2023-12-07 09:19:28 Seçil Erzan’dan dehşete düşüren açıklama: Kritik rapordan Fatih Terim çıktı: İşte hiç hesapta olmayan o ifadeler…
Denizbank Teftiş Kurulu’nun, Erzan’ın Bozcaada’daki evinde, aralarında Fatih Terim’in de olduğu bir gruba verdiği partiyi mercek altına aldığı ortaya çıktı. Erzan’ın, davete catering (yemek) hizmeti veren işletme sahibini de dolandırmaya çalıştığı anlaşıldı. Öte yandan Seçil Erzan’la 9 ve 10 Nisan 2023 tarihinde Denizbank Genel Müdürlüğü binasında 18. kattaki toplantı odasında yapılan sorgunun detayları ortaya çıktı. Sorgu raporunda Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı.