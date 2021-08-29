Satışlar yüzde 50 arttı! Yabancılardan inanılmaz ilgi

Pandemi döneminde Avrupa'da en çok fuar yapan şirket olduklarını ifade eden Ceyda Erem, "2020'de 20, bu yıl ise iki fuar yaptık. Bu yıl kısıtlamalardan dolayı bütün fuarlar ikinci yarıya ertelendi. Bundan sonra da 15-20 fuarımız var. Ciddi bir yoğunluk söz konusu olacak. Çünkü firmalarımız vitrine çıkmak istiyor. Yurtdışından da hem de alıcı olarak, hem de satıcı ciddi katılım söz konusu" diye konuştu. Bundan sonra düzenlenecek fuarlara da yabancılardan büyük ilgi olduğunu ifade eden Erem, şunları kaydetti: "Önümüzdeki haftalarda ev tekstili fuarı var. Ona da Amerika'dan çok büyük bir ilgi söz konusu. Gıda fuarı ise tam manasıyla coştu, dünyanın her yerinden alıcılar geliyor. Çünkü Çin'den yapamadıkları tedariki bizden yapıyorlar. Özellikle pandemi sebebiyle Uzakdoğu ve Çin'den yapılan ihracatta yaşanan kısıtlamalar bizim firmalarımıza çok yaradı. Türkiye tedarik üssü oldu. Bu artık kesin... Bu ilgide hükümetin firmalara verdiği desteğin büyük rolü oldu. Cumhurbaşkanımız vizyonuyla süreci çok iyi yönetti ve ülkemizi öne çıkardı. Dünyada navlun maliyetleri çok yükselince Avrupalı firmalar yüzünü Türkiye'ye döndü. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Rüzgârı arkamıza aldık." Ağustosta yaptıkları mobilya fuarında çok iyi sonuçlar elde edildiğini ifade eden Ceyda Erem, "Herkes tatil ayı ve pandemi etkisinden dolayı umutsuzdu. Ancak beklenenin aksine çok büyük ilgi gördü" dedi.