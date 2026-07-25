Savunma sanayi şirketlerine yaptırım kararı alındı: Kritik teknolojilere yasak geldi

Yasak kapsamına, hem sivil hem de askerî alanlarda kullanılabilen ürün, yazılım ve teknolojiler alındı. Bu kapsamda, insansız hava araçları (İHA) ile çip üretiminde kullanılan stratejik öneme sahip bazı nadir toprak elementlerinin ihracatı da kısıtlandı. Çin Ticaret Bakanlığı, listede yer alan 14 kuruluşa yönelik devam eden tüm ihracat ve tedarik işlemlerinin derhal sonlandırılması talimatını verdi. Bakanlık, yalnızca istisnai durumlarda ihracata izin verilebileceğini belirterek, bu tür işlemler için Çinli şirketlerin önceden Ticaret Bakanlığından özel onay almasının zorunlu olacağını açıkladı.