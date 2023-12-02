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Ekonomi
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Savunma Sanayi’den ihracat rekoru

2023-12-02 13:13:37
Savunma Sanayi’den ihracat rekoru

Savunma ve havacılık sanayisi bu yıl ihracat rekorunu geliştirdi.

#1
Foto - Savunma Sanayi’den ihracat rekoru

Türk savunma ve havacılık sanayisinin son yıllarda gösterdiği gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

#2
Foto - Savunma Sanayi’den ihracat rekoru

Bu durum sektörün ihracat performansının son yıllarda istikrarlı şekilde artırmasına katkı veriyor.

#3
Foto - Savunma Sanayi’den ihracat rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl ihracat rekorunu 4,4 milyar dolara çıkaran sektör, bu yıl kasım ayı itibarıyla 4,8 milyar dolar rakamına ulaştı.

#4
Foto - Savunma Sanayi’den ihracat rekoru

Böylece savunma ve havacılık sanayisi bir kez daha yıl tamamlanmadan ihracat rekoru kırdı.

#5
Foto - Savunma Sanayi’den ihracat rekoru

Sektör bu yılın 11 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 artırdı. Savunma ve havacılık sanayisinin son 12 aylık ihracat rakamı da 5,5 milyar doları buldu.

#6
Foto - Savunma Sanayi’den ihracat rekoru

Sektörün bu yıl için ihracat hedefi 6 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Türk savunma sanayisi yıl boyunca ihracatta özellikle insansız hava araçları, zırhlı araçlar, deniz platformları, mühimmatlar, silah sistemleri gibi ürünlerle öne çıktı. İhracat yapılan ülkelerdeki varlığını güçlendiren sektör, aynı zamanda bu yıl müşterilerine yeni ülke ve müşteriler ekledi.

#7
Foto - Savunma Sanayi’den ihracat rekoru

Türkiye, yaklaşık 170 ülkeye 230'dan fazla savunma sanayisi ürünü ihracatı gerçekleştiriyor. Havacılık sanayisi de dünyanın önde gelen platform üreticileri için hava aracı yapısalları, ekipman ve bakım-onarım hizmeti ihracatına imza atıyor.

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