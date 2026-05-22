Savunma sanayisinde dengeleri sarsacak iflas: Duyurmaya hazırlanıyorlar

Rus iş dünyası kaynaklarına göre şirket için en olası senaryo doğrudan tasfiye yerine yeniden yapılandırma, devlet müdahalesi veya yeni yatırımcıya satış olarak değerlendiriliyor. Ancak sektör uzmanları, Monocrystal’ın sahip olduğu üretim altyapısı, uzman iş gücü ve yıllara dayanan teknik bilgi birikiminin kısa sürede başka bir yapı tarafından ikame edilmesinin son derece zor olduğuna dikkat çekiyor. Monocrystal’ın üretim kapasitesinin tamamen kaybedilmesi halinde, Rusya’nın hassas optik bileşenler alanındaki savunma sanayii tedarik zincirinde ciddi bir boşluk oluşabileceği belirtiliyor. Özellikle savaş boyunca yüksek üretim temposunu sürdüren füze ve İHA programlarının bu durumdan etkilenebileceği değerlendiriliyor.