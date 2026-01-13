Savaş gemisi programında casusluk skandalı: 12 bin dolara Çin’e bilgi sızdırıldı

Ağustos 2025’te jüri, Wei’yi “Çinli istihbarat yetkilisine ABD’nin ulusal savunma bilgilerini gönderdiği” gerekçesiyle casusluk dahil 6 suçtan mahkûm etti. Savcılara göre Wei, 2022 yılında sosyal medya üzerinden, kendisini China Shipbuilding Industry Corporation için çalışan bir denizcilik meraklısı olarak tanıtan bir istihbarat görevlisiyle iletişime geçti. Mahkemede sunulan deliller, Wei’nin bir arkadaşına söz konusu kişinin “son derece şüpheli” olduğunu ve bunun “oldukça açık bir şekilde” casusluk faaliyeti olduğunu söylediğini ortaya koydu. Savcılara göre Wei, bu uyarılara rağmen iletişimi sonlandırmadı ve görüşmeleri farklı bir şifreli mesajlaşma uygulamasına taşıdı.