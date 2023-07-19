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Savunmada çığır açtı! Dünya ülkeleri şokta

2023-07-19 12:40:03
Savunmada çığır açtı! Dünya ülkeleri şokta

ASELSAN tarafından geliştirilen ve envantere girmek için gün sayan ERALP Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi, IDEF 2023 fuarında sergilenecek. Fabrika kabul testlerini tamamlayarak ilk mevzisine kurulan ERALP Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi ile çeşitli testler icra edildi. Bu testler sırasında ERALP ile Türkiye'nin sahip olduğu mevcut erken ihbar radarlarının gözlediği menzillerin çok ötesinde hedef tespiti gerçekleştirildi. ERALP ile Türk Hava Kuvvetlerinin farkındalık gücünün çok daha üst noktaya taşınması hedefleniyor.

#1
Foto - Savunmada çığır açtı! Dünya ülkeleri şokta

Türkiye'nin ilk uzun menzilli milli radarı ERALP envantere girmek için gün sayıyor. ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023), haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçilerle paylaşacak.

#2
Foto - Savunmada çığır açtı! Dünya ülkeleri şokta

Şirketin son dönemde dikkati çeken ürünlerinden ERALP Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi de IDEF 2023'te sergilenecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yönetiminde, ASELSAN tarafından geliştirilerek üretilen ilk uzun menzilli milli erken ihbar radar sistemi olan ERALP'in envantere girişi için geri sayım başladı.

#3
Foto - Savunmada çığır açtı! Dünya ülkeleri şokta

ERALP, AESA ve sayısal huzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, taktik tekerlekli platformlar üzerinde hızlı bir şekilde kurulum-toplanma yapılabilen S-Bant yeni nesil bir radar olarak öne çıkıyor.

#4
Foto - Savunmada çığır açtı! Dünya ülkeleri şokta

Sistem, sahip olduğu yeni nesil radar algoritmaları, sayısal anten mimarisi, elektronik huzme yönlendirme yeteneği ve bütün anten yüzeyine dağıtılmış GaN yapıya sahip gönderme alma modülleri sayesinde tüm hava hedeflerini çok uzak mesafelerden tespit ve takip edebiliyor.

#5
Foto - Savunmada çığır açtı! Dünya ülkeleri şokta

Radar, sahip olduğu aktif huzme yönlendirme özellikli dost-düşman tanıma alt sistemiyle emsallerinin ötesine geçiyor. Ağ üzerinde çalışan radar mantığı sayesinde birden fazla ERALP sistemi tek bir radar gibi davranabiliyor, sistem bu sayede "görünmeyeni görünür" hale getiriyor.

#6
Foto - Savunmada çığır açtı! Dünya ülkeleri şokta

Fabrika kabul testlerini tamamlayarak ilk mevzisine kurulan ERALP Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi ile çeşitli testler icra edildi.

#7
Foto - Savunmada çığır açtı! Dünya ülkeleri şokta

Bu testler sırasında ERALP ile Türkiye'nin sahip olduğu mevcut erken ihbar radarlarının gözlediği menzillerin çok ötesinde hedef tespiti gerçekleştirildi. ERALP ile Türk Hava Kuvvetlerinin farkındalık gücünün çok daha üst noktaya taşınması hedefleniyor.

#8
Foto - Savunmada çığır açtı! Dünya ülkeleri şokta

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