Malatya'ya konuşlandırılacak Patriot'ların en büyük dezavantajı ortaya çıktı! Çelik Kubbe artık elzem hale geldi

Patriot'un en büyük avantajı, Türkiye gibi bir NATO üyesi için mevcut radar ve savunma ağlarına tam entegre çalışabilmesidir. S-400 ise teknik olarak daha üstün kabul edilse de, NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı için tek başına (stand-alone) çalışmak zorundadır.