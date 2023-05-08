  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Savaş etkiledi! İstanbul'da o balık bollaştı

2023-05-08 20:18:48
Savaş etkiledi! İstanbul'da o balık bollaştı

Savaş sebebiyle Ukrayna'daki balıkçıların Karadeniz'e açılamaması mayıs ayında İstanbul Boğazında istavrit akını getirdi.

#1
Foto - Savaş etkiledi! İstanbul'da o balık bollaştı

İstanbul Boğazı'nda istavrit akını yaşanıyor. Hafta sonu oltaları ile köprü ve boğazda sahillere koşan vatandaşlar evlerine kova kova balık taşıdılar. İyi oltacılar ise tuttukları balıkları sahilde ve mahallelerinde satarak, birçok ailenin hafta sonu taze balık yemesini sağladılar.

#2
Foto - Savaş etkiledi! İstanbul'da o balık bollaştı

Ev ekonomilerine günlük bin lira katkı koyan profesyonel oltacılar, boyu küçük kalan on binlerce balığı da tekrar denize salarak eko sistemin gereğini yaptılar.

#3
Foto - Savaş etkiledi! İstanbul'da o balık bollaştı

Galata ve Haliç köprüleri ile Sarayburnu, Bebek, Beykoz sahilleri sabah erken saatlerde profesyonel oltacılar tarafından dolduruldu. Hafta sonu havanın da güzel olması ile birlkte oltacılar erken mesaiye başladılar. Boğazda çapari atan istavrit avcıları her seferinde 9 ile 15 tane arasında balık çektiler. İstanbul Boğazı'nda adeta istavrit akını herkesi şaşırttı. Bunun sebebini Ukrayna'daki büyük teknelerin savaş sebebiyle denize açılamaması olarak gören oltacılar, akşama kadar kovalarını doldurdular. Kıraça tabir edilen boyu 10 santim civarında olanlar kilosu 50 liradan, iri istivritler ise 80 ila 100 tl kilo fiyatı ile alıcı buldu. Birçok oltacı da komşularının siparişlerini tamamlamak için saatlerce olta salladılar.

#4
Foto - Savaş etkiledi! İstanbul'da o balık bollaştı

Et fiyatlarının yükseldiği şu günlerde ucuz ve taze balık ile buluşan İstanbul'daki orta direk ailelerin de yüzü güldü. İstavrit akınının Mayıs ayı boyunca devam etmesi bekleniyor. Bazı oltacılarda çocuk ve eşlerini de alıp sahile gelerek hem kazançlı hem de hareketli bir gün geçirmenin keyfini yaşadılar. Beykoz Sahiline sabah gün ağırması ile geldiğini belirten cam fabrikasından emekli servis sürücüsü Mustafa Emek, "Komşularım da balıktan bol istavrit ile döndüğümü biliyorlar. Herkes akşamdan rica ediyor. Ben de akşam saatlerinde onların siparişlerini yerine getirmeye çalışıyorum. 12 saattir olta salladım. Hem günlük ücretimi çıkarttım. Hem spor yaptım, hem boğazın bereketini evlere taşıdık. Hem de komşularımı sevindirdim" diye konuştu.

Hatice Kolçak altını ve doları olanları üstüne basa basa uyardı! 48 saat içinde yaşanacaklara dikkat
Ekonomi

Hatice Kolçak altını ve doları olanları üstüne basa basa uyardı! 48 saat içinde yaşanacaklara dikkat

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın ve dolar yatırımcılarına uyarılarda bulunarak 10 Mayıs'ı işaret etti.
Bingöl'de Togg'a büyük ilgi
Gündem

Bingöl'de Togg'a büyük ilgi

Bingöl'e tanıtım çalışmaları kapsamında getirilen yerli ve milli otomobil Togg, bölge halkından yoğun ilgi gördü.

Arap İslam dünyasından Erdoğan için müthiş klip
Siyaset

Arap İslam dünyasından Erdoğan için müthiş klip

Lübnanlı Prof. Dr. Refet Muhammed Reşit El-Mikati'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için sözlerini yazdığı seçim şarkısı "Zaf..
Bülent Arınç’tan olay Erdoğan sözleri! Böyle duyurdu
Siyaset

Bülent Arınç’tan olay Erdoğan sözleri! Böyle duyurdu

1965 yılından bu yana siyaset yaptığını belirten Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Partimizi seviyoruz" dedi ve 21 yılda yapılanlara dikkat ç..
Kemal Derviş öldü
Gündem

Kemal Derviş öldü

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş öldü. Kemal Derviş, 2001 yılında Türkiye ile IMF arasında yapılan anlaşma sonrası bakan o..
İmzalar resmen atıldı! İstasyonların tamamı Togg ile uyumlu olacak
Teknoloji

İmzalar resmen atıldı! İstasyonların tamamı Togg ile uyumlu olacak

Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile ilgili önemli bir iş birliği protokolüne imza atıldı. 67 bin fabrikanın üretim yaptığı organize sanayi ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23