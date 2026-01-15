  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Yeniakit Publisher
Savaş uçakları ve İHA'larla saldırdılar! Acı haber geldi: Çok sayıda şehit var
Haber Merkezi

Savaş uçakları ve İHA'larla saldırdılar! Acı haber geldi: Çok sayıda şehit var

İsrail ordusunun insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla yaptığı saldırıda çok sayıda masum insan hayatını kaybetti.

Foto - Savaş uçakları ve İHA'larla saldırdılar! Acı haber geldi: Çok sayıda şehit var

Gazze'deki Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın batısında bir evin avlusunu insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Foto - Savaş uçakları ve İHA'larla saldırdılar! Acı haber geldi: Çok sayıda şehit var

İHA saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır şekilde yaralandı. İsrail savaş uçaklarının yine Deyr el-Belah kentinde Filistinli el-Huli ailesine ait evi bombalaması sonucu biri kız çocuğu 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı da Aksa Hastanesi'ne nakledildi.

Foto - Savaş uçakları ve İHA'larla saldırdılar! Acı haber geldi: Çok sayıda şehit var

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail'in saldırılarla hedef aldığı el-Mevasi bölgesinde Hasan Muhammed el-Kadi isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Foto - Savaş uçakları ve İHA'larla saldırdılar! Acı haber geldi: Çok sayıda şehit var

Bölgedeki Kızılhaç Hastanesi'ne kaldırılan Kadi'nin vücudunda kurşun izlerinin görüldüğü ifade edildi. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor.

Foto - Savaş uçakları ve İHA'larla saldırdılar! Acı haber geldi: Çok sayıda şehit var

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni havadan bombalamış, Bureyc Mülteci Kampı'nı topçu atışlarıyla vurmuştu.

Foto - Savaş uçakları ve İHA'larla saldırdılar! Acı haber geldi: Çok sayıda şehit var

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti de İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan yoğun ateşe maruz kalmıştı. İsrail askerlerinin Cibaliya beldesinde açtığı ateşte ise bir kız çocuğu yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Mübarek gece, vallahi bıktık. Beddua etmekten bıktık, neden?Çünkü kabul olmuyor. Neden?MUSLUMANLIKLA ALAKAMIZ YOK!
İran hava sahasını kapattı!
Dünya

İran hava sahasını kapattı!

İran, 14–15 Ocak için Tahran uçuş bilgi bölgesini sivil geliş-gidiş uçuşları dışındaki tüm uçuşlara kapattı; bu alanda uçmak isteyenler için..
"Tayyip’in işi Allah’a kaldı" Sahne aynı, aktörler aynı, çile aynı! Yücel Kaya yazdı
Gündem

“Tayyip’in işi Allah’a kaldı” Sahne aynı, aktörler aynı, çile aynı! Yücel Kaya yazdı

1994’te İstanbul’u susuzluk ve çöp dağlarıyla Kerbela’ya çeviren CHP zihniyeti, aradan geçen onca yıla rağmen zerre ders almamış görünüyor; ..
Konya'dan Ankara'ya mesaj: Su yönetimi bahane üreterek yapılmaz
Aktüel

Konya'dan Ankara'ya mesaj: Su yönetimi bahane üreterek yapılmaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’daki su kesintileriyle ilgili bugün düzenlediği basın toplantısında, Konya’da da içm..
Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti "Turnusol kağıdı" oldu
Gündem

Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti “Turnusol kağıdı” oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca’nın ifadesi, Türk basınında “Turn..
Suriye'de sıcak gelişme! Yarın sabahtan itibaren 09.00 - 17:00 arası...
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! Yarın sabahtan itibaren 09.00 - 17:00 arası...

Suriye ordusu, daha önce askeri alan ilan ettiği ve terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altında olan Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde ikam..
Lavrov'dan İran açıklaması!
Dünya

Lavrov'dan İran açıklaması!

Rusya-İran ilişkilerine ilişkin önemli açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hiçbir üçüncü tarafın Rusya-İran ilişkilerin..
