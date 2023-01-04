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Yaşam
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Satışı tamamen yasak! Türünün en tehlikelisi Bursa'da yakalandı

2023-01-04 19:26:39
Satışı tamamen yasak! Türünün en tehlikelisi Bursa'da yakalandı

Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen tehlikeli hayvan türleri yapılan operasyonla ele geçirildi.

#1
Foto - Satışı tamamen yasak! Türünün en tehlikelisi Bursa'da yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, C.K. isimli şüphelinin, Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen ve satışı yasak olan hayvan türlerine evinde baktığı istihbaratını aldı.

#2
Foto - Satışı tamamen yasak! Türünün en tehlikelisi Bursa'da yakalandı

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, mısır yılanı ile tropikal papağan ele geçirildi. C.K. hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatılırken, hayvanlara el konuldu.

#3
Foto - Satışı tamamen yasak! Türünün en tehlikelisi Bursa'da yakalandı

Yapılan tedavi ve kontrollerin ardından papağan, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne verilirken, Mısır yılanı ise yediemin olarak tespit edilen Bursa Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.

#4
Foto - Satışı tamamen yasak! Türünün en tehlikelisi Bursa'da yakalandı

Koruma altına alınan mısır yılanı için, hayvanat bahçesindeki sürüngen evinde özel bir yer hazırlandı. Mısır yılanının yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi için uygun şartları oluşturduklarını söyleye hayvanat bahçesi görevlisi Ergün Kuva “Mısır yılanı, Güney Amerika Kıtası’nda yaşamaktadır. Tahıl ambarlarındaki, sürüngenler ve kemirgenlerle beslenir. Zehirli değildir, avlarını boğarak öldürür. Çiftçi dostu bir yılandır, hatta bölge halkı onu ‘toprak bekçisi’ olarak da isimlendirir. Türkiye’de beslenmesi yasak bir hayvan. Bize yediemin olarak geldi. 1 aydır burada. Barınağını ayarladık, sıcaklığını 25 derece sabitledik, burada güzel bir şekilde bakımını yapıyoruz” dedi.

#5
Foto - Satışı tamamen yasak! Türünün en tehlikelisi Bursa'da yakalandı

Hayvanat bahçesinin yedieminli yılanının akıbetini mahkeme kararı belirleyecek.

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