SON DAKİKA
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Cihat Yaycı’dan ortalığı yangın yerine çevirecek "İran" iddiası: Türkleri katledecekler
Haber Merkezi

Cihat Yaycı’dan ortalığı yangın yerine çevirecek “İran” iddiası: Türkleri katledecekler

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’nın katıldığı bir programda dile getirdiği "İran’da Türklere yönelik katliam ve toprak koparma senaryosu" büyük yankı uyandırdı. Yaycı, bölgede sahneye konan yeni planı BİP (Büyük İsrail Projesi) olarak adlandırarak, hem İran’daki Türk nüfusu hem de Azerbaycan için "varoluşsal bir tehdit" uyarısında bulundu. İşte Yaycı’nın harita üzerinde anlattığı o dehşet verici iddiaların ayrıntıları...

1
#1
Foto - Cihat Yaycı’dan ortalığı yangın yerine çevirecek "İran" iddiası: Türkleri katledecekler

Cihat Yaycı, bölgedeki karmaşanın ardında sanıldığı gibi sadece yerel bir terör yapılanması değil, Büyük İsrail Projesi (BİP) olduğunu öne sürdü. Irak ve Suriye'den sonra sıranın İran'a geldiğini belirten Yaycı, bölgede kurulmak istenen yapının aslında bir "Siyonistan" devleti olduğunu savundu.

#2
Foto - Cihat Yaycı’dan ortalığı yangın yerine çevirecek "İran" iddiası: Türkleri katledecekler

Yaycı, "Bütün mesele, bölge halkını 'Kürdistan' vaadiyle kandırarak aslında İsrail ve ABD’nin çıkarlarına hizmet eden bir tampon bölge oluşturmaktır. Bunun gerçek adı Siyonistan'dır" dedi.

#3
Foto - Cihat Yaycı’dan ortalığı yangın yerine çevirecek "İran" iddiası: Türkleri katledecekler

Yaycı, terör örgütü PJAK’ın İran’ın Batı Azerbaycan bölgesine, özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Urumiye ve Sulduz gibi kentlere ağır silahlarla yerleştiğini iddia etti. Bölgeden korkunç bilgiler geldiğini belirten Yaycı, şu uyarıyı yaptı: "PJAK teröristlerinin silahsız Türk halkına karşı büyük bir katliama hazırlandığı öne sürülüyor."

#4
Foto - Cihat Yaycı’dan ortalığı yangın yerine çevirecek "İran" iddiası: Türkleri katledecekler

Yaycı, "Oradaki Türk halkı büyük bir korku içinde. Eğer saldırganlar silahlıysa, Türklerin de kendilerini korumak için organize olması şart" diyerek iç çatışma tehlikesine dikkat çekti. Yaycı, Irak'ta Kerkük ve Suriye'nin kuzeyinde uygulanan "bölgeyi insansızlaştırıp teröristana çevirme" modelinin şimdi İran’da Türklerin yaşadığı topraklarda uygulanmak istendiğini savundu.

#5
Foto - Cihat Yaycı’dan ortalığı yangın yerine çevirecek "İran" iddiası: Türkleri katledecekler

Cihat Yaycı, tehlikenin sadece İran’la sınırlı kalmayacağını, sıradaki hedefin Azerbaycan olduğunu iddia ederek Bakü yönetimini sert bir dille uyardı. Yaycı, terör örgütünün ve arkasındaki güçlerin asıl amacının Azerbaycan’ın enerji kaynaklarını ele geçirmek olduğunu söyledi.

#6
Foto - Cihat Yaycı’dan ortalığı yangın yerine çevirecek "İran" iddiası: Türkleri katledecekler

"İsrail ve ABD’nin dostluğuna güvenmeyin" diyen Yaycı, PJAK faaliyetlerinin yarın Azerbaycan topraklarında huzursuzluk çıkaracağını ve terörün oraya ihraç edileceğini belirtti.

#7
Foto - Cihat Yaycı’dan ortalığı yangın yerine çevirecek "İran" iddiası: Türkleri katledecekler

İran yönetiminin PJAK faaliyetlerine karşı kayıtsız kaldığını savunan Yaycı, "İran’ın bu terör yapılanmasına karşı bir şey yapacağı yok. Oradaki soydaşlarımızın mülklerine el konulmadan ve katliamlar yaşanmadan önce tedbir alınmalı" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

İyi de Azerbaycan zaten İtraille kanki gerçi Salak Aliyev bu siyonistleri tanimıyor en önce kankisini yer bu soysuzlar.

COK CIDDIYE ALINMASI GEREKEN KONU

.........
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
