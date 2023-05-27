Savaşta tahrip olan Rus tankı meydanda sergileniyor

Tankın sergilendiği meydanda pankart açan bazı Hollandalılar, Avrupa devletlerinin Ukrayna-Rusya savaşına müdahil olmasından duydukları endişeleri dile getirdi. Elinde "Tüm vekalet savaşlarını durdurun" yazılı döviz taşıyan Christina Wolf, AA muhabirine, "Tüm savaşlar gibi bunun (Ukrayna-Rusya) da bir vekalet savaşı olduğunu düşünüyorum. Biz bu savaşa müdahil olmamalıydık, en başta hiç karışmamalıydık. Buradaki hiç kimse savaş istemiyor, hükümetler savaş istiyor." dedi. Üzerindeki "Euroshima'ya hayır" yazan dövizi işaret eden Wolf, "Eğer şansımız kötü giderse nükleer savaş olacak. Avrupa'nın bir parçası olmayan Ukrayna yüzünden ölmek istemiyorum." ifadelerini kullandı. Avrupalı devletlerin Ukrayna'ya desteği sebebiyle savaşın devam ettiğini dile getiren Wolf, "Bizim silahlarımız ve bombalarımızla Ruslar vuruluyor ve biz Rusları suçluyoruz." dedi.