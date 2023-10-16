Savaş gemileri için geliştirildi! ilk görevi ihracaat

Sistemin özellikle zorlu deniz şartlarında pilotların güvenli şekilde gemilere iniş yapmasına imkan vereceğini dile getiren Güleryüz, HEGİDAS'ın geliştirme sürecinin tamamlandığını ve platformlara entegre edilmeye başlanacağını bildirdi. HEGİDAS'ın ihracat projelerinde, MİLGEM 6, 7 ve 8. gemilerinde kullanılacağına işaret eden Güleryüz, "Amacımız bir taraftan firmalarımıza da etkinlik kazandırmak. Ekosistemimizle beraber büyümek istiyoruz. Çünkü ekosistemizde yer alan firmalar mühendislik anlamında, kas gücü anlamında ne kadar güçlenirlerse bizler de o kadar güçlenmiş oluyoruz. HEGİDAS'ı da bu anlamda ülkemize kazandırdık, diye düşünüyoruz. Bundan sonra helikopter platformu içeren bütün gemilere entegre edebilecek, yurt dışındaki rakipleriyle çok rahat rekabet edebilecek bir sistem gelişmiş vaziyette." diye konuştu. Özgür Güleryüz, bu kabiliyete ulaşan firmaların, ürünleriyle yurt dışında rahatlıkla rekabet edebileceğini, farklı platformlara ürünlerini taşıyabileceğini söyledi. Güleryüz, HEGİDAS'ı ilk kez yurt dışına ihraç edecekleri korvetlerde kullanmaya başlayacaklarını ve devamının geleceğini bildirdi.