Cihat Yaycı’dan ortalığı yangın yerine çevirecek “İran” iddiası: Türkleri katledecekler

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’nın katıldığı bir programda dile getirdiği "İran’da Türklere yönelik katliam ve toprak koparma senaryosu" büyük yankı uyandırdı. Yaycı, bölgede sahneye konan yeni planı BİP (Büyük İsrail Projesi) olarak adlandırarak, hem İran’daki Türk nüfusu hem de Azerbaycan için "varoluşsal bir tehdit" uyarısında bulundu. İşte Yaycı’nın harita üzerinde anlattığı o dehşet verici iddiaların ayrıntıları...