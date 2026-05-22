  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Barcelona'ya göz kırpıp durdu: Osimhen'i değil onu istiyorlar! Tam bir U dönüşü olsa gerek... DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı! Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır... Sizi kandırmasınlar! Akılalmaz ‘uyanıklık’: Bakanlık tarafından ifşa edildi! Büyük tuzağı, linkleri bile açıkladılar Ersan Şen anlattı: Mahkemenin kararı infaz edilir! İcra kuvveti kullanılır... Değerini bilmiyoruz! Meğer süper gıda: Lahana yoksul toplumların gözbebeğiydi! C vitamini deposu, yiyin etkileyecek... Inter bile devrede: Beşiktaş'a ikinci Delgado! Bu kez 6 numaraya gelecek Resmen anlaşma tamamlandı ve.. Noa Lang için Beşiktaş'a haber var! İşte De Laurentiis'in kararı
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Savunma sanayisinde dengeleri sarsacak iflas: Duyurmaya hazırlanıyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunma sanayisinde dengeleri sarsacak iflas: Duyurmaya hazırlanıyorlar

Dünya genelindeki savaş ve çatışma ortamı birçok ülkeyi savunma alanında yatırım yapmaya iterken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Savunma sanayisinin kalbi olan dev üreticisi iflasa hazırlanıyor.

3
#1
Foto - Savunma sanayisinde dengeleri sarsacak iflas: Duyurmaya hazırlanıyorlar

Savunmatr'de yer alan habere göre Rusya’nın savunma sanayii için kritik öneme sahip sentetik safir üreticisi Monocrystal, Ukrayna saldırıları, Batı yaptırımları ve ihracat pazarlarının kaybı nedeniyle iflas başvurusu hazırlığında olduğunu açıkladı.

#2
Foto - Savunma sanayisinde dengeleri sarsacak iflas: Duyurmaya hazırlanıyorlar

Rusya’nın önde gelen yüksek teknoloji üreticilerinden Monocrystal’ın iflas sürecine hazırlanması, Moskova’nın savunma sanayii tedarik zincirinde savaş sonrası dönemin en dikkat çekici kırılmalarından biri olarak değerlendiriliyor. Stavropol merkezli şirket, alacaklılarına Rusya Stavropol Krayı Tahkim Mahkemesi’ne iflas başvurusu yapma niyetini bildirdi.

#3
Foto - Savunma sanayisinde dengeleri sarsacak iflas: Duyurmaya hazırlanıyorlar

Energomera sanayi grubunun iştiraki olan Monocrystal, uzun yıllardır dünyanın en büyük sentetik safir üreticilerinden biri olarak faaliyet gösteriyordu. Şirketin ürünleri yalnızca tüketici elektroniğinde değil, aynı zamanda Rus füze ve insansız hava araçlarında kullanılan optik sistemlerde de kritik rol oynuyordu.

#4
Foto - Savunma sanayisinde dengeleri sarsacak iflas: Duyurmaya hazırlanıyorlar

Sentetik safir; yüksek sıcaklıklarda alüminyum oksit kristallerinin büyütülmesiyle elde edilen, son derece dayanıklı ve optik açıdan hassas bir malzeme olarak biliniyor. Bu materyal, özellikle füze güdüm başlıklarının korunmasında, lazer mesafe ölçerlerde, kızılötesi sensörlerde ve hassas elektronik bileşenlerde kullanılıyor. Uzmanlara göre yeterli kalite ve saflıkta sentetik safir üretilememesi, modern güdümlü mühimmatların üretimini doğrudan etkileyebilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Savunma sanayisinde dengeleri sarsacak iflas: Duyurmaya hazırlanıyorlar

Şirket, 2022 yılında küresel sentetik safir pazarının yaklaşık üçte birini kontrol ediyordu. Ancak savaşın ilerleyen dönemlerinde Monocrystal’ın üretim altyapısı Ukrayna’nın uzun menzilli saldırılarının hedefi haline geldi. 2023 yılında Belgorod bölgesindeki Shebekino tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarında üretim binaları ve elektrik altyapısının zarar gördüğü bildirildi. Ağustos 2025’te ise Stavropol’daki ana üretim tesisine düzenlenen saldırıda yangın çıktığı aktarıldı.

#6
Foto - Savunma sanayisinde dengeleri sarsacak iflas: Duyurmaya hazırlanıyorlar

Fiziksel hasarın yanı sıra Batı yaptırımları da şirketin faaliyetlerini ciddi biçimde etkiledi. Yaptırımlar nedeniyle üretimde kullanılan özel kimyasallar ve parlatma malzemelerine erişim zorlaşırken, Avrupa pazarının kaybedilmesi şirketin döviz gelirlerini önemli ölçüde azalttı. Rus savunma kontratlarının sağladığı gelirlerin ise bu kaybı telafi etmeye yetmediği belirtildi. 2025 yılı sonu itibarıyla Monocrystal’ın kısa vadeli yükümlülüklerinin dönen varlıklarını yaklaşık 50,6 milyon dolar aştığı bildirildi. Şirketin toplam varlıkları bir yıl içinde 215,5 milyon dolardan 182,5 milyon dolara gerilerken, kısa vadeli borçlarının 70,7 milyon dolara, uzun vadeli borçlarının ise 129 milyon doların üzerine çıktığı ifade edildi. Aynı dönemde çalışan sayısı da 1.087’den 524’e düştü.

#7
Foto - Savunma sanayisinde dengeleri sarsacak iflas: Duyurmaya hazırlanıyorlar

Rus iş dünyası kaynaklarına göre şirket için en olası senaryo doğrudan tasfiye yerine yeniden yapılandırma, devlet müdahalesi veya yeni yatırımcıya satış olarak değerlendiriliyor. Ancak sektör uzmanları, Monocrystal’ın sahip olduğu üretim altyapısı, uzman iş gücü ve yıllara dayanan teknik bilgi birikiminin kısa sürede başka bir yapı tarafından ikame edilmesinin son derece zor olduğuna dikkat çekiyor. Monocrystal’ın üretim kapasitesinin tamamen kaybedilmesi halinde, Rusya’nın hassas optik bileşenler alanındaki savunma sanayii tedarik zincirinde ciddi bir boşluk oluşabileceği belirtiliyor. Özellikle savaş boyunca yüksek üretim temposunu sürdüren füze ve İHA programlarının bu durumdan etkilenebileceği değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YA RABBİ YA MALİKEL MÜLK

GEÇEN BİR VİDEO İZLEDİM.....İSRAİLOĞULLARI CEBRAİL AS.I NİYE SEVMEZ ONU ANLATIYORDU.....BİR İSRAİLOĞLU BAHTUNNASRI BİLMİŞ VE O KUDUSE SALDIRMADAN ÖNCE ONU YOK ETMEK İSTEMİŞ...ANCAK CEBRAİL AS. YOLUNU KESMİŞ VE BAHSİ GEÇEN İSRAİLOĞLUNU ENGELLEMİŞ.....SONRA BAHTUNNASR BÜYÜK BİR GÜÇLE KUDUSE DALMIŞ VE KUDUSÜ YIKMIŞ....İSRAİLOĞULLARI KUDÜSÜN YIKILIŞINDAN CEBRAİL AS.I SORUMLU TUTUYORLARMIŞ...KÜÇÜK BİR ARAŞTIRMA YAPTIM....ALLAHU TEALA BAHTUNNASRI KUDUSE MUSALLAT EDERKEN İSRAİLOĞULALRININ ELİNDEN TUTUP ONLARI HUZURUNA GETİRECEK DANYAL AS.I KEREM ETMİŞ....BAHTUNNASR YOKSA DANYAL AS. YOKTUR.....DANYAL AS. YOKSA MATTA 24 TE BAHSİ GEÇEN UYARI DA YOKTUR...15-16 “Peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman –okuyan anlasın– Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. 1.....DAĞLARA KAÇIŞ YOKSA İNCİL VAHİY 21-22 DE MÜJDELENEN YENİ YERÜŞALİM DE YOKTUR....HABİBİN HİÇ BİR ŞER YOKTUR Kİ İÇİNDE BÜYÜK BİR HAYIR BARINDIRMASIN BUYURUR.....EĞER GÖZÜNÜ AÇARSAN ŞERRİN İÇİNDE BARINAN HAYRIN... İÇİNDE BARINDIĞI ŞERDEN ÇOK DAHA BÜYÜK OLDUĞUNU GÖRÜRSÜN...KIYMETİNİ BİLİRSEN ALIR SENİ FİRDEVSE TAŞIR.....BAHTUNNASR ŞEYTANIN HİZBİNİN ELİNE SU BİLE DÖKEMEZ...GEÇEN FETİH 6 EN AZ ALİ İMRAN 56 KADAR HAYAT MEMAT MESELESİDİR....ROTA FETİH 6 İLE MUHAFAZA ALTINA ALINAN KULLARDAN OLMAKTIR DEMİŞTİM....BU DA ŞER İTTİFAKINA GÖNLÜNÜ KAPATMAKLA MÜMKÜN...BUGÜNKÜ HAYAT ŞARTLARI İÇİNDE ŞER İTTİFAKINI HAYATINDNA ÇIKARMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR....AMA GÖNLÜNDEN ÇIKARMAK MÜMKÜNDÜR...ALLAHI KAYBETME KORKUSU GÖNLÜNDE SALTANAT KURDUĞU ZAMAN BUNU BAŞARMAK ÇOK DAHA KOLAYDIR...GÖNLÜN ŞEYTANIN HİZBİNE KAPANDIĞI ZAMAN ALLAHIN SANA CAN YOLDAŞI KILACAĞI RUHA AÇILIR....MÜCADELE 22DE VAAD EDİLDİĞİ ÜZERE...BU RUH DA İNSANI ALLAH VE EHLİNE TAŞIR....FETİH 6.DA BAHSEDİLEN SUİ ZAN PEYGAMBERİN AİLESİNE DÖNEMEMESİ TEMENNİSİDİR....ÇÜNKÜ ŞEYTANIN HİZBİ BAŞINDA ŞEYTANINI İSTER...DİNİ ŞEYTANIN DİNİ GİBİ OLSUN DİYE....BİZ MÜMİNLER İSE SENİ VE EHLİNİ BAŞIMIZDA GÖRMEK İSTERİZ... DİNİMİZ SİZİN DİNİNİZ GİBİ OLSUN DİYE....FETİH 6.SİZİN PEYGAMBER AİLESİNE DÖNEMESİN TEMENİNİZLE SİZ VURULUN... SUİ ZANNINIZ SİZİN BAŞINIZA GELSİN.. SİZİN ŞEYTANINIZ SİZE DÖNEMESİN... PEYGAMBER İSE AİLESİ İLE VUSLAT ETSİN DİYOR....NE DENLİ HAYAT MEMAT MESELESİ BİR HÜKÜM OLDUĞU TARTIŞMA GÖTÜRMEZ....ÖYLE Dİ Mİ...ŞEFAATİNİN SON NOKTASINDA ŞEFAAT YA RAB...

YA RABBİ YA MALİKEL MÜLK

BİZE YARDIM EDİYORSUN Dİ Mİ DİYE SORUYORLAR....BENİM HELALİM ALLAH ÇOCUK EDİNDİ DİYENLERİN SANA DÖNMESİNİ NEREDEYSE KENDİSİNİ HELAK EDECEK DERECEDE İSTEMİŞTİ....VE MUSA.MA VUSLATI DA UMUP BEKLEMİŞTİ....O BENİM ABI HAYATIM VE HERŞEYİM...ONDAN ÖTE SADECE ALLAH VAR....İSTERİM Kİ YÜCE ZATIN HABİBİNİ VE KARDEŞLERİNİ MELEKLERİNİ İNCİTMESİN....TÜRKİYEDE KURAKLIK VARDI.....ŞİMDİ BEREKET YAĞIYOR...VE BEN OLAYA BAKIP ANADOLU DIŞ GÜÇLERE Mİ HAZIRLANIYOR DİYORUM....MAİDE 65-69 NUH 10-20 ZAFERİNE Mİ HAZIRLANIYOR ANADOLUDA DİYORUM....HERŞEYİN HAYIRLISI...ŞEFAATİNİN SON NOKTASINDA ŞEFAAT YA RAB.....
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…
Gündem

Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…

CHP İstanbul İl Başkanlığına 'kayyım' olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla son v..
Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, ‘mutlak butlan’ kararıyla Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğ..
Saadet Partisi'nden siyaseti sarsacak o erken seçim iddiası geldi! Kulislere bomba gibi düşen sürenin detayları ortalığı fena karıştırdı!
Gündem

Saadet Partisi'nden siyaseti sarsacak o erken seçim iddiası geldi! Kulislere bomba gibi düşen sürenin detayları ortalığı fena karıştırdı!

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin yakın geleceğine ve siyasi gündemine..
CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi
Gündem

CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı H..
Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!
Gündem

Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun elindeyken CHP’nin yayın organı haline getirilen fondaş Halk TV, dün düşen borsanın bugün yükselmesiyle şok..
Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı
Siyaset

Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı

Otel odalarında ve pavyon köşelerinde dağıtılan kirli paralarla iradesi gasp edilen delegelerin verdiği oylarla Genel Başkanlık koltuğuna ot..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23