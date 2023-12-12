Seçil Erzan’ın bir rezaleti daha ortaya çıktı! Diğeri, bunun yanında zemzemle yıkanmış kalır! Duyunca şok olacaksınız

Karaaslan, Erzan'ın senet verdiği 10 kişinin olduğunu ancak Erzan'ın şu anki mal varlığının sadece adada babadan kalma bir ev olduğunu bildirdi. Erzan'ın intihar etmeye çalıştığını da kaydeden Karaaslan, "Evet, fare zehiri almış. İçmiş ama kusmuş. Diyor ki 'Ölmeyi bile becermedim" dedi. Fatih Terim'in avukatının da Erzan'dan şikayetçi olduğunu kaydeden Karaaslan, "Terim şikayetçi olmuş, biz bilmiyoruz. Ancak şikayetçi olduğu konuyla alakalı savcılık ifade almadı. İfadeye çağrılırsak şunu söyleyeceğiz: “Terim’in hesaplarından bir örnek verin, inceleyelim. Varsa eksiğimiz kabul ederiz.” Seçil, “Hocanın gelirleri resmiydi” diyor" ifadelerini kullandı.