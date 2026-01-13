  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'ye de gönderin diyorlar! Acil koduyla milyonlarca ürün piyasadan toplatılıyor! Geri çağırma kararı verildi Savaş gemisi programında casusluk skandalı: 12 bin dolara Çin’e bilgi sızdırıldı İran'a karşı vatandaş harekete geçti! İran'da 2.000'i aşan ölü var: Tahran'a Trump'tan 'yardım yolda' mesajı! Sıcak çorba, klasik güzel bir sofra çorbası: Domatesle yapılıyor! Sizde bunu yapın destek olacak!
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Savaş gemisi programında casusluk skandalı: 12 bin dolara Çin’e bilgi sızdırıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Savaş gemisi programında casusluk skandalı: 12 bin dolara Çin’e bilgi sızdırıldı

Savaş gemisi programı olan USS Essex’te casusluk skandalı patlak verdi. Gemiyle ilgili gizli ve önemli bilgiler 12 bin dolar karşılığında Çin'e satıldı. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Savaş gemisi programında casusluk skandalı: 12 bin dolara Çin’e bilgi sızdırıldı

Savunmasanayist'te yer alan habere göre ABD’de federal mahkeme, donanmada görev yapan eski bir mühendisin, Çin istihbaratına gemi ve işletim sistemlerine ait teknik ve operasyonel bilgi sızdırmaktan 16 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Karar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

#2
Foto - Savaş gemisi programında casusluk skandalı: 12 bin dolara Çin’e bilgi sızdırıldı

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2025’te casusluk dahil 6 ayrı suçtan suçlu bulunan 25 yaşındaki Jinchao Wei hakkında verilen mahkûmiyet kararı kamuoyuyla paylaşıldı. Federal mahkeme, Wei’nin Çin istihbaratına bilgi sızdırdığı gerekçesiyle 16 yıldan fazla hapis cezası almasına hükmetti.

#3
Foto - Savaş gemisi programında casusluk skandalı: 12 bin dolara Çin’e bilgi sızdırıldı

Mahkeme kayıtlarına göre Wei, gemi ve işletim sistemlerine ait teknik ve operasyonel bilgilerin yer aldığı 60 teknik kılavuzu Çin istihbaratına tedarik etti. Bu kılavuzların, amfibi hücum gemisi USS Essex ve benzeri gemilerde bulunan çok sayıda sistemin işleyişini ayrıntılı şekilde açıkladığı belirtildi.

#4
Foto - Savaş gemisi programında casusluk skandalı: 12 bin dolara Çin’e bilgi sızdırıldı

USS Essex’te mühendis olarak görev yapan Wei’nin, Ağustos 2025’te Çin adına çalışan bir istihbarat görevlisine 18 ay boyunca bilgi sağladığı kaydedildi. Wei’nin bu süreçte 12 bin dolar karşılığında fotoğraf, video ve çeşitli teknik veriler paylaştığı bildirildi.

#5
Foto - Savaş gemisi programında casusluk skandalı: 12 bin dolara Çin’e bilgi sızdırıldı

Ağustos 2025’te jüri, Wei’yi “Çinli istihbarat yetkilisine ABD’nin ulusal savunma bilgilerini gönderdiği” gerekçesiyle casusluk dahil 6 suçtan mahkûm etti. Savcılara göre Wei, 2022 yılında sosyal medya üzerinden, kendisini China Shipbuilding Industry Corporation için çalışan bir denizcilik meraklısı olarak tanıtan bir istihbarat görevlisiyle iletişime geçti. Mahkemede sunulan deliller, Wei’nin bir arkadaşına söz konusu kişinin “son derece şüpheli” olduğunu ve bunun “oldukça açık bir şekilde” casusluk faaliyeti olduğunu söylediğini ortaya koydu. Savcılara göre Wei, bu uyarılara rağmen iletişimi sonlandırmadı ve görüşmeleri farklı bir şifreli mesajlaşma uygulamasına taşıdı.

#6
Foto - Savaş gemisi programında casusluk skandalı: 12 bin dolara Çin’e bilgi sızdırıldı

Savcıların açıklamasına göre Wei, 18 ay boyunca görevliye USS Essex’e ait fotoğraf ve videolar gönderdi, çeşitli ABD Donanma gemilerinin konumları hakkında bilgi verdi ve USS Essex’in savunma silahlarıyla ilgili ayrıntılar paylaştı. Wei’nin, silah kontrolü, hava araçları ve güvertesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere 60 adet teknik ve operasyonel kılavuzu tedarik ettiği belirtildi.

#7
Foto - Savaş gemisi programında casusluk skandalı: 12 bin dolara Çin’e bilgi sızdırıldı

ABD Donanması’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre USS Essex, hava ve amfibi taarruz sırasında 2 binden fazla ABD Deniz Piyadesi personelini taşıyıp destekleyebilecek şekilde donatılmış durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aziz Yıldırım'dan CHP yandaşı Özlem'e sert tepki
Spor

Aziz Yıldırım'dan CHP yandaşı Özlem'e sert tepki

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, CHP'nin borazanlığını kapan Özlem Gürses'e tepki gösterdi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler
Gündem

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler

Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunların perde arkası bir bir deşifre olmaya devam ediyor. Doç. Dr. Ahmet Kavlak, katıldığı programda Türkiy..
FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!
Siyaset

FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ’cü cuntacılara methiyeler düzen, "Yarın bizimdir" diyerek milletin iradesine kastedenlere deste..
Ünlü milyarder Etiyopya'da öldürülmüştü! Safaride öldürülen Türk sayısı 2’ye çıktı
Gündem

Ünlü milyarder Etiyopya'da öldürülmüştü! Safaride öldürülen Türk sayısı 2’ye çıktı

Etiyopya'da safari sırasında saldırıya uğrayan Silkar Madencilik’in sahibi ünlü milyarder Erdoğan Akbulak, Etiyopya’da safari gezisi sırasın..
"Amerikan Barışı" bitti! "Kendi ordumuzu kuralım"
Dünya

"Amerikan Barışı" bitti! "Kendi ordumuzu kuralım"

"Pax Americana (Amerikan barışı) dönemi sona erdi" diyen Avrupa Birliği Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, dikk..
Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu hakkında flaş gelişme
Gündem

Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu hakkında flaş gelişme

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncular Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu ev hapsi adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23