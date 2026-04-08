Savunmada ses getirecek gelişme: Kaan'ı beklerken Türkiye'den sessiz sedasız İHA alıp havalandırdılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Savunmada ses getirecek gelişme: Kaan'ı beklerken Türkiye'den sessiz sedasız İHA alıp havalandırdılar

Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan almaya hazırlanan Asya ülkesinden flaş bir hamle geldi. ANKA insansız hava aracı tedarik eden ülke Türk İHA'larını havalandırdı.

Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RMAF), envanterine katmaya hazırlandığı ANKA insansız hava aracıyla kritik bir test sürecini geride bıraktı. Labuan Hava Üssü’nde gerçekleştirilen ve üç saat süren uçuş, sistemin resmi hizmete kabulü öncesindeki son hazırlık aşamalarından biri olarak kayda geçti.

RMAF tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında, ANKA-THS platformunun ilk uçuşunun başarıyla tamamlandığı belirtilerek, bu sonucun çok sayıda kurumun koordineli çalışmasının ürünü olduğu vurgulandı. Açıklamada; Hava Operasyonları Komutanlığı Karargahı, 2. Hava Bölgesi Karargahı, Planlama ve Geliştirme Şubesi ve Labuan Hava Üssü’nün yanı sıra Malezya Sivil Havacılık Otoritesi (CAAM), Savunma Jeo-uzamsal Bölümü, Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC) ve Malezya Meteoroloji Dairesi’nin (MET Malaysia) süreçte aktif rol aldığı ifade edildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA sistemi, Malezya’nın özellikle Doğu Malezya ve Güney Çin Denizi gibi stratejik bölgelerdeki faaliyetlerinde önemli bir rol üstlenecek. Platformun, İstihbarat, Gözetleme, Hedef Tespiti ve Keşif (ISTAR) kabiliyetlerini güçlendirerek hava kuvvetlerinin operasyonel etkinliğini artırması bekleniyor.

Malezya’nın İHA tedarik süreci 2020 yılında başlatılan ihale ile şekillendi. Türkiye’nin yanı sıra ABD, Çin ve İtalya’dan firmaların katıldığı süreçte TUSAŞ’ın teklifi tercih edildi. Sözleşme, 2023 yılında Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı’nda (LIMA 2023) imzalandı. Anlaşma kapsamında toplamda 3 sistemden oluşan ve 9 adet ANKA SİHA’yı kapsayan tedarik planı oluşturuldu. İlk etapta 3 platformun teslim edilmesi öngörülürken, toplam sözleşme bedelinin yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde olduğu ifade edildi.

Öte yandan, tedarik sürecinin bir parçası olarak TUSAŞ, Mayıs 2025’te Malezya’da inşa ettiği hangarı teslim ederek altyapı hazırlıklarını da tamamladı. SAVUNMATR

+90 (553) 313 94 23