  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
15
Savaş acımasız yüzünü anaokulunda gösterdi

2022-10-08 09:26:35
Savaş acımasız yüzünü anaokulunda gösterdi

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

#1
Foto - Savaş acımasız yüzünü anaokulunda gösterdi

Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv'e bağlı Pisky-Rydkivskii köyü, Ukrayna kontrolüne geçtikten sonra görüntülendi.

#2
Foto - Savaş acımasız yüzünü anaokulunda gösterdi

Fotoğrafta, çatışmalar sırasında Rus güçleri tarafından kullanılan ve daha sonra hasar gören bir anaokulu görülüyor.

#3
Foto - Savaş acımasız yüzünü anaokulunda gösterdi

İşte o görüntüler...

#4
Foto - Savaş acımasız yüzünü anaokulunda gösterdi

İşte o görüntüler...

#5
Foto - Savaş acımasız yüzünü anaokulunda gösterdi

İşte o görüntüler...

#6
Foto - Savaş acımasız yüzünü anaokulunda gösterdi

İşte o görüntüler...

#7
Foto - Savaş acımasız yüzünü anaokulunda gösterdi

İşte o görüntüler...

#8
Foto - Savaş acımasız yüzünü anaokulunda gösterdi

İşte o görüntüler...

#9
Foto - Savaş acımasız yüzünü anaokulunda gösterdi

İşte o görüntüler...

#10
Foto - Savaş acımasız yüzünü anaokulunda gösterdi

İşte o görüntüler...

#11
Foto - Savaş acımasız yüzünü anaokulunda gösterdi

İşte o görüntüler...

#12
Foto - Savaş acımasız yüzünü anaokulunda gösterdi

İşte o görüntüler...

#13
Foto - Savaş acımasız yüzünü anaokulunda gösterdi

İşte o görüntüler...

#14
Foto - Savaş acımasız yüzünü anaokulunda gösterdi

İşte o görüntüler...

Türk deri devi iflas etti
Ekonomi

Türk deri devi iflas etti

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, deri sektörünün önemli firmalarından birisi olan Matraş'ın iflasına karar verildi.
NATO'ya girmek isteyen ülkeden flaş Türkiye açıklaması
Gündem

NATO'ya girmek isteyen ülkeden flaş Türkiye açıklaması

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz" diye konuştu...
'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri titretti! Çipras'tan skandal Türkiye çağrısı
Dünya

'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri titretti! Çipras'tan skandal Türkiye çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerinin ardından panik havası esen Yunanistan'da ana muhalefet lideri Aleksis Çip..
Başkan Erdoğan'ın sözlerine Miçotakis'ten cevap
Gündem

Başkan Erdoğan'ın sözlerine Miçotakis'ten cevap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "bir gece ansızın gelebiliriz" şeklindeki sözlerine cevap veren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Kab..
Bir Arap ülkesi daha Türkiye'den AKSUNGUR SİHA alıyor! TUSAŞ ile anlaşma imzaladı
Gündem

Bir Arap ülkesi daha Türkiye'den AKSUNGUR SİHA alıyor! TUSAŞ ile anlaşma imzaladı

BAE'nin Türkiye'den 20 adet Bayraktar SİHA almasının ardından bir Arap ülkesi daha Türkiye'den SİHA alıyor. Cezayir, 6 adet AKSUNGUR SİHA al..
28 Şubat artıkları! Eğitim Sen bu görüntüden çok korktu
Gündem

28 Şubat artıkları! Eğitim Sen bu görüntüden çok korktu

Ortaokul ve lise öğrencilerinin Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mevlid gecesi kapsamında sabah namazına davet edilmesi, Eğitim Sen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23