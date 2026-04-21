St. Petersburg-İstanbul uçağında Rusya'yı sarsan ölüm! Uçak rotayı değiştirdi ama kurtarılamadı

Sergey Stadler Kimdi? Sergey Stadler, 20 Mayıs 1962'de Leningrad'da (bugünkü St. Petersburg) müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi . Annesi piyanist Margarita Pankova, babası ise viyolacı Valentin Stadler'dı . Dahi bir çocuk olarak kabul edilen Stadler, müzik eğitimine beş yaşında başladı . Eğitimini Leningrad Konservatuvarı ve Moskova Konservatuvarı'nda tamamladı . Kariyerinin Öne Çıkanları: - 1995: Paganini'nin efsanevi kemanı "Il Cannone" (Guarneri del Gesù) ile St. Petersburg'da açık hava konserleri veren ilk kemancı oldu . - 2008-2011: St. Petersburg Konservatuvarı'nın rektörlüğünü yaptı . - 2013: St. Petersburg Senfoni Orkestrası'nı kurdu ve ölümüne kadar bu orkestranın baş şefi ve sanat yönetmeni olarak görev yaptı .