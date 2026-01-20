  • İSTANBUL
SDG’nin son oyunu hakkında konuştu! Bakan Fidan: Büyük endişeyle karşılıyoruz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SDG’nin son oyunu hakkında konuştu! Bakan Fidan: Büyük endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı vesilesiyle değerlendirmelerde bulundu.

SDG'nin son oyunu hakkında konuştu! Bakan Fidan: Büyük endişeyle karşılıyoruz

Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bakan Fidan,"10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibariyle bizim baktığımız konu bir mutabakat olması. Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da aslında bunu bir kenara bırakıp, mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz." dedi

Foto - SDG’nin son oyunu hakkında konuştu! Bakan Fidan: Büyük endişeyle karşılıyoruz

Suriye'de Kürtlerle ilgili çıkarılan kararnameye de değinen Fidan, "Cumhurbaşkanı Şara tarafından çıkarılan kararnameyle çok uzun yıllardır Esed döneminde belli konulardan mahrum edilmiş Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmiş olması da fevkalade önemli. Kararname hem kültürel hakların garanti altına alınması hem vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmesi, daha ait hissetmesi adına aslında fevkalade önemli." ifadelerini kullandı.

Foto - SDG’nin son oyunu hakkında konuştu! Bakan Fidan: Büyük endişeyle karşılıyoruz

"BÜYÜK BİR ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ"

Foto - SDG’nin son oyunu hakkında konuştu! Bakan Fidan: Büyük endişeyle karşılıyoruz

YPG'nin DEAŞ'lı hükümlüleri cezaevinden serbest bırakmasıyla ilgili de konuşan Fidan, "Sürekli oynanan (YPG/SDG'nin serbest bıraktığı) DAEŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Büyükelçi Tom Barrack'la bir görüşme yaptık. Şam'da yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini verdi. Görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik. Onlar da bu konuları açıkçası takdirle karşılıyor." dedi.

Foto - SDG’nin son oyunu hakkında konuştu! Bakan Fidan: Büyük endişeyle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Barış Kurulu"na davet edilmesi ve Gazze diplomasisine dair Bakan Fidan şunları kaydetti:

Foto - SDG’nin son oyunu hakkında konuştu! Bakan Fidan: Büyük endişeyle karşılıyoruz

"Birçok ülkeye davetiye gittiğini görüyoruz. Bize de geldi.

Foto - SDG’nin son oyunu hakkında konuştu! Bakan Fidan: Büyük endişeyle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanımız kurucu üye olarak davet ediliyor Türkiye adına Barış Kurulu'na. Biliyorsunuz devlet başkanları ve hükümet başkanları düzeyinde Barış Kurulu oluşturuluyor. Buranın bir kuruluş şartı var, sözleşmesi var. Bununla ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Yani Cumhurbaşkanımız herhalde çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki kararlarını verecekler. Ama şunun altını çizmek istiyorum; Cumhurbaşkanımız başından beri Gazze olayının çözülmesi için uluslararası bir seferberliğin olmasını hep savunmuştur. Buna da öncülük etmiştir. Birçok uluslararası arkadaşıyla, partneriyle, kardeşiyle de bunun emeğini, çabasını vermiştir.

Foto - SDG’nin son oyunu hakkında konuştu! Bakan Fidan: Büyük endişeyle karşılıyoruz

Şimdi bu türden bir kurulun kuruluyor olması, tabii birtakım eksiklikler olabilir, ona rağmen kıymetli bir gelişme diye açıkçası değerlendiriyoruz."

