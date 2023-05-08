Savaş etkiledi! İstanbul'da o balık bollaştı

Galata ve Haliç köprüleri ile Sarayburnu, Bebek, Beykoz sahilleri sabah erken saatlerde profesyonel oltacılar tarafından dolduruldu. Hafta sonu havanın da güzel olması ile birlkte oltacılar erken mesaiye başladılar. Boğazda çapari atan istavrit avcıları her seferinde 9 ile 15 tane arasında balık çektiler. İstanbul Boğazı'nda adeta istavrit akını herkesi şaşırttı. Bunun sebebini Ukrayna'daki büyük teknelerin savaş sebebiyle denize açılamaması olarak gören oltacılar, akşama kadar kovalarını doldurdular. Kıraça tabir edilen boyu 10 santim civarında olanlar kilosu 50 liradan, iri istivritler ise 80 ila 100 tl kilo fiyatı ile alıcı buldu. Birçok oltacı da komşularının siparişlerini tamamlamak için saatlerce olta salladılar.