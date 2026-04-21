“Devlet beni bulamaz” diyordu, MİT ensesine bindi! “Log” darbesini balyoz gibi indirdiler
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen Ankara merkezli dev operasyonda, kamu kurumlarının sistemlerine sızarak vatandaşların verilerini terör örgütlerine satan 11 siber zorba tutuklandı. Yakalanan örgüt elebaşı A.B.'nin itirafçı olmasıyla birlikte, 30’dan fazla bayilik kanalıyla pazarlanan yasa dışı sistemin tüm teknik altyapısı ve 177 milyon liralık suç geliri gün yüzüne çıkarıldı. Operasyon kapsamında kişisel verilerin sorgulandığı 40 farklı sistem erişime kapatılırken, kripto para cüzdanları üzerinden yürütülen finansal trafik de tamamen kayıt altına alındı.