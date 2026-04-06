Savaş sürerken İranlı devlerden flaş Türkiye kararı! Çok sayıda adamlarını yolladılar

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (DİŞSİAD) destekleri ve organizasyonu ile İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek IDEX İstanbul Uluslararası Dental Fuar ve Konferansı’nın Türk ekonomisine en az 500 milyon dolarlık döviz girdisi sağlaması bekleniyor. Orta Doğu’daki savaşın gölgesinde gerçekleştirilecek fuarda en çarpıcı gelişme ise İran cephesinde yaşanıyor. DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, bölgede tırmanan savaş ve çatışma ortamına rağmen İDEX Fuarı’na İran’dan 400’ün üzerinde profesyonelin kayıt yaptırdığını belirterek, “Bu kayıtların yüzde 65’i çatışmaların şiddetlendiği dönemde gerçekleşti. Sıfır iptal var. Biz gelmezler zannediyorduk ancak şaşırtıcı bir şekilde gelecekler” dedi.