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Hayat-Aktüel
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Savcı Sayan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

2023-09-25 23:25:15
Savcı Sayan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın vefat eden annesi Vesile Sayan, son yolculuğuna uğurlandı.

#1
Foto - Savcı Sayan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın annesi Vesile Sayan (75), dün sabah saatlerinde Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

#2
Foto - Savcı Sayan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Sayan’ın cenazesi, bugün Yukarı Kargalık köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

#3
Foto - Savcı Sayan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Ağrı Valisi Mustafa Koç, Adıyaman Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

#4
Foto - Savcı Sayan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazını İl Müftüsü Celal Büyük kıldırırken, Savcı Sayan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

#5
Foto - Savcı Sayan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Vali Koç ve Vali Varol, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

#6
Foto - Savcı Sayan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninden kareler...

#7
Foto - Savcı Sayan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninden kareler...

#8
Foto - Savcı Sayan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninden kareler...

#9
Foto - Savcı Sayan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninden kareler...

#10
Foto - Savcı Sayan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninden kareler...

#11
Foto - Savcı Sayan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninden kareler...

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