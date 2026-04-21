Piyasaların gözü İslamabad’da: ABD-İran müzakereleri petrolü frenledi

PİYASALARIN ODAĞINDA KEVİN WARSH DA YER ALIYOR Piyasalar Orta Doğu'daki gelişmelere odaklanmaya devam ederken, diğer taraftan Trump tarafından ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için aday gösterilen Kevin Warsh'un açıklamaları da takip ediliyor. ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde, bugün Fed başkanlığı adaylığı görüşülecek bankanın eski Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'un söz konusu oturumda yapacağı açılış konuşmasının metni paylaşıldı. Warsh, para politikasının bağımsızlığının korunmasında kararlı olduğunu belirtti. ABD ve İran arasında diplomatik bir çözüm sağlanabileceğine yönelik beklentilerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,18 azalışla 90,3 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımcıların temkinli bir tavır tutunmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 4,25, dolar endeksi sınırlı yükselişle 98,1 seviyesinde bulunuyor. Doların gücünü korumasıyla altının onsu yüzde 0,7 azalışla 4 bin 789 dolardan işlem görüyor.