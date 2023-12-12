2023-12-12 12:11:15 Seçil Erzan’ın bir rezaleti daha ortaya çıktı! Diğeri, bunun yanında zemzemle yıkanmış kalır! Duyunca şok olacaksınız
Yüksek kâr getirili fon vurgunu nedeniyle tutuklanan Seçil Erzan’ın, engelli annesinin imzasını taklit ederek kredi çektiği ve fare zehri içerek intihar etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Galatasaray Eski Teknik Direktörü ‘Fatih Terim Fonu' adı altında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan ve "Özel belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 226 yıl hapis cezası istenen Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan soruşturması devam ediyor. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, "Annesinin 7.500 TL’lik emekli maaşını, imzasını taklit ederek, kullandığı krediye bloke ettirmiş. Annesi engelli, imza atabilecek durumda değil" bilgisini verdi. Avukat Karaaslan, Erzan'ın neden kaçmadığı sorusuna ise "Kaçamaz, korkak bir kız o. Schengen’i de var, kaçmıyor" yanıtını verdi.