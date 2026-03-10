Malatya'ya konuşlandırılacak Patriot'ların en büyük dezavantajı ortaya çıktı! Çelik Kubbe artık elzem hale geldi
Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'te imha edilen füzenina ardından Malatya'ya Patriot Hava Savunma sistemlerinin konuşlandırılacağını duyurdu. Bu durum Patriot'ların özelliklerinin neler olduğu konusunu yeniden gündeme getirdi. Patriot'ların önemli koruma sağlayacağı düşünülürken bazı dezavantajlarının gündeme gelmesi yerli ve milli Çelik Kubbe sisteminin artık elzem hale geldiğini gözler önüne seriyor.