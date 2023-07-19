Savunmada çığır açtı! Dünya ülkeleri şokta

ASELSAN tarafından geliştirilen ve envantere girmek için gün sayan ERALP Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi, IDEF 2023 fuarında sergilenecek. Fabrika kabul testlerini tamamlayarak ilk mevzisine kurulan ERALP Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi ile çeşitli testler icra edildi. Bu testler sırasında ERALP ile Türkiye'nin sahip olduğu mevcut erken ihbar radarlarının gözlediği menzillerin çok ötesinde hedef tespiti gerçekleştirildi. ERALP ile Türk Hava Kuvvetlerinin farkındalık gücünün çok daha üst noktaya taşınması hedefleniyor.