Malatya'ya konuşlandırılacak Patriot'ların en büyük dezavantajı ortaya çıktı! Çelik Kubbe artık elzem hale geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'te imha edilen füzenina ardından Malatya'ya Patriot Hava Savunma sistemlerinin konuşlandırılacağını duyurdu. Bu durum Patriot'ların özelliklerinin neler olduğu konusunu yeniden gündeme getirdi. Patriot'ların önemli koruma sağlayacağı düşünülürken bazı dezavantajlarının gündeme gelmesi yerli ve milli Çelik Kubbe sisteminin artık elzem hale geldiğini gözler önüne seriyor.

ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi, balistik füzeler, seyir füzeleri ve savaş uçaklarına karşı geliştirilen ileri teknoloji bir savunma sistemidir. Uzun menzilli radarları sayesinde tehditleri tespit eden sistem, hedefleri otomatik olarak takip edip füze ile imha edebiliyor.

Mobil yapıya sahip Patriot bataryaları, radar, komuta kontrol ünitesi ve füze rampalarından oluşuyor. Aynı anda birden fazla hedefe angaje olabilen sistem, özellikle balistik füze tehdidine karşı NATO ülkeleri tarafından yaygın şekilde kullanılıyor.

Modern versiyonları yaklaşık 70–160 kilometre menzile kadar hava hedeflerine karşı etkili olurken, balistik füzelere karşı daha kısa menzilde savunma sağlayabiliyor.

Patriot sistemi günümüzde ABD’nin yanı sıra birçok NATO ülkesi ve müttefik ülkenin hava savunmasının önemli bir parçası olarak görev yapıyor. ABD, Almanya, Japonya, Güney Kore, İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Hollanda, Polonya ve İspanya dahil 18 ülke tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

Hedef Tipleri: Balistik füzeler, seyir füzeleri, savaş uçakları ve gelişmiş İHA'ları etkisiz hale getirebilir. Menzil ve İrtifa: Modern PAC-3 versiyonu ile yaklaşık 150-160 km menzil ve 24.000 metre irtifa kapasitesine sahiptir.

Vur-Öldür (Hit-to-Kill): Yeni nesil PAC-3 füzeleri, hedefi patlayarak değil, doğrudan çarparak (kinetik enerjiyle) imha eder. Radar: AN/MPQ-65 radarı aynı anda 100'den fazla hedefi takip edebilir.

Öte yandan Patriot'ların bazı dezavantajları da dikkat çekiyor. S-400'ler aynı anda 80 hedefi takip edip ateş altına alabilirken, Patriot sistemleri eş zamanlı olarak yaklaşık 36 hedefe kilitlenebilmektedir.

Patriot füzeleri eğik bir açıyla fırlatıldığı için sadece belirli bir yöne (yaklaşık 120-170 derece) odaklanabilir. S-400 ise füzeleri dikey olarak fırlatıp havada yönlendirdiği için 360 derecelik tam bir koruma kalkanı sağlar.

Aynı anda çok sayıda füze veya drone saldırısı gelirse sistem aşırı yüklenebilir. Radar ve lançer kapasitesi sınırlı olduğu için doygunluk saldırıları (saturation attacks) Patriot’un zayıf noktalarından biridir. Patriot özellikle balistik füze savunması için geliştirilmiş olsa da her füzeyi durdurma garantisi yoktur. Bu durum özellikle yoğun saldırılarda görülür.

Patriot'un en büyük avantajı, Türkiye gibi bir NATO üyesi için mevcut radar ve savunma ağlarına tam entegre çalışabilmesidir. S-400 ise teknik olarak daha üstün kabul edilse de, NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı için tek başına (stand-alone) çalışmak zorundadır.

Yorumlar

vay be ne hale getirdiler bedeviciler bizi

kendimiziz savunamıyoruz nato füze veriyor << irandan 2 füze rusyadan 3 dron ::))

Ahmet

Han'ı bizim hava savunma sistemimiz yalan miydi demekki bunların hayatı yalan
