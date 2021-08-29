  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
8
Satışlar yüzde 50 arttı! Yabancılardan inanılmaz ilgi

2021-08-29 09:41:41
Satışlar yüzde 50 arttı! Yabancılardan inanılmaz ilgi

Batı’nın tedarik üssü konumuna yükselen Türkiye’de düzenlenen fuarlar yabancı akınına uğruyor. Amerika ve Afrika’dan bile yoğun katılım aldıklarını söyleyen yetkililer, "Fuarlarımız coştukça coşuyor" dedi. Ayrıca Türkiye'deki fuarlarda bu yıl satışların yüzde 50 daha fazla olduğu belirtildi.

#1
Foto - Pandemide gösterdiği performansla Batı'nın tedarik üssü konumuna yükselen Türkiye'nin ihracatı rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, rotasını Uzakdoğu'dan Türkiye'ye çeviren yabancı alım grupları ülkemizde düzenlenen fuarlara akın ediyor.

Pandemide gösterdiği performansla Batı'nın tedarik üssü konumuna yükselen Türkiye'nin ihracatı rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, rotasını Uzakdoğu'dan Türkiye'ye çeviren yabancı alım grupları ülkemizde düzenlenen fuarlara akın ediyor.

#2
Foto - Sabah'ın haberine göre, bu yıl düzenledikleri ayakkabı ve mobilya fuarında yüksek yabancı ilgisi karşısında şaşkına döndüklerini söyleyen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem,

Sabah'ın haberine göre, bu yıl düzenledikleri ayakkabı ve mobilya fuarında yüksek yabancı ilgisi karşısında şaşkına döndüklerini söyleyen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, "Şu anda fuarlarımız coştukça coşuyor. Yabancılar akın akın fuarlara geliyor. Bu sene ilk defa Amerika'dan ciddi alıcılar geldi, Afrika'dan bile yoğun katılımcı var" diye konuştu.

#3
Foto - Birçok ülkeden ciddi bir katılımcı ağırladıkları bilgisini veren Erem, şunları kaydetti:

Birçok ülkeden ciddi bir katılımcı ağırladıkları bilgisini veren Erem, şunları kaydetti: "Amerika, İsrail, Almanya ve Irak gibi ülkeler mal almak için ciddi katılım gösterdi. En yüksek katılım İsrail'dendi. Tanıtım anlamında Afrika'nın üzerine çok gitmememize rağmen yüksek katılım ve yüksek alımlar yaptılar. İtalyanlar ise devlet desteği ile ayakkabı fuarımıza katılarak stant açtılar. Ülkemizde stant açarak malını satanların oranı bu yıl yüzde 50 artış gösterdi. Bu gerçekten önemli bir artış."

#4
Foto - Pandemi döneminde Avrupa'da en çok fuar yapan şirket olduklarını ifade eden Ceyda Erem,

Pandemi döneminde Avrupa'da en çok fuar yapan şirket olduklarını ifade eden Ceyda Erem, "2020'de 20, bu yıl ise iki fuar yaptık. Bu yıl kısıtlamalardan dolayı bütün fuarlar ikinci yarıya ertelendi. Bundan sonra da 15-20 fuarımız var. Ciddi bir yoğunluk söz konusu olacak. Çünkü firmalarımız vitrine çıkmak istiyor. Yurtdışından da hem de alıcı olarak, hem de satıcı ciddi katılım söz konusu" diye konuştu. Bundan sonra düzenlenecek fuarlara da yabancılardan büyük ilgi olduğunu ifade eden Erem, şunları kaydetti: "Önümüzdeki haftalarda ev tekstili fuarı var. Ona da Amerika'dan çok büyük bir ilgi söz konusu. Gıda fuarı ise tam manasıyla coştu, dünyanın her yerinden alıcılar geliyor. Çünkü Çin'den yapamadıkları tedariki bizden yapıyorlar. Özellikle pandemi sebebiyle Uzakdoğu ve Çin'den yapılan ihracatta yaşanan kısıtlamalar bizim firmalarımıza çok yaradı. Türkiye tedarik üssü oldu. Bu artık kesin... Bu ilgide hükümetin firmalara verdiği desteğin büyük rolü oldu. Cumhurbaşkanımız vizyonuyla süreci çok iyi yönetti ve ülkemizi öne çıkardı. Dünyada navlun maliyetleri çok yükselince Avrupalı firmalar yüzünü Türkiye'ye döndü. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Rüzgârı arkamıza aldık." Ağustosta yaptıkları mobilya fuarında çok iyi sonuçlar elde edildiğini ifade eden Ceyda Erem, "Herkes tatil ayı ve pandemi etkisinden dolayı umutsuzdu. Ancak beklenenin aksine çok büyük ilgi gördü" dedi.

#5
Foto - İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin (İDTM) 8 fuar salonundan 6'sını daha önce mahkeme kararıyla kiracı firma CNR'dan geri alması, kalan son 2 fuar salonunun da tahliye sürecinin devam ettiğini açıklamasını değerlendiren Ceyda Erem, şunları söyledi:

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin (İDTM) 8 fuar salonundan 6'sını daha önce mahkeme kararıyla kiracı firma CNR'dan geri alması, kalan son 2 fuar salonunun da tahliye sürecinin devam ettiğini açıklamasını değerlendiren Ceyda Erem, şunları söyledi: "Öncelikle davalarla ilgili yargı süreci devam ediyor.

#6
Foto - Biz dışarıdan kiralayabildiğimiz ölçüde fuarları yapmaya devam edeceğiz. Ortada fuar yapmamıza engel bir durum yok.

Biz dışarıdan kiralayabildiğimiz ölçüde fuarları yapmaya devam edeceğiz. Ortada fuar yapmamıza engel bir durum yok." Uluslararası fuarların başarısının ardında özel sektör devlet ortaklığının yattığını söyleyen Erem, bizde de aynı yöntemin hayata geçirilmesinin ülke ekonomisine büyük katkı sunacağını sözlerine ekledi. Fuarlara gösterilen yoğun ilgi nedeniyle istihdamlarının 650'ye kadar çıktığını söyleyen Erem, "Bütün dünyada pandemi sebebiyle fuarcılık çok yavaşladığı için bize yurtdışından ciddi davetler geliyor. 'Gelin burada fuar düzenleyin' diyorlar. Özellikle Avrupa ülkelerinden ve Ortadoğu'dan ciddi davetler alıyoruz. Düşünüyoruz elbette" dedi.

#7
Foto - İngilizlerle bir proje ile ilgili teknolojik işbirliği yaptıklarını söyleyen Erem, projenin 1 Kasım'dan itibaren faaliyete geçeceğini söyledi. Erem, şunları kaydetti:

İngilizlerle bir proje ile ilgili teknolojik işbirliği yaptıklarını söyleyen Erem, projenin 1 Kasım'dan itibaren faaliyete geçeceğini söyledi. Erem, şunları kaydetti: "Bunu Türkiye'den çıkacak bir unicorn olarak düşünebiliriz. Kurduğumuz sistem sayesinde herhangi bir ürünü almak isteyen bir kişi, sisteme girecek ve tüm üreticileri bir arada görecek. Ürün bilgilerine teferruatlı bir şekilde ürün bilgilerini görecek. Bir anlamda sanal fuar olacak."

Abdurrahman Dilipak değerlendirdi: PCR test zorunluluğu bir tuzak
Gündem

Abdurrahman Dilipak değerlendirdi: PCR test zorunluluğu bir tuzak

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile uygulanan PCR test zorunluluğunu değerlendirdi.
Dolar için yeni hafta öncesi dikkat çeken tahmin: Fay hattı kırıldı
Ekonomi

Dolar için yeni hafta öncesi dikkat çeken tahmin: Fay hattı kırıldı

Dünyanın merakla takip ettiği Jacskon Hole toplantısı sona erdi. FED Başkanı Jarome Powell’ın açıklamaları sonrası dolar düştü, altın ise yü..
İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Bakın kim çıktı
Gündem

İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Bakın kim çıktı

Terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı olduğu belirtilen şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Daha önce de Türkiye'ye girmeye çalışırken yakala..
Müthiş gelişme! TSK'dan yeni hamle
Gündem

Müthiş gelişme! TSK'dan yeni hamle

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA yarın düzenlenecek törenle güvenlik güçlerinin kullanımına su..
YTB Desteğiyle Almanya’da Türkçe Tiyatro rüzgârı
Kültür - Sanat

YTB Desteğiyle Almanya’da Türkçe Tiyatro rüzgârı

Türk tiyatrosunun önemli eserleri, “7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali” ile 1-7 Eylül 2021 tarihinde sanatseverlerle buluşarak Frankfurt’ta..
Gündemi altüst eden sözler: Günlerce internet kesilebilir
Dünya

Gündemi altüst eden sözler: Günlerce internet kesilebilir

California Üniversitesi’nde görev yapan bilişim uzmanı Sangeetha Abdu Jyothi, önümüzdeki 10 yıl içerisinde güneşte bir patlama yaşanabileceğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay