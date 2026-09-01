  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakın ne kadarmış! Acun Ilıcalı’nın ayakkabısının fiyatı tartışma çıkardı Yeni Partili belediyeye “hayalet araç” operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var Gram altın düşüyor! ABD’de deprem! Kritik isim, Trump’a sessiz sedasız istifasını sundu Türkiye İHA yapmayı öğrettiği ülke çıldırdı: Rapor sızdı, günde 1000 İHA üretecekler Çok konuşulacak savaş gemisi hamlesi! 4 canavar fırkateyn için anlaşma sessiz sedasız imzalandı Rekolte patlaması yaşandı! Kilosu 100 TL’den peynir ekmek gibi kapışılıyor Çok önemli gelişme: Vestel satış iddialarını doğruladı, kimin alacağı bile şimdiden belli Benzincide aracına yanlış yakıt konulan sürücü davayı kazandı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Savunma sanayiinde Türk fırtınası: 5 şirketimiz birden dünyayı salladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunma sanayiinde Türk fırtınası: 5 şirketimiz birden dünyayı salladı

Defense News Top 100 listesinde ASELSAN, TUSAŞ, ARCA Savunma, ROKETSAN ve MKE olmak üzere 5 Türk şirketi birden yer alarak küresel çapta dev bir başarıya imza attı. ASELSAN 40'ıncı sıraya yükselerek liderliğini korurken, listeye 53'üncü sıradan muhteşem bir giriş yapan ARCA Savunma ve gelirlerini artıran diğer Türk devleri toplamda 14,9 milyar dolarlık savunma gelirine ulaştı. Dünyanın en büyük savunma pazarında boy gösteren Türk şirketleri, üstün teknolojileriyle küresel devlere meydan okuyor.

1
#1
Foto - Savunma sanayiinde Türk fırtınası: 5 şirketimiz birden dünyayı salladı

Her yıl, bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak oluşturulan listeye göre ASELSAN, Türk şirketleri arasında en üst sıradaki yerini korurken küresel sıralamada 43'üncü basamaktan 40'ıncı sıraya yükseldi. Türk şirketleri arasında bu yılın en dikkat çekici gelişmesi ise ARCA Savunma'nın listeye ilk kez girmesi oldu. ARCA, 53'üncü sıradan listeye güçlü bir giriş yaptı.

#2
Foto - Savunma sanayiinde Türk fırtınası: 5 şirketimiz birden dünyayı salladı

ROKETSAN da 71'inci sıradan 64'üncü sıraya yükselerek önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Listeye daha üst sıralarda giriş yapan firmaların etkisiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 47'nci sıra yerine 48'inci sırada, MKE ise 80'inci sıra yerine 81'inci sırada Türk savunma sanayisini temsil etti. ASELSAN, listede 40'ıncı sıraya yükselerek Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki lider şirketi olmayı sürdürdü. ASELSAN'ın savunma gelirleri 2024'teki 3 milyar 541,7 milyon dolardan 2025'te 4 milyar 463,9 milyon dolara çıkarak yaklaşık yüzde 26 arttı.

#3
Foto - Savunma sanayiinde Türk fırtınası: 5 şirketimiz birden dünyayı salladı

TUSAŞ'ın 2025 savunma geliri 3 milyar 646,4 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu rakam 2024'teki 3 milyar 151 milyon dolara göre yaklaşık yüzde 16'lık artışa işaret etti. ARCA'nın savunma geliri ise 3 milyar 4 milyon dolar olarak gösterildi. ARCA'nın 2024 savunma geliri 653,2 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece şirketin savunma geliri bir yılda 4,6 katına çıktı. ROKETSAN'ın 2025 savunma geliri 2 milyar 368,8 milyon dolar olarak hesaplandı. Şirketin savunma geliri 2024'te 2 milyar 4,6 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece savunma gelirinde yaklaşık yüzde 18'lik artış gerçekleşti.

#4
Foto - Savunma sanayiinde Türk fırtınası: 5 şirketimiz birden dünyayı salladı

MKE'nin 2025 savunma geliri 1 milyar 421,4 milyon dolar olarak kaydedildi. 2024'te 1 milyar 209,3 milyon dolar olan savunma geliri yaklaşık yüzde 18 arttı. 2026 Defense News Top 100 listesinde yer alan 5 Türk şirketinin toplam savunma geliri 14,9 milyar dolar oldu. Defense News listesi küresel savunma pazarındaki büyümeyi de ortaya koydu.

#5
Foto - Savunma sanayiinde Türk fırtınası: 5 şirketimiz birden dünyayı salladı

Listenin ilk sırasında Lockheed Martin yerini korudu. Şirketin 2025 savunma geliri 72,1 milyar dolar olarak hesaplandı. RTX 46 milyar dolarla ikinci, General Dynamics 39,4 milyar dolarla üçüncü, Northrop Grumman 37 milyar dolarla dördüncü ve BAE Systems 36 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı. Söz konusu şirketlerin tamamı gelirlerini artırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail belasını buldu
Dünya

İsrail belasını buldu

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail, belasını buldu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Lübnan'a net mesaj! İsrail tehdidine karşı tam destek kararı!
Gündem

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Lübnan'a net mesaj! İsrail tehdidine karşı tam destek kararı!

Amman’daki El-Hüseyniye Sarayı'nda Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel’i kabul eden Kral 2. Abdullah, İsrail saldırıları altındaki Lübn..
Pakistan’dan Türkiye’ye taziye mesajı
Gündem

Pakistan’dan Türkiye’ye taziye mesajı

Girne açıklarında yaşanan elim gemi kazası sonrası derin üzüntü duyduğunu belirten Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayy..
Batman’daki spor salonu yangınından acı haber! Bakan Mehmet Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti!
Gündem

Batman’daki spor salonu yangınından acı haber! Bakan Mehmet Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti!

Batman’da özel bir spor kompleksinin sauna bölümünde çıkan yangında acı bilanço netleşti. 30 kişinin mahsur kaldığı ve ekiplerin yoğun müdah..
YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı
Gündem

YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a geçmey..
İngiliz zehir tacirine İstanbul'da ağır darbe!
Gündem

İngiliz zehir tacirine İstanbul'da ağır darbe!

Birleşik Krallık adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan M.A.K. isimli uyuşturucu tacirinin Türkiye'de olduğu tespit edildi. İstanbul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23