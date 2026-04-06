  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tam bir şifa deposu: Meğer akciğerlerin ilacı mutfağınızdaymış! Bir kaşığı bile katranı söküp atıyor Afyonkarahisar'da enerji ve doğalgaz yatırımları masaya yatırıldı Mezarlıkta skandal görüntü ortaya çıktı: Acılı anne isyan etti! Polis aracına çarpıp pert etti, kaçtı Kabak babasının başına patladı Halı sahaya gidenlere kritik uyarı! Bir maç bir hayatı karartmasın Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Kültür Yolu için geri sayım başladı... Araç sahipleri elinizi çabuk tutun! Zam maalesef kesinleşti, hemen oraya koşun Doğal gazda ‘kota’ devri başladı: Limiti aşan yüksek fatura ödeyecek Türkiye Kuveyt'i elinden kaçırdı! 8 savaş gemisi siparişi verdiler
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Savaş sürerken İranlı devlerden flaş Türkiye kararı! Çok sayıda adamlarını yolladılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Savaş sürerken İranlı devlerden flaş Türkiye kararı! Çok sayıda adamlarını yolladılar

Ortadoğu'daki savaş bir aydır devam ederken 400 İranlı İstanbul’daki kritik organizasyona katılmak üzere Türkiye'ye geliyor.

#1
Foto - Savaş sürerken İranlı devlerden flaş Türkiye kararı! Çok sayıda adamlarını yolladılar

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (DİŞSİAD) destekleri ve organizasyonu ile İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek IDEX İstanbul Uluslararası Dental Fuar ve Konferansı’nın Türk ekonomisine en az 500 milyon dolarlık döviz girdisi sağlaması bekleniyor. Orta Doğu’daki savaşın gölgesinde gerçekleştirilecek fuarda en çarpıcı gelişme ise İran cephesinde yaşanıyor. DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, bölgede tırmanan savaş ve çatışma ortamına rağmen İDEX Fuarı’na İran’dan 400’ün üzerinde profesyonelin kayıt yaptırdığını belirterek, “Bu kayıtların yüzde 65’i çatışmaların şiddetlendiği dönemde gerçekleşti. Sıfır iptal var. Biz gelmezler zannediyorduk ancak şaşırtıcı bir şekilde gelecekler” dedi.

#2
Foto - Savaş sürerken İranlı devlerden flaş Türkiye kararı! Çok sayıda adamlarını yolladılar

Bölgedeki çatışma ortamının sektörel dengeleri de değiştirdiğine dikkat çeken Uçar, özellikle Dubai’de düzenlenen rakip fuarın gelecekte kan kaybedebileceğinin sinyallerini verdi. Katar ve Dubai hava yollarının rota değişiklikleri ve maliyet artışları gibi lojistik zorluklara değinen Uçar, “Birçok insan savaş bittikten sonra bile uzun yıllar Dubai’ye gitmek istemeyebilir. Bu durumun önümüzdeki yıllarda bizim katılımcı profilimize doğrudan olumlu yansımasını bekliyoruz.

#3
Foto - Savaş sürerken İranlı devlerden flaş Türkiye kararı! Çok sayıda adamlarını yolladılar

Şu anda dünyada gezilmesi gereken dental etkinlikler arasında Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre 4. Sıradayız. Yüzde 33 bandında olan yabancı katılımcı oranımızın yüzde 50’leri geçeceğini öngörüyoruz” dedi.

#4
Foto - Savaş sürerken İranlı devlerden flaş Türkiye kararı! Çok sayıda adamlarını yolladılar

Avrupa ve Arap sermayesi fonlarının Türkiye’de yatırım yapmak için görüşmeler sürdürdüğünü dile getiren Uçar, “Almanya ve Amerika kökenli yatırımlar Türkiye’ye taşınıyor. Koreliler tesis kurmaya çalışıyor, Çinliler hâlihazırda yatırım görüşmeleri yapıyor. Ekonomik durgunluk dönemleri, yatırımcılar için dipten pazara girme fırsatıdır. Sektörümüz hem yurt içinde hem yurt dışında yüksek potansiyel barındırıyor” diye konuştu.

#5
Foto - Savaş sürerken İranlı devlerden flaş Türkiye kararı! Çok sayıda adamlarını yolladılar

Dünyada genel sağlık turizminde 6. sırada olan Türkiye’nin, dental turizmde Meksika ve Polonya’nın ardından 3. sıraya yerleştiğini vurgulayan Uçar, şöyle konuştu: 2024’te 650 bin sağlık turisti sadece dental tedavi için Türkiye’ye geldi. Özellikle İngiltere, Türkiye’yi dental sağlık turizminde bir numaralı tercih olarak görüyor. İngiltere’de ortodonti tedavisi için 3 ila 6 ay sıra beklenirken, Türkiye’de 24 saat içinde bir profesöre ulaşılabiliyor. İngiltere’den kendi özel jetiyle Antalya’ya inip, denizi bile görmeden sadece diş tedavisini yaptırıp aynı gün ülkesine dönen çok üst düzey hastalarımız var.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23