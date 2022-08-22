Satışlar resmen patladı... Siparişlere yetişemiyorlar

SATIŞ PATLAMASI YAŞANIYOR Karavan üretimi ve ihracatı yapan NSM Karavan, son 2 yılda üretici sayısının 5 katına çıktığını, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ihracatın da hızla yükseldiğini açıkladı. Pandemi sonrası güvenli tatil tercihi olarak öne çıkan karavanlarda da 2021 yılında satış patlaması yaşandığına dikkat çeken şirket açıklamasında, yüzde 400 artan karavan satışlarına üreticilerin yetişemediği belirtildi. Şu anda talep fazlalığından dolayı bir karavanın en erken 1 yılda teslim edildiği kaydedilirken, aynı zamanda yurt dışından da çok fazla talep geldiğine dikkat çekildi. İstanbul’daki fuar da üreticiler için yatırım ve satış fırsatı doğuracak. NSM Karavan gibi ihracat atağında bulunan firmalar, ikili görüşmeler yaparak Türkiye’yi karavan üretiminin merkezi haline getirmek istiyor.