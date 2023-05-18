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Ekonomi
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Savaş döneminin en çok konuşulanları arasında! Stratejik üründe müjdeli haber

2023-05-18 16:53:23
Savaş döneminin en çok konuşulanları arasında! Stratejik üründe müjdeli haber

Birçok ürünün hammaddesi olan ve stratejik öneme sahip buğdayın, Adana’da hasadı başladı.

#1
Foto - Savaş döneminin en çok konuşulanları arasında! Stratejik üründe müjdeli haber

Çiftçiler, buğdayın alım fiyatının açıklanmasını beklerken rekoltenin geçen yıla oranla yüksek olmasının beklendiği ifade edildi.

#2
Foto - Savaş döneminin en çok konuşulanları arasında! Stratejik üründe müjdeli haber

Türkiye’nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Adana’da buğdayda hasat başladı.

#3
Foto - Savaş döneminin en çok konuşulanları arasında! Stratejik üründe müjdeli haber

Birçok ürünün hammaddesi olan ve Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle stratejik öneme sahip buğday için biçerdöverler Çukurova’daki tarlalarda çalışmaya başladı.

#4
Foto - Savaş döneminin en çok konuşulanları arasında! Stratejik üründe müjdeli haber

Türkiye’nin ilk buğday hasadının yapıldığı ve ihtiyacın yaklaşık yüzde 4'ünü karşılayan Adana’da kıyı şeridi dışındaki bölgelerde üretim yapan çiftçiler ise ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor.

#5
Foto - Savaş döneminin en çok konuşulanları arasında! Stratejik üründe müjdeli haber

Bu yıl geçen yıla göre yaklaşık yüzde 15 azalmayla kent genelinde 1 milyon 400 bin dekar buğday ekildi.

#6
Foto - Savaş döneminin en çok konuşulanları arasında! Stratejik üründe müjdeli haber

Dönüm başına ortalama 350 ile 500 kilogram arasında verim alınan buğdayda toplamda ise 700 bin ton rekolte bekleniyor.

#7
Foto - Savaş döneminin en çok konuşulanları arasında! Stratejik üründe müjdeli haber

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Türkiye’nin ilk turfanda buğday hasadı Adana’da başladı. Bu tarlada çiftçimiz dönüm başına ortalama 400-500 kilogram arası verim bekliyor. Ancak bazı kıraç bölgelerde verim 150-350 kilograma kadar düşüyor. Hasat ovada başladığında ise orada 500 kilogramın üzerinde dönüm başına verim bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Savaş döneminin en çok konuşulanları arasında! Stratejik üründe müjdeli haber

Çiftçilerin buğday yerine alternatif ürünlere yöneldiği için ekim alanlarının düştüğünü vurgulayan Doğan, “Ekim alanı bu sene düştü. Çiftçimiz çünkü buğday dışında başka ürünlere yöneldi. Alternatif ürünler çıktığı için her sene buğday ekimleri azalmakta. Bu sene buğdayda yüksek rekolte bekliyoruz. Geçen sene 1 milyon 600 bin dönüm alanda 700 bin tonun üzerinde rekolte bekliyorduk ama olmadı. Bu sene don olmadığı için ortalama rekolte yüksek olacak. Buğday bizim için olmazsa olmaz, en önemli ürünlerin başında geliyor. Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nda gördük, paramız dahi olsa buğday alamadık. Az çok demeden her sene buğday ekilmeli ve devlet tarafından desteklenmeli” dedi.

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