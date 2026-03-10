  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altında sürpriz hareket: Fiyatlar yeniden şaha kalktı Dengesiz Trump’ın bir dediği bir dediğini tutmuyor: Yine dansöz gibi kıvırdı Türkiye'nin denizlerinden fışkırıyor! Ukrayna ve Almanya peşine düştü, 'ne var ne yok' gönderin diyor Başkan Erdoğan’ın tokat gibi sözleri İsraillilerin aklını aldı! ‘Evet, biliyoruz’ Efsane geri döndü! Selçuklu'nun 800 yıllık kumaşları yeniden dokundu Pompa resmen çıldırdı! Akaryakıta 24 saat bile geçmeden yeni zam İranlılardan flaş karar: Türkiye'de kurmaya başladılar
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Savaş halindeki ülke ihracatta lider oldu
IHA Giriş Tarihi:

Savaş halindeki ülke ihracatta lider oldu

Türkiye'den yılın ilk iki ayında 16 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 2 milyon 692 bin dolar gelir elde edilirken, en fazla ihracat savaşın sürdüğü Ukrayna'ya yapıldı.

#1
Foto - Savaş halindeki ülke ihracatta lider oldu

Türkiye'nin hamsi ihracatında yılın ilk iki ayında Ukrayna ilk sırada yer aldı. Açıklanan istatistiklere göre, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya yapılan hamsi ihracatı dikkat çekti. Ocak-Şubat döneminde Ukrayna'ya 1 milyon 189 bin 703 kilogram hamsi ihraç edilirken, bu ihracattan 886 bin 42 dolar döviz girdisi sağlandı. Aynı dönemde Türkiye'den toplam 16 ülkeye gerçekleştirilen hamsi ihracatı ise 1 milyon 417 bin 881 kilogram olarak kaydedildi. Bu ihracat karşılığında 2 milyon 692 bin 135 dolar gelir elde edildi.

#2
Foto - Savaş halindeki ülke ihracatta lider oldu

Geçen yılın aynı döneminde ise 13 ülkeye yapılan hamsi ihracatında 867 bin 205 kilogram hamsi karşılığında 2 milyon 16 bin 517 dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Bu yılın ilk iki ayında elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Söz konusu dönemde hamsi ihracatında Ukrayna'nın ardından Belçika ve Almanya geldi. Belçika'ya 65 bin 606 kilogram hamsi ihraç edilerek 631 bin 263 dolar gelir elde edilirken, Almanya'ya yapılan 55 bin 212 kilogramlık ihracattan 470 bin 919 dolar döviz girdisi sağlandı.

#3
Foto - Savaş halindeki ülke ihracatta lider oldu

En az hamsi ihracatı yapılan ülkeler ise Katar, Gürcistan ve Azerbaycan-Nahçıvan oldu. Katar'a 300 kilogram karşılığında bin 380 dolar, Gürcistan'a 349 kilogram karşılığında 4 bin 370 dolar, Azerbaycan-Nahçıvan'a ise 494 kilogram karşılığında 2 bin 613 dolar değerinde hamsi ihraç edildi.

#4
Foto - Savaş halindeki ülke ihracatta lider oldu

Öte yandan, Trabzon'dan da yılın ilk iki ayında 3 ülkeye hamsi ihracatı gerçekleştirildi. Trabzon'dan yapılan ihracatta 197 bin 603 kilogram hamsi karşılığında 183 bin 128 dolar gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 36 bin 175 kilogram hamsi ihracatından 139 bin 6 dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Trabzon'dan hamsi ihracatı ise Ukrayna, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirliklerine gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi
Gündem

İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun davası başladı. Duruşma başlangıcında İmamoğlu'nun yerinden kalkarak kürsüye yürüd..
İran dünyaya kötü haberi duyurdu
Dünya

İran dünyaya kötü haberi duyurdu

İran, dünyada başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarını tırmanışa geçiren Hürmüz Boğazı ile ilgili kötü haberi duyurdu. Tahran'dan "ABD ve..
Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!
Yerel

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart Salı raporuna göre; kuzey kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde buzl..
Bu kez İran değil! Terör devleti İsrail'i İHA'larla vurdular
Dünya

Bu kez İran değil! Terör devleti İsrail'i İHA'larla vurdular

Hizbullah'a ait İHA'lar ve füzeler, terör devleti İsrail'in Lübnan sınırındaki yerleşim bölgesi Kiryat Şmona'da görüntülendi.
Avrupa’nın kalbinde Sinagog’a bomba
Gündem

Avrupa’nın kalbinde Sinagog’a bomba

Belçika, sabaha karşı bombalı saldırıyla sarsıldı. Liège kentinde bulunan bir sinagogun önünde meydana gelen patlama bütün Avrupa’yı alarma ..
ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!
Gündem

ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!

Siyonist İsrail ve hamisi ABD'nin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları devam ederken, Washington'ın sinsi savaş taktikleri de bir bir ifşa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23