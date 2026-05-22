Carrefour’da Gazze protestosu
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Carrefour marketleri zinciri, Filistin yanlısı aktivistlerin düzenlediği dikkat çekici bir protesto gösterisine sahne oldu.
Gazze halkına destek vermek amacıyla bir araya gelen aktivistler, market içinde organize bir eylem gerçekleştirdi.
Eylemciler, reyonları gezerek çok sayıda alışveriş arabasını farklı kategorideki ürünlerle tamamen doldurdu.
Ürün dolu bu arabaları kasalara götürmek yerine marketin çeşitli noktalarında bırakan grup, üzerlerine özel notlar iliştirdi.
Bırakılan bu notlarda, Gazze halkı ile dayanışma içinde olunduğunu belirten ve İsrail'e destek veren şirketlerin boykot edilmesini talep eden mesajlar yer aldı. Protesto, marketteki tüketicilerin ve çalışanların dikkatini çekerek geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada da hızla yayılarak gündem oluşturdu.
