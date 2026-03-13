  • İSTANBUL
Savunma sanayiinde deprem: ASELSAN 20 milyar dolarlık siparişi patlattı, dünya devlerine "Ortağınız biziz" dedi
Savunma sanayiinde deprem: ASELSAN 20 milyar dolarlık siparişi patlattı, dünya devlerine "Ortağınız biziz" dedi

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Savunma Fuarı'nda yaptığı tarihi açıklamada, şirketin sipariş portföyünün bir yılda yüzde 46 artarak 20 milyar doların üzerine çıktığını duyurdu. Türkiye'nin NATO standartlarındaki yüksek üretim kapasitesine ve hızlı teslimat yeteneğine dikkat çeken Sarı, Avrupalı ve ABD'li ortaklarla yeni nesil projeler için kapıların sonuna kadar açık olduğunu vurguladı. 1,5 milyar dolarlık devasa üretim tesisi yatırımıyla vites yükselten ASELSAN, savunma dünyasında "tasarım" devrini kapatıp "seri üretim gücü" dönemini başlattığını tüm dünyaya ilan etti.

Foto - Savunma sanayiinde deprem: ASELSAN 20 milyar dolarlık siparişi patlattı, dünya devlerine "Ortağınız biziz" dedi

Sarı, Brüksel Avrupa Savunma Fuarı ve Konferansı (BEDEX) çerçevesinde düzenlenen "Küresel Savunma Sanayi Ortamının Dönüşümü" başlıklı panelde konuştu.

Foto - Savunma sanayiinde deprem: ASELSAN 20 milyar dolarlık siparişi patlattı, dünya devlerine "Ortağınız biziz" dedi

Bugün risk yönetimi ve kriz yönetiminin dikkate alınması gereken iki önemli kavram olduğunu ifade eden Sarı, "Bugün herkes kriz yönetimini tartışıyor ancak bu iki konu farklı olsa da birbirleriyle çok yakından ilişkilidir. Kriz yönetiminin ortaya çıkardığı her sonuç, gelecekteki risk yönetimi için çıkarılmış bir ders niteliğindedir." dedi.

Foto - Savunma sanayiinde deprem: ASELSAN 20 milyar dolarlık siparişi patlattı, dünya devlerine "Ortağınız biziz" dedi

Sarı, "Bugün hep birlikte çevikliğin, hızlı üretmenin ve hızlı teslim etmenin önemini anlıyoruz." ifadesini kullandı. Sanayinin hangi alanlara yatırım yapılması konusunda hükümetlerin yön göstermesinin önemine işaret eden Sarı, hükümetlerin vizyonunun şirketlere de yansıması gerektiğini vurguladı.

Foto - Savunma sanayiinde deprem: ASELSAN 20 milyar dolarlık siparişi patlattı, dünya devlerine "Ortağınız biziz" dedi

Sarı, ASELSAN'ın yaklaşık 14 bin çalışanı olduğunu ve şirkette ortalama yaşın 33, ortalama deneyim süresinin de 10 yıl olduğunu belirterek, "Bu rakamlar, Avrupa ve müttefiklerimiz için iyi bir ortak olma potansiyelimizin çok yüksek olduğunu gösteriyor." diye konuştu. Türkiye'nin hızlı teslimat yapan iyi bir ortak olabileceğine işaret eden Sarı, ASELSAN'ın Avrupa, Pasifik ve diğer bölgelerde ortak girişimler üzerine görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Foto - Savunma sanayiinde deprem: ASELSAN 20 milyar dolarlık siparişi patlattı, dünya devlerine "Ortağınız biziz" dedi

Sarı, "Birbirimizi tamamlayarak daha iyi çözümler sunabilmek için diğer büyük savunma şirketleriyle işbirliğine oldukça açığız." dedi. "Şu anda Türkiye'de hem talepte hem de sipariş portföyümüzde önemli bir artış var." diyen Sarı, "ASELSAN'ın sipariş portföyü geçen yıl yüzde 46 arttı ve 20 milyar doların üzerine çıktı." ifadesini kullandı. Sarı, ASELSAN'ın geçen yıl 1,5 milyar dolarlık yeni bir üretim tesisi yatırımına başladığını dile getirerek, "Teslimat takvimlerimizi hızla kısaltıyoruz ve yatırımlarımızı artırıyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin işbirliği için iyi bir aday olduğuna inanıyoruz." diye konuştu. Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğunu anımsatan Sarı, "Sistemlerimiz NATO standartlarıyla uyumludur ve büyük bir üretim kapasitesine sahibiz." dedi.

Foto - Savunma sanayiinde deprem: ASELSAN 20 milyar dolarlık siparişi patlattı, dünya devlerine "Ortağınız biziz" dedi

Sarı, geçmiş dönemde odak noktasının iyi ürünler tasarlamak olduğunu ancak artık tasarımın işin yalnızca bir aşaması olduğunu belirterek, "Asıl önemli olan, bu tasarımları seri üretime dönüştürebilme kapasitesidir. Yani bu siparişlerin mümkün olan en kısa sürede gerçek üretime dönüşmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Foto - Savunma sanayiinde deprem: ASELSAN 20 milyar dolarlık siparişi patlattı, dünya devlerine "Ortağınız biziz" dedi

Türkiye ve özellikle ASELSAN'ın bunun nasıl yapılabileceğine iyi bir örnek olduğunu vurgulayan Sarı, aynı şeyi Avrupalı ve ABD'li ortaklarla birlikte yapmaya da açık olduklarını dile getirdi.

