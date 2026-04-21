Hakan Fidan konuştu, Atina karıştı! Yunan medyasından itiraf gibi manşet: “Kirli ittifakın esiri olduk”

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Doğu Akdeniz'deki hamlelerine ve Yunanistan-GKRY hattıyla kurduğu ortaklığa dikkat çekti. Bu yapıyı "İslam karşıtı bir ittifak" olarak tanımlayan Fidan, Yunanistan'ın bu noktadaki yalnızlığına vurgu yaptı. Bakan Fidan, "Avrupa'da Yunanistan dışında böyle bir iş birliği imzalayan başka bir ülke yok" ifadelerini kullanarak, Atina'nın İsrail ile kurduğu ilişkinin kıta genelindeki istisnai ve riskli konumuna işaret etti.