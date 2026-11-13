Sarıgül operasyonunda gözaltı kararı verilmişti: Bakın ikinci dalgada adı geçen o başkan kimmiş?
Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden birinin eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar olduğu iddia edildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, yurt dışında bulunan Hazinedar ile görüştüğünü belirterek açıklamalarını aktardı. Türkiye'ye döneceğini söyleyen Hazinedar’ın iddiaları reddederek, “Benim veremeyecek bir hesabım yok" dediği öğrenildi. Daha önce yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanan Hazinedar, geçen yıl sonuçlanan davada, 2 yıl 6 ay hapis ve siyasi yasak cezası almıştı.