Savaş döneminin en çok konuşulanları arasında! Stratejik üründe müjdeli haber

Çiftçilerin buğday yerine alternatif ürünlere yöneldiği için ekim alanlarının düştüğünü vurgulayan Doğan, “Ekim alanı bu sene düştü. Çiftçimiz çünkü buğday dışında başka ürünlere yöneldi. Alternatif ürünler çıktığı için her sene buğday ekimleri azalmakta. Bu sene buğdayda yüksek rekolte bekliyoruz. Geçen sene 1 milyon 600 bin dönüm alanda 700 bin tonun üzerinde rekolte bekliyorduk ama olmadı. Bu sene don olmadığı için ortalama rekolte yüksek olacak. Buğday bizim için olmazsa olmaz, en önemli ürünlerin başında geliyor. Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nda gördük, paramız dahi olsa buğday alamadık. Az çok demeden her sene buğday ekilmeli ve devlet tarafından desteklenmeli” dedi.