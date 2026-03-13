Savunma sanayiinde deprem: ASELSAN 20 milyar dolarlık siparişi patlattı, dünya devlerine “Ortağınız biziz” dedi

Sarı, "Birbirimizi tamamlayarak daha iyi çözümler sunabilmek için diğer büyük savunma şirketleriyle işbirliğine oldukça açığız." dedi. "Şu anda Türkiye'de hem talepte hem de sipariş portföyümüzde önemli bir artış var." diyen Sarı, "ASELSAN'ın sipariş portföyü geçen yıl yüzde 46 arttı ve 20 milyar doların üzerine çıktı." ifadesini kullandı. Sarı, ASELSAN'ın geçen yıl 1,5 milyar dolarlık yeni bir üretim tesisi yatırımına başladığını dile getirerek, "Teslimat takvimlerimizi hızla kısaltıyoruz ve yatırımlarımızı artırıyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin işbirliği için iyi bir aday olduğuna inanıyoruz." diye konuştu. Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğunu anımsatan Sarı, "Sistemlerimiz NATO standartlarıyla uyumludur ve büyük bir üretim kapasitesine sahibiz." dedi.