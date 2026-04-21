Hakan Fidan konuştu, Atina karıştı! Yunan medyasından itiraf gibi manşet: “Kirli ittifakın esiri olduk”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın İsrail ile kurduğu ortaklığı "İslam karşıtı bir ittifak" olarak tanımlaması Yunan basınında adeta şok etkisi oluşturdu. Başta Efimerida Ton Sintakton olmak üzere ana akım medya kuruluşları, Miçotakis hükümetini "soykırımla suçlanan bir devletle kirli ittifak kurmakla" itham ederek sert eleştiriler yöneltti. Yapılan analizlerde, Atina’nın İsrail politikaları nedeniyle Avrupa Birliği içinde diplomatik olarak yalnızlaştığı ve Türkiye’nin stratejik hamleleri karşısında zor durumda kaldığı vurgulandı.