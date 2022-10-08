2022-10-08 09:26:35 Savaş acımasız yüzünü anaokulunda gösterdi
Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.
Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.
Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv'e bağlı Pisky-Rydkivskii köyü, Ukrayna kontrolüne geçtikten sonra görüntülendi.
Fotoğrafta, çatışmalar sırasında Rus güçleri tarafından kullanılan ve daha sonra hasar gören bir anaokulu görülüyor.
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
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