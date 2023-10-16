Savaş gemileri için geliştirildi! ilk görevi ihracaat

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürüttükleri her türlü faaliyette en büyük motivasyonlarının "savunmada tam bağımsız Türkiye'yi sağlayabilmek" olduğunu söyledi. Askeri denizcilikte Türkiye'nin lider firması olarak özellikle inşadan başlayarak yerli yetkinlikleri arttırmaya odaklandıklarını ifade eden Güleryüz, bunu yaparken gemilerdeki, platformlardaki yerliliği adım adım yükseltmeyi amaçladıklarını vurguladı. Kimi sistemleri ambargodan dolayı alınamadığı kimi sistemleri ileride ambargo riskiyle karşılaşılabileceği için yerlileştirdiklerini anlatan Güleryüz, kimi sistemleri de yurt dışından temin edilmesine rağmen döviz çıkışına neden olduğu için yerlileştirme gündemine aldıklarını belirtti. Güleryüz, şöyle konuştu: "Amacımız hem mühendislik yetkinliklerimizi arttırabilmek hem de yurt dışına döviz çıkışını engelleyip hatta tam tersi belki ihracatla beraber ülkemizde döviz girişini sağlayabilmek. HEGİDAS da bu sistemlerden bir tanesi. Helikopterin geminin üzerine sağlıklı şekilde inmesini sağlayacak, görsel inişi destekleyecek bir aydınlatma sistemi. Özellikle platforma yerleştirilen aydınlatma sistemlerinden oluşuyor. Hem helikopterin platformu görebilmesi hem de ona belli yönlendirmeler yapabilmesi için ileri mühendislik içeren bir sistem. Bugüne kadar bunu yurt dışından temin ediyorduk. Yerli firmalarımızla beraber STM olarak bunu ortak bir şekilde geliştirdik. Bundan sonraki platformlarımızda inşallah kullanılabilir hale geleceğiz."