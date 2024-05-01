2024-05-01 12:08:12 Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!
Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery, yeni nesil modelleriyle sektöründe dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Yüksek teknolojiyle ürettiği modelleri kapsamlı testlerden geçirerek kalite ve dayanıklılığını kanıtlayan Chery, bu kapsamda ARRIZO 8 PHEV modeli için “Uzun Mesafe Dayanıklılık Testi” gerçekleştirdi.