Savunma sanayiinde deprem: ASELSAN 20 milyar dolarlık siparişi patlattı, dünya devlerine “Ortağınız biziz” dedi
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Savunma Fuarı'nda yaptığı tarihi açıklamada, şirketin sipariş portföyünün bir yılda yüzde 46 artarak 20 milyar doların üzerine çıktığını duyurdu. Türkiye'nin NATO standartlarındaki yüksek üretim kapasitesine ve hızlı teslimat yeteneğine dikkat çeken Sarı, Avrupalı ve ABD'li ortaklarla yeni nesil projeler için kapıların sonuna kadar açık olduğunu vurguladı. 1,5 milyar dolarlık devasa üretim tesisi yatırımıyla vites yükselten ASELSAN, savunma dünyasında "tasarım" devrini kapatıp "seri üretim gücü" dönemini başlattığını tüm dünyaya ilan etti.