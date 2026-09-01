Savunma sanayiinde Türk fırtınası: 5 şirketimiz birden dünyayı salladı

TUSAŞ'ın 2025 savunma geliri 3 milyar 646,4 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu rakam 2024'teki 3 milyar 151 milyon dolara göre yaklaşık yüzde 16'lık artışa işaret etti. ARCA'nın savunma geliri ise 3 milyar 4 milyon dolar olarak gösterildi. ARCA'nın 2024 savunma geliri 653,2 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece şirketin savunma geliri bir yılda 4,6 katına çıktı. ROKETSAN'ın 2025 savunma geliri 2 milyar 368,8 milyon dolar olarak hesaplandı. Şirketin savunma geliri 2024'te 2 milyar 4,6 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece savunma gelirinde yaklaşık yüzde 18'lik artış gerçekleşti.