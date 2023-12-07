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Aktüel
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Seçil Erzan’dan dehşete düşüren açıklama: Kritik rapordan Fatih Terim çıktı: İşte hiç hesapta olmayan o ifadeler…

2023-12-07 09:19:28
Seçil Erzan’dan dehşete düşüren açıklama: Kritik rapordan Fatih Terim çıktı: İşte hiç hesapta olmayan o ifadeler…

Denizbank Teftiş Kurulu’nun, Erzan’ın Bozcaada’daki evinde, aralarında Fatih Terim’in de olduğu bir gruba verdiği partiyi mercek altına aldığı ortaya çıktı. Erzan’ın, davete catering (yemek) hizmeti veren işletme sahibini de dolandırmaya çalıştığı anlaşıldı. Öte yandan Seçil Erzan’la 9 ve 10 Nisan 2023 tarihinde Denizbank Genel Müdürlüğü binasında 18. kattaki toplantı odasında yapılan sorgunun detayları ortaya çıktı. Sorgu raporunda Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı.

#1
Foto - Seçil Erzan’dan dehşete düşüren açıklama: Kritik rapordan Fatih Terim çıktı: İşte hiç hesapta olmayan o ifadeler…

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın ilişki ağını ortaya çıkarmaya çalışan Denizbank Teftiş Kurulu’nun, Erzan’ın Bozcaada’ki evinde verdiği, Fatih Terim’in de katıldığı davetin peşine düştüğü ortaya çıktı.

#2
Foto - Seçil Erzan’dan dehşete düşüren açıklama: Kritik rapordan Fatih Terim çıktı: İşte hiç hesapta olmayan o ifadeler…

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Denizbank Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı raporda, davete catering hizmeti veren işletmenin yetkilisiyle görüşmek için 3 Mayıs 2023’te Çanakkale’ye gidildiği ifade edilerek, “Firma temsilcisi, 16 Eylül 2022 akşamı Fatih Terim’in beraberinde eşi Fulya Terim, Nur Erkasap, şoförü Umut Akgöze ile Bozcaada’ya Seçil Erzan’ın evine geldiklerini ve 18 Eylül 2022 Pazar günü de adadan ayrıldıklarını, evde iki gece konakladıklarını belirtmiştir.

#3
Foto - Seçil Erzan’dan dehşete düşüren açıklama: Kritik rapordan Fatih Terim çıktı: İşte hiç hesapta olmayan o ifadeler…

Firma temsilcisinin beyanına göre, ev sahibi Seçil Erzan ve erkek arkadaşı Candaş Gürol dışında, yukarıda adı geçen misafirler haricindeki diğer davetliler Seçil Erzan’ın kuzeni Kemal Tanın Yılmaz, onun eşi Merve Yılmaz ve çocukları Kerem Yılmaz, Seçil Erzan’ın arkadaşı Zehra Nur Karaca ve Nazlı Can’dır. Nazlı Can tüm davet boyunca catering ekibine ve organizasyona yardım eder pozisyonda çalışmış, davetlilerle aynı masada bulunmamıştır” denildi.

#4
Foto - Seçil Erzan’dan dehşete düşüren açıklama: Kritik rapordan Fatih Terim çıktı: İşte hiç hesapta olmayan o ifadeler…

Çanakkale ve Bozcaada’da iki işletmeleri olduğunu belirten firma temsilcisi, 2022 yılının eylül ayı başlarında mimar Çetin Burak Özcan’ın kendisine gelerek, Seçil Erzan’ın Bozcaada’da tadil ettiği evinde bir davet vereceğini, bu davete Fatih Terim’in de katılacağını, catering hizmeti verip vermeyeceklerini sorduğunu, olumlu cevap vermeleri üzerine Seçil Erzan ile tanıştığını anlattı.

#5
Foto - Seçil Erzan’dan dehşete düşüren açıklama: Kritik rapordan Fatih Terim çıktı: İşte hiç hesapta olmayan o ifadeler…

Raporda firma temsilcisinin devamla, “Seçil Erzan ile Bozcaada’da 16-17 Eylül 2022 tarihlerinde verilecek davet için yaptıkları görüşmelerden birinde Bozcaada’daki davetten birkaç gün önce Çanakkale’de bir kutlama daveti olacağını, bu davetin de catering hizmetini kendilerinin vereceğini, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in de davete katılacağını Seçil Erzan’a ilettiğinde, Erzan’ın kendisine hiç beklemediği bir tepki verdiğini ve kendisinin Bozcaada’daki evinde vereceği davetten ve Fatih Terim’in davetli olduğundan Hakan Ateş’e kesinlikle bahsetmemesini ısrarla talep ettiği” ifade edildi.

#6
Foto - Seçil Erzan’dan dehşete düşüren açıklama: Kritik rapordan Fatih Terim çıktı: İşte hiç hesapta olmayan o ifadeler…

Raporda, Seçil Erzan’ın söz konusu davetten yaklaşık iki ay sonra, Kasım 2022 sonu veya Aralık 2022 başlarında firma temsilcisini telefonla aradığı, “yatırım için kenarda parasının olup olmadığını sorduğu, Fatih Terim için çok yüksek getirili bir fonu yönettiğini, Fatih Terim’in de parasının içinde olduğunu, bu sebeple çok özel getiri sağlandığını, eğer gönderirse kendisinin parasını da Fatih Terim’in parasının içerisine koyacağını, bu teklifin sadece özel kişilere yapıldığını” söylediği belirtildi.

#7
Foto - Seçil Erzan’dan dehşete düşüren açıklama: Kritik rapordan Fatih Terim çıktı: İşte hiç hesapta olmayan o ifadeler…

Firma temsilcisi, Seçil Erzan’a cevap olarak telefonda, “Kendisinin altın ve dövizi olduğunu, bunları bozdurup parayı EFT olarak gönderebileceğini söylediğini, ancak Seçil Erzan’ın paranın EFT olarak değil nakit olarak getirilmesi gerektiğini, kendisine Nazlı Can’ın bu teslimde yardımcı olabileceğini söylediğinde bu işin (paranın banka sisteminden değil de nakit olarak teslim edilmesi gerekliliği) kulağına tuhaf geldiği ve böyle bir şeyi yapmak istemediğini telefonda Seçil Erzan’a ifade ettiğini söylemiştir. Firma temsilcisinin Seçil Erzan ile son teması bu telefon konuşması olmuştur.”

#8
Foto - Seçil Erzan’dan dehşete düşüren açıklama: Kritik rapordan Fatih Terim çıktı: İşte hiç hesapta olmayan o ifadeler…

Raporun sonuç bölümümde “İddialara konu olayın Seçil Erzan’ın çeşitli şahıslardan sağlayarak oluşturduğu bir saadet zinciri olduğu kanaati edinilmiştir. Ayrıca söz konusu yapının, Seçil Erzan ve önceki raporlarımızda bağlantılarına yer verilen şüphelilerin birlikte hareket ederek oluşturdukları organize bir faaliyet olduğu değerlendirilmiştir. Seçil Erzan’ın böyle bir organizasyonu kendi başına inşa edemeyeceği açıktır. İş birliği içerisinde hareket ettiği başka kişilerin de olduğu sarihtir, nitekim savcılık soruşturması kapsamında bazı kişiler tutuklanmışlardır” ifadelerine yer verildi.

#9
Foto - Seçil Erzan’dan dehşete düşüren açıklama: Kritik rapordan Fatih Terim çıktı: İşte hiç hesapta olmayan o ifadeler…

Bankacı Seçil Erzan’a 30 milyon liradan fazla para kaptıran Çorlulu pırlantacı Ömer Kahraman’ın bir dekonta yazdığı açıklamada, Nur Erkasap’ın adı yer alıyor.

#10
Foto - Seçil Erzan’dan dehşete düşüren açıklama: Kritik rapordan Fatih Terim çıktı: İşte hiç hesapta olmayan o ifadeler…

Nur Erkasap’ın hesabına para gönderen bir diğer isim ise Ömer Kahraman oldu. “Pırlanta Ömer” isimli iş yerinin sahibi Kahraman, Seçil Erzan’ın talebi ile Erkasap’a 5 milyon 884 bin TL para gönderdi. Kahraman, gönderdiği paraya ilişkin dekontun açıklama kısmına “arsa bedeli” yazdı. Erkasap, hesabına gelen parayı da Erzan’a teslim etti. Kahraman, anılan paranın yanı sıra 1 milyon 290 bin dolar da elden para gönderdi. Erzan, aldığı paradan 350 bin dolarını Kahraman’a iade etti. Kahraman 940 bin doları ise alamadı.

#11
Foto - Seçil Erzan’dan dehşete düşüren açıklama: Kritik rapordan Fatih Terim çıktı: İşte hiç hesapta olmayan o ifadeler…

Seçil Erzan’la 9 ve 10 Nisan 2023 tarihinde Denizbank Genel Müdürlüğü binasında 18. kattaki toplantı odasında yapılan görüşme de raporda şöyle yer aldı: “Erzan şifahen ‘sadece özel müşterilerin katıldığı çok yüksek getiri olan fonlardan bahsederek bazı kişilerden para aldığını, son yıllarda bu sistemi Fatih Terim fonu olarak tanıttığını, Galatasaraylı futbolcular dahil birçok kişinin kendisine elden para vererek bu sisteme girdiğini, Fatih Terim’in de 300 bin ve 400 bin USD olmak üzere iki parçada 700 bin USD ile bu sisteme girdiğini, tam hatırlamamakla birlikte Fatih Terim’e verdiğinden çok daha fazla tutarda ödemeler yaptığını, Galatasaray ve Milli Takım’dan ayrıldığı ve gelirinin olmadığı dönemde hesabına yatan tüm tutarların kaynağının kendisi olduğunu ve Fatih Terim’in bunu yatırımının getirisi olarak bildiğini ifade etmiştir.” Öte yandan Seçil Erzan'ın saatlerce süren sorgudra fenalaştığı ve hemşire tarafından koluna serum bağlandığı orataya çıktı.

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