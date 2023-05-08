Savaş etkiledi! İstanbul'da o balık bollaştı

Et fiyatlarının yükseldiği şu günlerde ucuz ve taze balık ile buluşan İstanbul'daki orta direk ailelerin de yüzü güldü. İstavrit akınının Mayıs ayı boyunca devam etmesi bekleniyor. Bazı oltacılarda çocuk ve eşlerini de alıp sahile gelerek hem kazançlı hem de hareketli bir gün geçirmenin keyfini yaşadılar. Beykoz Sahiline sabah gün ağırması ile geldiğini belirten cam fabrikasından emekli servis sürücüsü Mustafa Emek, "Komşularım da balıktan bol istavrit ile döndüğümü biliyorlar. Herkes akşamdan rica ediyor. Ben de akşam saatlerinde onların siparişlerini yerine getirmeye çalışıyorum. 12 saattir olta salladım. Hem günlük ücretimi çıkarttım. Hem spor yaptım, hem boğazın bereketini evlere taşıdık. Hem de komşularımı sevindirdim" diye konuştu.