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Teknoloji-Bilişim
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Savaşı AMD kazandı!

2020-05-21 17:46:57
Savaşı AMD kazandı!

AMD, yaptığı açıklamayla birlikte Hollanda Ulusal Atomaltı Fiziği Enstitüsü Nikhef'in COVID-19'a karşı sürdürülen savaşta seçildiğini duyurdu.

#1
Foto - AMD, yaptığı açıklamayla birlikte Hollanda Ulusal Atomaltı Fiziği Enstitüsü Nikhef'in COVID-19'a karşı sürdürülen savaşta hesaplamalar için kullanacağı bilgisayar kümesinde kullanılacak sistemler için seçildiğini duyurdu.

AMD, yaptığı açıklamayla birlikte Hollanda Ulusal Atomaltı Fiziği Enstitüsü Nikhef'in COVID-19'a karşı sürdürülen savaşta hesaplamalar için kullanacağı bilgisayar kümesinde kullanılacak sistemler için seçildiğini duyurdu.

#2
Foto - Özellikle bilim alanında parçacık fiziği ve yerçekimi dalgaları ile ilgili kullanılan Amsterdam'daki veri merkezi, Washington Üniversitesi'nin sürdürdüğü ve protein yapılarını ortaya çıkarmaya çalışan Rosetta@Home projesi için işlem gücü sağlıyor.

Özellikle bilim alanında parçacık fiziği ve yerçekimi dalgaları ile ilgili kullanılan Amsterdam'daki veri merkezi, Washington Üniversitesi'nin sürdürdüğü ve protein yapılarını ortaya çıkarmaya çalışan [email protected] projesi için işlem gücü sağlıyor.

#3
Foto - Lenovo'nun ThinkSystem SR655 tabanlı sistemleriyle Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden(CERN) gelen artan veri akışını karşılayabilmek için, geçtiğimiz hafta içerisinde 3800'den fazla AMD EPYC çekirdeği ve 31 terabayt bellek barındıran dört sistem, veri merkezine yerleştirildi.

Lenovo'nun ThinkSystem SR655 tabanlı sistemleriyle Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden(CERN) gelen artan veri akışını karşılayabilmek için, geçtiğimiz hafta içerisinde 3800'den fazla AMD EPYC çekirdeği ve 31 terabayt bellek barındıran dört sistem, veri merkezine yerleştirildi.

#4
Foto - Nikhef geçtiğimiz sene de veri merkezini AMD EPYC ile güçlendirilen Dell EMC PowerEDge R6415 sunucularla genişletmişti.

Nikhef geçtiğimiz sene de veri merkezini AMD EPYC ile güçlendirilen Dell EMC PowerEDge R6415 sunucularla genişletmişti.

#5
Foto - Açıklamayla birlikte AMD, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı ve Penguin Computing'in işbirliği ile geliştirilen, laboratuvarın yüksek performanslı bilgi-işlem kümesini de yenileyeceğini duyurdu.

Açıklamayla birlikte AMD, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı ve Penguin Computing'in işbirliği ile geliştirilen, laboratuvarın yüksek performanslı bilgi-işlem kümesini de yenileyeceğini duyurdu.

#6
Foto - Bu bilgi-işlem kümesi, COVID-19 araştırmaları için kullanılacak ve ABD'deki bilim insanları için ücretsiz bilgi-işlem hizmeti sağlayacak.

Bu bilgi-işlem kümesi, COVID-19 araştırmaları için kullanılacak ve ABD'deki bilim insanları için ücretsiz bilgi-işlem hizmeti sağlayacak.

#7
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