”

#3
Foto - Seçim öncesi artan gram altın fiyatları düşüşe geçti

Altın fiyatlarındaki bu düşüşlerin bir fırsat olduğunu ifade eden Yusuf Yaşar, ise şunları söyledi:

#4
Foto - Seçim öncesi artan gram altın fiyatları düşüşe geçti

“Piyasalar Cumhurbaşkanın ikinci turu alacağına inandı ve düzeltmeler yaptı. Bu düşüş alıcılar için bir fırsat. Altın almak isteyen vatandaşların bunu değerlendirmelerini öneriyoruz, bunu bir daha zor yakalarlar. Bu fırsatı değerlendirmelerini öneriyorum. Dünyada çok fazla bir değişiklik olmadı. Altının ONS'u 2 bin 14 dolar; 15, 16, 17 gibi değişti. Örneğin geçenler biz çeyrek altını 2 bin 500 liraya sattık. Şuanda ise 2 bin 360 liraya çeyrek altın satıyoruz. Yarım altını ise 4 bin 720 liradan satıyoruz. Cumhuriyet altınını da 9 bin 400 liraya satıyoruz. Bilezik fiyatı ise bin 346 liraya gramında satışlar yapılıyor. Vatandaşların altına her zaman güvenmelerini, güvenilir bir liman olduğunu öneriyorum. Tasarruf sepetlerinde mutlaka yüzde 30 civarında altın almalarını öneririm. Bu altınları ise internet üzerinden bilmediğiniz sitelerden almamalarını öneriyorum. Çok sorun yaşanıyor. Bu sorunun yaşanmaması için kuyumcudan almalarını öneririm”

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