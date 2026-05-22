Savunma sanayisinde dengeleri sarsacak iflas: Duyurmaya hazırlanıyorlar

Fiziksel hasarın yanı sıra Batı yaptırımları da şirketin faaliyetlerini ciddi biçimde etkiledi. Yaptırımlar nedeniyle üretimde kullanılan özel kimyasallar ve parlatma malzemelerine erişim zorlaşırken, Avrupa pazarının kaybedilmesi şirketin döviz gelirlerini önemli ölçüde azalttı. Rus savunma kontratlarının sağladığı gelirlerin ise bu kaybı telafi etmeye yetmediği belirtildi. 2025 yılı sonu itibarıyla Monocrystal’ın kısa vadeli yükümlülüklerinin dönen varlıklarını yaklaşık 50,6 milyon dolar aştığı bildirildi. Şirketin toplam varlıkları bir yıl içinde 215,5 milyon dolardan 182,5 milyon dolara gerilerken, kısa vadeli borçlarının 70,7 milyon dolara, uzun vadeli borçlarının ise 129 milyon doların üzerine çıktığı ifade edildi. Aynı dönemde çalışan sayısı da 1.087’den 524’e düştü.