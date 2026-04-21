Piyasaların gözü İslamabad’da: ABD-İran müzakereleri petrolü frenledi
Küresel piyasalar, ABD ve İran arasındaki gerilimin gölgesinde karışık bir seyir izliyor. Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleşecek kritik müzakerelerin ikinci turuna dair umutlar petrol fiyatlarında geri çekilme yaratırken; yatırımcılar Trump’ın Fed adayı Kevin Warsh’un açıklamalarına ve Orta Doğu’dan gelecek haberlere kilitlendi.

Dünya ekonomisi, jeopolitik risklerin ve diplomatik çözüm arayışlarının kıskacında yön bulmaya çalışıyor. Orta Doğu’da tırmanan savaşın ardından tarafların Pakistan’da masaya oturacağına dair sinyaller, küresel piyasalardaki risk algısını sınırlı da olsa azalttı.

Küresel piyasalarda, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklerden kaynaklı belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, gözler ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşmesi beklenen müzakerelerin ikinci turuna çevrildi. Dün Orta Doğu'da tekrar tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir görünüm öne çıkarken, İran’ın İslamabad’da ABD ile müzakerelere katılabileceğine dair umutların artmasıyla petrol fiyatlarında geri çekilme görüldü. Bu durum küresel piyasalarda risk algısının sınırlı da olsa azalmasına yol açtı.

Taraflar arasındaki gerginliğin azalacağına dair umutlar piyasalarında görülen olumsuz tepkileri sınırladı. Analistler, piyasaların olumsuz haberlere korkulduğu kadar kötümser tepkiler vermediğini belirtti. Piyasaların olumsuz senaryoları fiyatlama konusunda isteksiz kaldığını ifade eden analistler, İran tarafından gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın açılması durumunda petrol, üre, gübre, alüminyum ve doğal gazın savaş öncesine kadar olmasa bile gerilemesinin olumlu fiyatlanabilecek gelişmeler arasında yer alacağı öngörülüyor.

Mevcut ateşkes süresinin sona erecek olması da jeopolitik risklerin yeniden tırmanma ihtimalini canlı tutuyor. Bu arada Pakistanlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime rağmen İran heyetinin, başkent İslamabad'da ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılacağını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump da dün ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan'a gideceğini ve müzakerelerin salı günü başlamasının planlandığını belirtmişti.

PİYASALARIN ODAĞINDA KEVİN WARSH DA YER ALIYOR Piyasalar Orta Doğu'daki gelişmelere odaklanmaya devam ederken, diğer taraftan Trump tarafından ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için aday gösterilen Kevin Warsh'un açıklamaları da takip ediliyor. ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde, bugün Fed başkanlığı adaylığı görüşülecek bankanın eski Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'un söz konusu oturumda yapacağı açılış konuşmasının metni paylaşıldı. Warsh, para politikasının bağımsızlığının korunmasında kararlı olduğunu belirtti. ABD ve İran arasında diplomatik bir çözüm sağlanabileceğine yönelik beklentilerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,18 azalışla 90,3 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımcıların temkinli bir tavır tutunmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 4,25, dolar endeksi sınırlı yükselişle 98,1 seviyesinde bulunuyor. Doların gücünü korumasıyla altının onsu yüzde 0,7 azalışla 4 bin 789 dolardan işlem görüyor.

