Sarıgül operasyonunda gözaltı kararı verilmişti: Bakın ikinci dalgada adı geçen o başkan kimmiş?

Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre Murat Hazinedar, hakkında gözaltı kararı verilmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Ülkeme döneceğim. Polis sabah ikametime gitmiş. Benim veremeyecek bir hesabım yok. Daha önce de 400 yılla yargılandım. Mustafa Sarıgül ile tek kuruşluk bir ticari ilişkim yok. Kamuoyunun bildiğinin aksine avukatı da değilim. Biraz sonra kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama da yapacağım."