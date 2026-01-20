SDG’nin son oyunu hakkında konuştu! Bakan Fidan: Büyük endişeyle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanımız kurucu üye olarak davet ediliyor Türkiye adına Barış Kurulu'na. Biliyorsunuz devlet başkanları ve hükümet başkanları düzeyinde Barış Kurulu oluşturuluyor. Buranın bir kuruluş şartı var, sözleşmesi var. Bununla ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Yani Cumhurbaşkanımız herhalde çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki kararlarını verecekler. Ama şunun altını çizmek istiyorum; Cumhurbaşkanımız başından beri Gazze olayının çözülmesi için uluslararası bir seferberliğin olmasını hep savunmuştur. Buna da öncülük etmiştir. Birçok uluslararası arkadaşıyla, partneriyle, kardeşiyle de bunun emeğini, çabasını vermiştir.