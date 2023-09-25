2023-09-25 23:25:15 Savcı Sayan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın vefat eden annesi Vesile Sayan, son yolculuğuna uğurlandı.
Zeytinin faydaları nelerdir? Kahvaltıda 7 zeytin 1 incir yediğinizde... Verdiği destek dikkat çekti! İşte cevap
Lego! Dünyaca ünlü oyuncak markası sürdürülebilirlik soru ile karşı karşıya: Doğru materyali maalesef bulamadı
Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın vefat eden annesi Vesile Sayan, son yolculuğuna uğurlandı.
Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın annesi Vesile Sayan (75), dün sabah saatlerinde Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Sayan’ın cenazesi, bugün Yukarı Kargalık köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Ağrı Valisi Mustafa Koç, Adıyaman Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazını İl Müftüsü Celal Büyük kıldırırken, Savcı Sayan ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Vali Koç ve Vali Varol, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Cenaze töreninden kareler...
Cenaze töreninden kareler...
Cenaze töreninden kareler...
Cenaze töreninden kareler...
Cenaze töreninden kareler...
Cenaze töreninden kareler...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23