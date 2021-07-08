2021-07-08 03:32:16 Savaş hazırlıkları nefes kesti
NATO'ya karşı gözdağı vermek isteyen Rusya kara, hava ve denizde büyük bir eylemde bulundu.
NATO'ya karşı gözdağı vermek isteyen Rusya kara, hava ve denizde büyük bir eylemde bulundu.
Muhafız Tankerleri Batı Askeri Bölgesi Tank Ordusu, su merkezinde 5 metre derinliğe ve 100 metreden fazla genişliğe kadar sualtı tank sürüş dersleri verdi. Tatbikatlar, Moskova yakınlarındaki Golovenki eğitim sahasında gerçekleştirildi.
Sürücü mekaniği, su altında hiçbir şey görünmez ve yalnızca cihazlar tarafından yönlendirilirken kullanılabiliyor. Alt kısımdaki savaş araçlarının kontrolünü vites dahi değiştirmeden, durmadan ve keskin dönüşler yapmadan sağlayabiliyor. Nehrin geçişine, yalnızca 2021 baharında askerlik hizmetine hazırlanan askeri personel katıldı.
Tankerler, tankın durma veya içeriden su basma ihtimaline karşı tahliye sırasında yüzeye çıkmak için gerekli olabilecek IP-5 yalıtımlı gaz maskeleri ve bireysel kurtarma ekipmanı ile donatıldı.
Rus medyasının ilgili kaynaklardan aktardığına göre, yalıtıcı bir gaz maskesi takıldığında, bir asker bu teknoloji sayesinde su altında iki saatten fazla bir süre kalabiliyor.
Tatbikatlara başlamadan önce, tankerler kapalı alanda özel bir hafif dalış eğitimi aldılar. Rusya Savunma Bakanlığı basın servisi, ayrıca, ordu ekibinin su altında hareket etmeyi öğrendiğini kaydetti.
Ayrıca savaş aracını su basması durumunda gerekli eylemleri otomatik hale getirdiğini söyledi. Toplamda 400'den fazla asker ve ZVO tank birliğinden 90'dan fazla silah, askeri ve özel teçhizatı tatbikata katıldı.
Bu tatbikatlar sürerken Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de bulunan İspanyol filosuna ait bir gemiyi takip ettiğini duyurdu. Bakanlık, İspanyol gemisinin Sea Breeze 2021 askeri tatbikatlarına katılmak için Çarşamba günü Karadeniz'e girdiğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Karadeniz'de ABD donanmasına ait Boeing P-8 Poseidon casus uçağının tespit edildiğini ve iki Rus jetinin havalanarak uçağa eskortluk ettiğini bildirdi.
Son dönemde NATO ve Ukrayna ile defalarca savaşın eşiğine gelen Moskova, askeri tatbikatlara dört koldan hız vermiş durumda. Bu seferki testlerde Kremlin'in yeni 'savaşçılarının' çatışma bölgesine nakline ilişkin denemeler yapıldı.
Rusya'nın en son askeri tatbikatları, savaş bölgelerinde askeri köpekleri indirmek için kullanılacak olan yeni paraşütlerin test edilmesini de içeriyor. Yayınlanan video, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat denetlediği özel köpek askerlerinin iniş takımlarının son testlerini gösteriyor.
Technodinamika Grubu tarafından geliştirilen sistem, 50 kiloya kadar olan bir köpeği bir paraşütçü ile savaş alanına uçurmak için tasarlandı. Rusya Savunma Bakanlığının TV kanalı Zvezda'ya göre, testler şimdiye kadar hizmet hayvanlarının 4 bin 500 metre yükseklikten paraşütle indirilebileceğini kanıtladı.
Haberde, "İlk testler sırasında inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı - birkaç kilometre yükseklikten bile köpek dünyayı gözlemliyor ve patileriyle yakalamaya çalışıyor" dedi. Önceden köpeklerin uzağı göremediğine inanılıyordu.
Technodinamika Group (devlet teknoloji şirketi Rostec'in bir parçası), köpek paraşüt sisteminin denemelerini yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Technodinamika Baş Paraşüt Tasarımcısı Alexey Kozin'e göre, son testlerin başarılı olması koşuluyla, ekipmanın Rusya Savunma Bakanlığı'na teslimatı önümüzdeki yıldan itibaren yapılacak.
Kozin, "Ön denemeler herhangi bir sapma veya olumsuz sonuç ortaya çıkarmadı. Köpekler hava yolculuğundan sonra normal davranıyor ve inişte verilen görevleri yerine getirmeye hazır durumda oluyor. Sistem, kolluk kuvvetlerinde görev yapan hemen hemen tüm köpekleri indirmek için kullanılabilir" dedi.
Orduya göre, köpek 'güvenlik güçleri' genellikle askeri ve kurtarma operasyonlarında kullanılıyor ancak Technodinamika'ya göre Rusya'da daha önce hizmet köpeklerini paraşütle atacak bir sistem yoktu.
Test paraşütçü Andrey Toporkov, köpeklerin atlamalar için özel olarak hazırlanması gerektiğini söyledi ve ekledi: "Zaten sekiz atlayış yaptık. En önemli şey köpekleri uçağa bindirmek. Uçmaya tahammül edebiliyorlar, hatta pencereden bulutları izliyorlar" dedi.
Paraşütçü Toporkov, "Ambar açıldığında rüzgar, gürültü oluyor ve köpek bakıcısı sayesinde sakinleşiyorlar, yani bir köpek bakıcısı atlamaya katıldığında herhangi bir sorun yaşanmadı" diye konuştu.
Putin, uçak veya helikopter indirmenin imkansız olduğu yerlerde askeri köpeklerin hızlı bir şekilde konuşlandırılması için tasarlanan koşum takımlarını incelemek için grubun fabrikasını şahsen ziyaret etti.
Dünya medyasında manşetten verilen yeni görüntülerin adresi ise, Karadeniz. Rusya uçabilen ve yüzebilen tankı Sprut-SDM1'i Karadeniz kıyısında test etti.
Rostec tarafından paylaşılan video kaydında, Sprut-SDM1 tankının savaş uçağından paraşütle bırakıldığı görülüyor. Paraşütteki tankın içinde üç askerin bulunduğu açıklandı.
Karadeniz'de yapılan yüzme testinin de başarıyla sonuçlandığı duyuruldu. Test sırasında 18 ton ağırlığındaki tankın birçok kez ateş açtığı görüldü. Rostec şirketi, tankın sert kış koşullarına uygun olup olmadığını 2021'in başında test edecek. Şirketin beklentisi, eksi 40 derecede tankın başarıyla sınav vermesi.
Rusya'nın yeni muharebe tankı Sprut-SDM1'nın ateş gücü yine Rus üretimi T-90 tanklarıyla karşılaştırılıyor. Tank aralarında füzelerin de bulunduğu 40 silah taşıyabiliyor.
ABD ordusu benzer bir testi tanıtımı Vietnam Savaşı sırasında yapılan M551 Sheridan isimli tankla daha önce gerçekleştirmiş fakat karşılaşılan sorunlar nedeniyle projeyi 2004 yılında rafa kaldırmıştı.
Rus ordusu, sonbaharda arka arkaya füze testleri gerçekleştirdi. Görüntüler Rusya Savunma Bakanlığı'nın televizyon kanalı Zvezda TV'de yayınlandı. Anti-balistik füze sistemi bir önceki denemede olduğu gibi Kazakistan'daki Sarı Şagan üssünden ateşlendi, Savunma Bakanlığı testin başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Rus Uzay Hava Kuvvetleri'nden Korgeneral Andrei Demin, testte hedefini vuran yeni füze savunma sisteminin hava saldırılarından korunmak için tasarlandığını söyledi. Rus medyası, füzenin saniyede dört kilometre hıza ulaştığını duyurdu. Yayınlanan görüntülerde füzenin göz açıp kapayıncaya kadar gökyüzünde kaybolduğu görüldü.
Rusya, geçen ay da henüz adı duyurulmayan bir füzenin test görüntülerini yayınlamıştı. Rusya Uzay Hava Kuvvetleri, Kazakistan'daki Sarı Şagan poligonunda ateşlenen anti-balistik füzenin başarıyla test edildiğini ve hedefin vurulduğunu açıklamıştı.
Uzay Hava Kuvvetleri anti-balistik füzeler komutanı tümgeneral Sergey Grabçuk, özel görüntüleri servis edilen bir dizi testin güvenli bir şekilde yapıldığını söylemişti. Rus medyası, söz konusu Sara Şagan üssünde son olarak 2 Temmuz 2019 tarihinde bir füze denemesi gerçekleştirildiğini bildirmişti.
Modernizasyona giden Rusya Uzay Hava Kuvvetleri, 2020 yılı sonuna kadar son model yaklaşık 100 savaş uçağı ve helikopteri teslim alacak. Söz konusu uçaklar arasında Su-35S, Su-30SM, Su-34 jetleri, Il-90MD-90A kargo uçağı, Ka-52, Mi-28N, Mi-35M muharebe helikopterleri ile Mi-8AMTSh ve Mi-26T nakliye helikopterleri var.
Rusya lideri Vladimir Putin, Zafer Günü'yle birlikte en büyük geleneksel askeri törenlerinden biri olan Deniz Kuvvetleri Günü'nde St Petersburg'a gitmiş ve Rus ordusu bir gövde gösterisine imza atmıştı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, St. Petersburg'daki törende 46 savaş gemisi ve 4 bin askerin yer aldığını bildiriyor. Rusya'nın Avrupa'daki toprağı Kaliningrad'da ise, Baltiysk kenti açıklarında anti denizaltı gemisi Aleksin peş peşe füzeler fırlattı.
Rusya tarafından altı yıl önce ilhak edilen Kırım'daki törenlerde ise, suda ve karada gidebilen zırhlı personel taşıyıcılar dikkat çekti.
St. Petersburg'da donanmaya hitap eden Rusya lideri Putin, Rus deniz kuvvetlerinin yakın zamanda hipersonik nükleer saldırı silahlarına sahip olacağını söyledi. Putin'in verdiği bilgiye göre, aynı zamanda nükleer su altı droneları da yine donanmanın hizmetine sunulacak. Yeni nesil nükleer silahları 'benzersiz' olarak tanımlayan Putin, söz konusu füzelerin dünyanın her yerini vurabileceğini belirtiyor.
Putin ayrıca Rusya'nın en iyi savaş gemileri, denizaltıları ve donanma unsurlarının sahne aldığı törende deniz kuvvetlerinin büyümeye devam edceğini ve 40 yeni aracın bu yıl sonuna kadar donanmaya katılacağını açıkladı.
Reuters haber ajansı sözü edilen silahlardan Poseidon adlı su altı nükleer drone'un henüz ortaya çıkmadığını bildiriyor. Rusya lideri, iki yıl önceki tarihi basın toplantısında insansız nükleer enerjiyle giden denizaltıları şu cümlelerle tanıtmıştı:
"Çok derinlerde, çok çok derinlerde, kıtalararası menzilde, denizaltılardan, en son model torpidolardan, en hızlıları da dahil gemilerden birkaç kat daha hızlı insansız denizaltı araçlarının geliştirildiğini söyleyebilirim. Az gürültü yapıyorlar, yüksek manevra kabiliyetine sahipler ve yenilmezler."
Rus haber ajansları tarafından yayınlanan ayrı bir açıklamaya göre ise, Poseidon drone'larını taşıyabilecek ilk denizaltı olan Belgorod'un testleri devam ediyor ve sona gelindi. Zircon (Tsirkon) isimli hipersonik deniz füzesinin ise kısa sürede savaş gemilerine konuşlandırılması bekleniyor. Rusya devlet medyası ise, Zircon füzesinin bu sabah Amiral Gorshkow fırkateyninde ateşlenerek ülkenin kuzeyinde test edildiğini duyurdu. Denemenin başarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Savunma Bakanı Sergey Şoygu, füzenin hipersonik hıza ulaştığını söyledi. Zircon'un karada test edildiği geçtiğimiz aylarda ise, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Nyonoksa köyü tahliye edilmiş ve 36 saat boyunca bölge 'tehlikeli alan' ilan edilmişti.
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