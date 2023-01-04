Satışı tamamen yasak! Türünün en tehlikelisi Bursa'da yakalandı

Koruma altına alınan mısır yılanı için, hayvanat bahçesindeki sürüngen evinde özel bir yer hazırlandı. Mısır yılanının yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi için uygun şartları oluşturduklarını söyleye hayvanat bahçesi görevlisi Ergün Kuva “Mısır yılanı, Güney Amerika Kıtası’nda yaşamaktadır. Tahıl ambarlarındaki, sürüngenler ve kemirgenlerle beslenir. Zehirli değildir, avlarını boğarak öldürür. Çiftçi dostu bir yılandır, hatta bölge halkı onu ‘toprak bekçisi’ olarak da isimlendirir. Türkiye’de beslenmesi yasak bir hayvan. Bize yediemin olarak geldi. 1 aydır burada. Barınağını ayarladık, sıcaklığını 25 derece sabitledik, burada güzel bir şekilde bakımını yapıyoruz” dedi.