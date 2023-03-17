Seçim öncesi algı operasyonu tam gaz! Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Twitter başta olmak üzere sosyal medyada 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde başlatılan seçim operasyonunun deşifre olmasının ardından kullanıcılar isyan etti. Sosyal medya kullanıcıları, Twitter tarafından yapılan bu operasyona kayıtsız kalmadı. Birçok kullanıcı "saçma" olarak nitelendirdiği siyasi içerikli tweetlerin karşısına çıkmasına tepki gösterdi. FETÖ ve PKK yanlısı hesapların özellikle Twitter'da karşısına çıkarıldığını belirten sosyal medya kullanıcıları, "Anlaşılan Twitter'da seçim dönemini başlatmış.