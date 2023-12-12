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Seçil Erzan’ın bir rezaleti daha ortaya çıktı! Diğeri, bunun yanında zemzemle yıkanmış kalır! Duyunca şok olacaksınız

2023-12-12 12:11:15
Seçil Erzan’ın bir rezaleti daha ortaya çıktı! Diğeri, bunun yanında zemzemle yıkanmış kalır! Duyunca şok olacaksınız

Yüksek kâr getirili fon vurgunu nedeniyle tutuklanan Seçil Erzan’ın, engelli annesinin imzasını taklit ederek kredi çektiği ve fare zehri içerek intihar etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Galatasaray Eski Teknik Direktörü ‘Fatih Terim Fonu' adı altında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan ve "Özel belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 226 yıl hapis cezası istenen Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan soruşturması devam ediyor. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, "Annesinin 7.500 TL’lik emekli maaşını, imzasını taklit ederek, kullandığı krediye bloke ettirmiş. Annesi engelli, imza atabilecek durumda değil" bilgisini verdi. Avukat Karaaslan, Erzan'ın neden kaçmadığı sorusuna ise "Kaçamaz, korkak bir kız o. Schengen’i de var, kaçmıyor" yanıtını verdi.

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Foto - Seçil Erzan’ın bir rezaleti daha ortaya çıktı! Diğeri, bunun yanında zemzemle yıkanmış kalır! Duyunca şok olacaksınız

Erzan'ın başlangıçta çevresi, akrabaları ve arkadaşları için bunu yaptığını ifade eden Karaaslan, "2021 yılının sonunda Ali ve Atilla Yörük’le tanışıyor. Ali Yörük, Seçil’in eski sevgilisi Nuri Köşkdere’nin iş yerinden ayrılınca tazminat alıyor. Seçil’e diyor ki “Köşkdere’ye çok iyi kazandırdın, bizim paramızı da değerlendir.” Böyle başlıyorlar. Seçil, insanlara fazla fazla veriyor ve kazanamıyor. Rakamlar kontrolünden çıkıyor" dedi.

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Foto - Seçil Erzan’ın bir rezaleti daha ortaya çıktı! Diğeri, bunun yanında zemzemle yıkanmış kalır! Duyunca şok olacaksınız

'Gerçekten beş kuruş para yok' Tüm bunların sonucunda Seçil Erzan'a hiçbir paranın kalmadığını söyleyen Karaaslan, "İnanmayacaksınız. Gerçekten beş kuruş para yok. Herkes diyor ki 'Bir yere gömmüştür.' Gömmüşse büyük hayal kırıklığı yaşayacağım. Annesinin 7.500 TL’lik emekli maaşını, imzasını taklit ederek, kullandığı krediye bloke ettirmiş. Annesi engelli, imza atabilecek durumda değil" bilgisini de paylaştı.

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Foto - Seçil Erzan’ın bir rezaleti daha ortaya çıktı! Diğeri, bunun yanında zemzemle yıkanmış kalır! Duyunca şok olacaksınız

HTS kayıtları sonucunda 'Seçil’in kime ne verdiği ortaya çıkacak' diyen Karaaslan, Seçil Erzan'ın bir kişiden aldığı parayı bir öncekinin borcu için kullandığını belirtti ve "Çünkü hepsini elden alıyor. Bakın, İnci ve Bülent Çeviker’in ses kaydı var. Seçil, anaparayı vermeyi teklif ediyor. Onlar kabul etmeyip 3.000.000 dolar almak için bir ay bekliyor. Şubatta Seçil’in parayı ödeyemeyeceğini anlıyorlar. Neden ihbar etmiyorsunuz? İhbar etseler Emre Belözoğlu ve İsmail İbrahim Çağlar’dan para almayacaktı" diye konuştu.

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Foto - Seçil Erzan’ın bir rezaleti daha ortaya çıktı! Diğeri, bunun yanında zemzemle yıkanmış kalır! Duyunca şok olacaksınız

Karaaslan, Erzan'ın senet verdiği 10 kişinin olduğunu ancak Erzan'ın şu anki mal varlığının sadece adada babadan kalma bir ev olduğunu bildirdi. Erzan'ın intihar etmeye çalıştığını da kaydeden Karaaslan, "Evet, fare zehiri almış. İçmiş ama kusmuş. Diyor ki 'Ölmeyi bile becermedim" dedi. Fatih Terim'in avukatının da Erzan'dan şikayetçi olduğunu kaydeden Karaaslan, "Terim şikayetçi olmuş, biz bilmiyoruz. Ancak şikayetçi olduğu konuyla alakalı savcılık ifade almadı. İfadeye çağrılırsak şunu söyleyeceğiz: “Terim’in hesaplarından bir örnek verin, inceleyelim. Varsa eksiğimiz kabul ederiz.” Seçil, “Hocanın gelirleri resmiydi” diyor" ifadelerini kullandı.

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