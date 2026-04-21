St. Petersburg-İstanbul uçağında Rusya'yı sarsan ölüm! Uçak rotayı değiştirdi ama kurtarılamadı
Dün St. Petersburg-İstanbul uçağında hareketli anlar yaşandı. Uçakta Rusya'nın önde gelen bir ismi hayatını kaybetti. İşte detaylar...
Dün St. Petersburg-İstanbul uçağında hareketli anlar yaşandı. Uçakta Rusya'nın önde gelen bir ismi hayatını kaybetti. İşte detaylar...
Rusya'nın ünlü kemancısı, şefi ve sanat yönetmeni Sergey Stadler (63), 20 Nisan'da Pegasus Havayolları'nın St. Petersburg-İstanbul seferini yapan uçağında hayatını kaybetti. Uçak, Stadler'in rahatsızlanması üzerine Romanya'nın başkenti Bükreş'e acil iniş yaptı.
Uçak, St. Petersburg'dan havalandıktan yaklaşık iki saat sonra, Stadler'in aniden fenalaşması üzerine acil durum sinyali verdi. Pilotlar rotayı değiştirerek Bükreş'teki Henri Coandă Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Uçakta doktor bulunmadığı için mürettebatın ilk müdahalesi yetersiz kaldı. Havalimanına inilmesinin ardından sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağden Stadler kurtarılamadı.
Uçak, Bükreş'te yaklaşık üç saat bekledikten sonra İstanbul'a doğru yoluna devam etti.
Sergey Stadler Kimdi? Sergey Stadler, 20 Mayıs 1962'de Leningrad'da (bugünkü St. Petersburg) müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi . Annesi piyanist Margarita Pankova, babası ise viyolacı Valentin Stadler'dı . Dahi bir çocuk olarak kabul edilen Stadler, müzik eğitimine beş yaşında başladı . Eğitimini Leningrad Konservatuvarı ve Moskova Konservatuvarı'nda tamamladı . Kariyerinin Öne Çıkanları: - 1995: Paganini'nin efsanevi kemanı "Il Cannone" (Guarneri del Gesù) ile St. Petersburg'da açık hava konserleri veren ilk kemancı oldu . - 2008-2011: St. Petersburg Konservatuvarı'nın rektörlüğünü yaptı . - 2013: St. Petersburg Senfoni Orkestrası'nı kurdu ve ölümüne kadar bu orkestranın baş şefi ve sanat yönetmeni olarak görev yaptı .
