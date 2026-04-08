Savunmada ses getirecek gelişme: Kaan'ı beklerken Türkiye'den sessiz sedasız İHA alıp havalandırdılar

RMAF tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında, ANKA-THS platformunun ilk uçuşunun başarıyla tamamlandığı belirtilerek, bu sonucun çok sayıda kurumun koordineli çalışmasının ürünü olduğu vurgulandı. Açıklamada; Hava Operasyonları Komutanlığı Karargahı, 2. Hava Bölgesi Karargahı, Planlama ve Geliştirme Şubesi ve Labuan Hava Üssü’nün yanı sıra Malezya Sivil Havacılık Otoritesi (CAAM), Savunma Jeo-uzamsal Bölümü, Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC) ve Malezya Meteoroloji Dairesi’nin (MET Malaysia) süreçte aktif rol aldığı ifade edildi.