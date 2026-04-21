Hakan Fidan konuştu, Atina karıştı! Yunan medyasından itiraf gibi manşet: "Kirli ittifakın esiri olduk"
Hakan Fidan konuştu, Atina karıştı! Yunan medyasından itiraf gibi manşet: “Kirli ittifakın esiri olduk”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın İsrail ile kurduğu ortaklığı "İslam karşıtı bir ittifak" olarak tanımlaması Yunan basınında adeta şok etkisi oluşturdu. Başta Efimerida Ton Sintakton olmak üzere ana akım medya kuruluşları, Miçotakis hükümetini "soykırımla suçlanan bir devletle kirli ittifak kurmakla" itham ederek sert eleştiriler yöneltti. Yapılan analizlerde, Atina’nın İsrail politikaları nedeniyle Avrupa Birliği içinde diplomatik olarak yalnızlaştığı ve Türkiye’nin stratejik hamleleri karşısında zor durumda kaldığı vurgulandı.

1
#1
Foto - Hakan Fidan konuştu, Atina karıştı! Yunan medyasından itiraf gibi manşet: "Kirli ittifakın esiri olduk"

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Doğu Akdeniz'deki hamlelerine ve Yunanistan-GKRY hattıyla kurduğu ortaklığa dikkat çekti. Bu yapıyı "İslam karşıtı bir ittifak" olarak tanımlayan Fidan, Yunanistan'ın bu noktadaki yalnızlığına vurgu yaptı. Bakan Fidan, "Avrupa'da Yunanistan dışında böyle bir iş birliği imzalayan başka bir ülke yok" ifadelerini kullanarak, Atina'nın İsrail ile kurduğu ilişkinin kıta genelindeki istisnai ve riskli konumuna işaret etti.

#2
Foto - Hakan Fidan konuştu, Atina karıştı! Yunan medyasından itiraf gibi manşet: "Kirli ittifakın esiri olduk"

Fidan'ın değerlendirmeleri, Yunan medyasında "özeleştiri" ve "hükümete tepki" dalgasına yol açtı. Başta ana akım gazeteler olmak üzere birçok mecrada, Atina'nın İsrail politikaları "kirli ittifak" olarak yorumlandı. Efimerida Ton Sintakton gazetesi, Bakan Fidan'ın çıkışını manşetine taşıyarak, "Gelin artık Yunan-İsrail ittifakı hakkında konuşalım" başlığını kullandı.

#3
Foto - Hakan Fidan konuştu, Atina karıştı! Yunan medyasından itiraf gibi manşet: "Kirli ittifakın esiri olduk"

Haberde, Yunan hükümetinin tutumu şu sorularla eleştirildi: "Uluslararası hukukun dışına çıkan, saldırgan savaşlar ve soykırım suçlarıyla itham edilen, başbakanı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesap verecek olan bir ülkeyle nasıl bir ittifak kurabilirsiniz?"

#4
Foto - Hakan Fidan konuştu, Atina karıştı! Yunan medyasından itiraf gibi manşet: "Kirli ittifakın esiri olduk"

Gazete ayrıca, Miçotakis hükümetinin "İsrailciliğe teslim olduğunu" ve bu durumun ülkeyi aciz bıraktığını savundu. Haber sitesi IN.GR, Türkiye'nin sert tepkisinin Yunanistan-İsrail yakınlaşmasının meşruiyetini sorgulattığını yazdı. Analizde, bu ittifakın Yunanistan'ı sadece bölgede değil, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri nezdinde de diplomatik olarak zor durumda bıraktığı ifade edildi.

#5
Foto - Hakan Fidan konuştu, Atina karıştı! Yunan medyasından itiraf gibi manşet: "Kirli ittifakın esiri olduk"

Greek News on Demand sitesi ise bölgesel tezatlığa dikkat çekerek; İsrail'in İran, Lübnan ve Filistin'de büyük bir yıkıma imza attığı bir dönemde, Yunanistan ve GKRY'nin bu ülke ile yeni stratejik anlaşmalar yapmasını eleştirdi.

Gülistan Doku dosyasında Vali sessizliğini bozdu! Eski Vali Tuncay Sonel'den oğluna ve kendisine dair ilk açıklama
Gündem

Gülistan Doku dosyasında Vali sessizliğini bozdu! Eski Vali Tuncay Sonel'den oğluna ve kendisine dair ilk açıklama

Yıllardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in savcılığa verdiği ifadeye i..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 24. duruşması sanığın savunmasının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi...
Vali oğlunun "Hanımeli" mesaisi ifşa oldu! "Senin gibi güzeli görmedim" tacizleri dosyaya girdi
Gündem

Vali oğlunun "Hanımeli" mesaisi ifşa oldu! "Senin gibi güzeli görmedim" tacizleri dosyaya girdi

Gülistan Doku cinayetinin baş şüphelisi olarak tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkındaki iddial..
Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı
Dünya

Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı

Bulgaristan’da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu 'İlerici Bulgaristan Koalisyonu' genel seçimi büyük farkla önde tamamladı...
CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı!
Gündem

CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı!

Eşme Belediyesi’ne yönelik irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile iki çalışan tutuklandı, dosyada festival harcamaları, r..
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'tan koltuğu alan çocuktan tüyleri diken diken eden sözler
Gündem

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'tan koltuğu alan çocuktan tüyleri diken diken eden sözler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocuklar için düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı İnci ..
