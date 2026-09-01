Savunma sanayiinde Türk fırtınası: 5 şirketimiz birden dünyayı salladı
Defense News Top 100 listesinde ASELSAN, TUSAŞ, ARCA Savunma, ROKETSAN ve MKE olmak üzere 5 Türk şirketi birden yer alarak küresel çapta dev bir başarıya imza attı. ASELSAN 40'ıncı sıraya yükselerek liderliğini korurken, listeye 53'üncü sıradan muhteşem bir giriş yapan ARCA Savunma ve gelirlerini artıran diğer Türk devleri toplamda 14,9 milyar dolarlık savunma gelirine ulaştı. Dünyanın en büyük savunma pazarında boy gösteren Türk şirketleri, üstün teknolojileriyle küresel devlere meydan okuyor.