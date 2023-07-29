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Sayılı saatler kaldı! BİM’den yeni indirim çılgınlığı

2023-07-29 17:00:32
Sayılı saatler kaldı! BİM’den yeni indirim çılgınlığı

BİM Aktüel ürünleri oldukça uygun fiyatlı olduğundan, müşteriler tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor ve ürünler genellikle hızla tükeniyor. İşte Bim 1 Ağustos aktüel ürün kataloğu...

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Foto - Sayılı saatler kaldı! BİM’den yeni indirim çılgınlığı

Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 1 Ağustos salı günü hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar haberimizde... BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ Danone laktozsuz süt 19.75 TL Torku 6’lı süt çeşitleri 34.50 TL Aknaz yarım yağlı dilimli tost peyniri 135 TL Sek taze peynir çeşitleri 19.50 TL Barilla midye makarna 17.50 TL Barilla deniz kabuğu makarna 17.50 TL Yayla haşlanmış börülce – maş fasulyesi – Meksika fasulyesi çeşitleri 12.50 TL Yayla keten tohumu – maş fasulyesi – siyez bulgur çeşitleri 9 TL Yayla greçka – siyah pirinç – börülce çeşitleri 12.50 TL Heinz ketçap 44.50 TL Heinz acı sos 28.50 TL Heinz burger sos 28.50 TL Heinz barbekü sos 28.50 TL Salina tuzluklu iyotlu sofra tuzu 9.75 TL Wasa sade gevrek ekmek 35.50 TL Torku tam çikolatalım 19.50 TL Sarelle kakaolu fındık kreması 87.50 TL Bifa sütlü çikolata 16.50 TL Eti burçak limonlu kremalı bisküvi 27.50 TL Bifa keks 15.50 TL

#2
Foto - Sayılı saatler kaldı! BİM’den yeni indirim çılgınlığı

Naturalove led mumlu dekoratif fener 199 TL Naturalove daire model metal fotoğraf çerçevesi 99.75 TL Naturalove led ışık zinciri 69 TL Casilli dantelli kaplı bralet 95 TL Naturalove ponponlu silikon sırt çantası 69.50 TL Casilli dantelli slip 25 TL Comfort family patik kadın çorap 12 TL Dream air bambu çubuklu oda kokusu 52.50 TL Angie vücut spreyi 32.50 TL Lipz lip balm 28.50 TL Shela parfüm 59.75 TL Naturalove makyaj fırça seti 95 TL Naturalove kapaklı oval kontür fırçası 59.50 TL Naturalove saç fırçası 45 TL Naturalove kıskaç toka 22.50 TL Sempatic kedi temalı kutulu renkli toka seti 39.50TL Axe deodorant 82.50 TL Rexona roll-on 55 TL Silver rose kağıt yüz bakım maskesi 8.75 TL Wilkinson tıraş bıçağı 22.75 TL

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