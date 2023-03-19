Sayılı günler kaldı! Eminönü'nde ramazan hareketliliği

Eminönü'nde Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala alışveriş hareketliliği yaşandı. Esnaf, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmanın İskenderun Limanı'ndaki yangın nedeniyle pazara geç geldiğini ve fiyatının yükseldiğini belirtirken, deprem nedeniyle çarşıdaki yoğunluğun beklenenden az olduğunu söyledi. Esnaf İbrahim Özbey, "Antep fıstığı zarar gördü. Gaziantep'in de depremden etkilenmesinden kaynaklı şu an fıstık bulamıyoruz. Malatya da depremden etkilendiği için kayısının kilosu 230 lira oldu. Kudüs hurması şu an 160 lira. İskenderun Limanı'nda çıkan yangının ardından hurma bulamıyoruz" dedi. Ramazan alışverişine gelen Yüksel Güler ise fiyatların ortalamaya göre uygun olduğunu belirterek "Biraz peynir, eski kaşar aldım. Alabilirsem pastırma alacağım. Peynir ve eski kaşarı kalıp halinde aldım biri 200 lira biri 135 lira. Ortalıktaki fiyatlara göre normal" dedi.