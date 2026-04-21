SON DAKİKA
Savaşta sular durulurken İran'dan flaş hamle! Uçaklar peş peşe Türkiye'ye doğru havalanacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta sular durulurken Tahran'dan flaş hamle geldi. Türkiye'ye yönelik uçak seferleri başlatılıyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası duran uluslararası uçuşlar yeniden başlıyor. İran’dan Türkiye’ye uzun bir aranın ardından ilk uçak seferinin bugün gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İran’da online uçak bileti satışı yapan sitelere göre, uluslararası uçuşlar kademeli olarak yeniden açılıyor. İran Sivil Havacılık Kurumu’nun Meşhed Havalimanı çıkışlı seferler için bilet satışına izin vermesiyle birlikte, Meşhed- İstanbul uçuşunun salı günü yerel saatle 07.00’de yapılması bekleniyor.

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail’in başlattığı saldırılarda bazı havalimanları zarar görmüş, ülkede tüm uçuşlar durdurulmuştu. Öte yandan, ABD ile İran arasında yarın Pakistan’da yapılacak ikinci tur müzakerelere ilişkin detaylar da netleşmeye başladı.

CNN’in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD tarafını Başkan Yardımcısı JD Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner temsil edecek. İran heyetinde ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Bakan Vekili Ali Bageri Keni’nin yer alması bekleniyor.

