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Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

2023-03-17 08:05:43
Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Twitter başta olmak üzere sosyal medyada 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde başlatılan seçim operasyonunun deşifre olmasının ardından kullanıcılar isyan etti. Sosyal medya kullanıcıları, Twitter tarafından yapılan bu operasyona kayıtsız kalmadı. Birçok kullanıcı "saçma" olarak nitelendirdiği siyasi içerikli tweetlerin karşısına çıkmasına tepki gösterdi. FETÖ ve PKK yanlısı hesapların özellikle Twitter'da karşısına çıkarıldığını belirten sosyal medya kullanıcıları, "Anlaşılan Twitter'da seçim dönemini başlatmış.

#1
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Twitter'da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde sosyal medya kullanıcılarının takip etmediği hesaplardaki paylaşımlar otomatik olarak kullanıcıların akışına düşmeye başladı.

#2
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Özellikle muhalif isimlerin, terör örgütü yandaşlarının ve firarilerin paylaştığı gönderilen milyonlarca kişi tarafından görüntülenmesi sağlanırken, yerli ve milli içerikler ise perdelenmeye başladı.

#3
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

SABAH'ın ulaştığı istihbarat raporlarında 06 Şubat ile 13 Mart tarihleri arasında Twitter'da son bir ayda, gündem olan etiketlere yazılan 5 milyon 362 bin 730 paylaşım bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplardan yapıldı. Bot hesapların yüzde 27'sinin FETÖ ve PKK'ya ait hesaplar olduğu ortaya çıkarken, kullanıcılar yaşananlara isyan etti.

#4
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Twitter'ın bot hesapların paylaşımlarına izin vermeye devam ederken, SABAH, yapılan manipülasyonlarla ilgili hazırladığı soruları Twitter'ın avukatına yöneltecekti ancak avukat Gönenç Gürkaynak açıklama yapmadı.

#5
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

TÜRKİYE OFİSİ SESSİZ Twitter'ın İstanbul Şişli'de açıldığı belirtilen ofisi sessizliğini korurken, SABAH, Twitter avukatı Gönenç Gürkaynak'a ulaştı. Gürkaynak, halen Twitter'ın Türkiye'deki avukatlığına devam ettiğini, serbest avukat olarak herhangi bir müvekkilinin konusu üzerinde hiçbir zaman basına açıklama yapmadığını belirterek konuşmadı.

#6
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

AYNI TWEET 4 FARKLI HESAPTAN ATILDI Twitter'da yapılan inceleme aynı mesajların farklı bot hesaplar tarafından birçok hesaptan farklı saatlerde atılarak kullanıcıların önüne çıkarıldığı belirlendi.

#7
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Bunların bir örneği de "Ben Konyalı bir köylüyüm. 20 senedir AKP'ye oy verdim ama artık yetti. Traktöre tekerlek alacak param yok. Tekerlek alsam mazot alacak param yok. Artık milletin adamı Kılıçdaroğluna oy vermenin zamanı geldi.

#8
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Oyum Kılıçdaroğlu'na" oldu. Yine bir başka hesap ise siyasi parti liderlerinin paylaşımlarının altına farklı şehirlerde yaşayan farklı isimler gibi twitler attı.

#9
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

"TWİTTER'DA SEÇİM DÖNEMİ BAŞLAMIŞ, MANİPÜLASYON TAM GAZ" Sosyal medya üzerinden takip ettiği hesapların paylaşımlarını takip etmek için giriş yapan kullanıcılar 14 Mayıs seçimlerinin yaklaşmasıyla karşılarına çıkan paylaşımlar nedeniyle isyan etti.

#10
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Birçok kullanıcı yaşanan bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Kullanıcılardan Uğur Yenisu "takip etmediğim hesaplar sanki takipteymişim gibi karşıma düşüyor. Buna bir çözüm var mı ? Zira çok salak şeylerle karşılaşıyorum.

#11
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Örnek: Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 70 oy alır gibi. Güleceğim ortam müsait değil" yazdı. Birçok örneğine rastlanılan bir başka paylaşımda ise Eyüp Aytan "Twitter'da hiç takip etmediğim CHP'li ve diğer muhalif hesaplar önüme geliyor.

#12
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Takip ettiklerimden daha fazla bunları görüyorum. Anlaşılan Twitter'da seçim dönemini başlatmış. Manispülasyon tam gaz" dedi. Aslan Balcı "takip etmediğim halde önüme "sana özel" temasıyla cahil Kemalist, FETÖ'cü ve çakma solcuların paylaşımları düşüyor.

#13
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Söz konusu şeref yoksunu kişilerin paylaşımlarını görmek istemiyorum. Seçimler yaklaştıkça Facebook, Twitter resmen algı operasyonuna başladı" dedi.

#14
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

"1 MİLYON BOT HESAP AÇILDI" 14 Mayıs seçimleri öncesinde, Amerika'dan bir ekibin İstanbul'a gelerek sosyal medyadan İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i bölgeler halinde ayırıp, bir çalışma yaptığını belirten Gazeteci Zafer Şahin, "Dijitalde bıraktığımız ayak izlerimiz üzerinden analizleri yaparak Türkiye'de seçim öncesi bot hesaplarla bir operasyon yapılıyor.

#15
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Twitter'da bu çalışma için 1 milyon hesap açıldı. Aynı metin binlerce farklı hesaptan paylaşılarak algı çalışması yapılıyor. Benim dikkatimi çeken bir paylaşımda Ak Parti'nin en çok oy aldığı Konya seçilmiş.

#16
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Konya tarım şehri. Kendisinin Konyalı olduğunu belirten sözde vatandaş, traktörüne teker, yakıt alamayacağını belirten mesajla Ak Parti'ye oy vermeyeceğine dair paylaşım yapıyor.

#17
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Bu mesaj yüzlerce, binlerce hesaptan günün farklı saatlerinde paylaşılıyor. Yine bir başka hesap ise farklı bir algı operasyonu yürütüyor.

#18
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Bir paylaşımında Bursa'da yaşadığını, diğer paylaşımında ise Elazığ'da yaşadığını öne süren Twitter kullanıcısı, Ak Parti'ye oy verdiğim için çok pişmanım, özür dilerim diyor.

#19
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Burada da bilinçaltına farklı bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Ak Partili olmak son derece ayıp gibi özür dilemen gerekiyormuş gibi bilinçaltı operasyonu yapılıyor.

#20
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Bütün bunlar meseleyi anlatmaya yetiyor.

#21
Foto - Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Sosyal medyada bir saat inceleme yapan herkes bunu görebilir" dedi.

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