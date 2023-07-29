Sayılı saatler kaldı! BİM’den yeni indirim çılgınlığı

Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 1 Ağustos salı günü hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar haberimizde... BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ Danone laktozsuz süt 19.75 TL Torku 6’lı süt çeşitleri 34.50 TL Aknaz yarım yağlı dilimli tost peyniri 135 TL Sek taze peynir çeşitleri 19.50 TL Barilla midye makarna 17.50 TL Barilla deniz kabuğu makarna 17.50 TL Yayla haşlanmış börülce – maş fasulyesi – Meksika fasulyesi çeşitleri 12.50 TL Yayla keten tohumu – maş fasulyesi – siyez bulgur çeşitleri 9 TL Yayla greçka – siyah pirinç – börülce çeşitleri 12.50 TL Heinz ketçap 44.50 TL Heinz acı sos 28.50 TL Heinz burger sos 28.50 TL Heinz barbekü sos 28.50 TL Salina tuzluklu iyotlu sofra tuzu 9.75 TL Wasa sade gevrek ekmek 35.50 TL Torku tam çikolatalım 19.50 TL Sarelle kakaolu fındık kreması 87.50 TL Bifa sütlü çikolata 16.50 TL Eti burçak limonlu kremalı bisküvi 27.50 TL Bifa keks 15.50 TL