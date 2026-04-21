Rusya'ya savaş açan ülke duyurdu: Türkiye ile ittifak kuralım
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB üyeliğine alternatif bir oluşumun Türkiye üzerinden şekillenmesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB üyeliğine alternatif bir oluşumun Türkiye üzerinden şekillenmesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB üyeliğine alternatif olarak yeni bir savunma ittifakı kurma olasılığını gündeme getirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı, "Ukrayna, Norveç, İngiltere ve Türkiye'den oluşacak bir ittifak, Avrupa Birliği'ni çok daha güçlü kılabilir. Bu dört ülke, Avrupa Birliği'nin eksikliğini hissettiği gücü sağlar" dedi.
Zelenskiy, bazı AB ülkelerinin Ukrayna'yı birliğe alma konusundaki isteksizliğini bir hata olarak nitelendirirken, Ukrayna'nın güvenlik açısından Avrupa'yı güçlendirdiğini savundu.
Bu açıklamalar, Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'nın AB'ye hızlandırılmış üyeliğini desteklemediği bir dönemde geldi. Financial Times'ın haberine göre, Paris ve Berlin'in önerileri, Kiev'in 2027'ye kadar üye olma beklentilerini karşılamıyor.
