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Otomotiv
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Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!

2024-05-01 12:08:12
Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!

Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery, yeni nesil modelleriyle sektöründe dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Yüksek teknolojiyle ürettiği modelleri kapsamlı testlerden geçirerek kalite ve dayanıklılığını kanıtlayan Chery, bu kapsamda ARRIZO 8 PHEV modeli için “Uzun Mesafe Dayanıklılık Testi” gerçekleştirdi.

#1
Foto - Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri arasında yerini alan Chery, yeni nesil modellerinin dayanıklılığını kapsamlı testlerle kanıtlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Chery, yeni modeli ARRIZO 8 PHEV için “Uzun Mesafe Dayanıklılık Testi” gerçekleştirdi. Markının yeni enerji araçlarının dayanıklılığını ve uzun mesafe sürüş performansını test etmek gerçekleştirdiği testte toplam 1214 kilometrelik mesafe kat edildi.

#2
Foto - Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!

Test kapsamında Pekin'den yola çıkan ARRIZO 8 PHEV, kültür şehri Jinan'dan ve Konfüçyüs kutsal toprakları Qufu'dan geçerek sonunda Wuhu, Anhui'ye ulaştı. Bu yolculuk sadece coğrafi ve kültürel bir yolculuk niteliğini taşımakla kalmadı, aynı zamanda araçların performansının, sürüş deneyiminin ve uzun mesafe uyumunun da kapsamlı bir testi oldu.

#3
Foto - Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!

Pekin’den start alan ARRIZO 8 PHEV, başlangıçta şehir içi trafik sıkışıklığında yol alarak araçların düşük hızda sürüş ve gelişmiş sürücü destek sistemlerini doğrulama fırsatı yakaladı. Şehirler arası yollara geçişle birlikte odak noktası artık, güç-aktarma sistemlerinin çalışma şekli ve uzun mesafede yakıt verimliliği oldu.

#4
Foto - Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!

ARRIZO 8 PHEV, üçüncü nesil DHT hibrit şanzımanla eşleşen 1.5T GDI beşinci nesil hibrit sisteme özel motorla donatılıyor. Elektromotor ile içten yanmalı motor arasındaki benzersiz uyum ve koordinasyon sürüş gereksinimlerine bağlı olarak güç kaynağını otomatik olarak değiştirme özelliğiyle daha fazla konfor, rahatlık ve verimli sürüş sağlıyor. Bu yolculuk, yeni enerjili modellerin uzun mesafe sürüşlerindeki olağanüstü performansını, Çin'deki diğer yeni enerjili araçların gelişen trendiyle uyumunu, Chery'nin Çin otomotiv endüstrisindeki liderliğini ve markanın becerisini gözler önüne seriyor.

#5
Foto - Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!

Bu test aynı zamanda ARRIZO 8 PHEV’de sunulan gelişmiş sürüş destek sistemlerinin ideal bir gösterimi oldu. İster otoyolda uyarlanabilir hız sabitleyici (ACC) ve şeritten çıkma uyarısı (LDW) ister kentsel alanlarda otomatik acil durum freni (AEB) ve kör nokta algılama (BSD) olsun tüm bu gelişmiş özellikler, kullanıcılar için güvenliği ve sürüş kolaylığını önemli ölçüde artırdı.

#6
Foto - Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!

Bu ileri teknolojiler sadece sürücülerin stresini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki sürüş koşullarının konfor ve güvenlik standartlarını da örnekliyor. 1463 kilometre ile olağanüstü bir menzil sunabilen ARRIZO 8 PHEV, sadece 19 dakikada hızlı şarj olanağı sağlayan yüksek verimli bataryalara sahip. Menzil ve şarj hızındaki bu önemli gelişme, menzil endişesini ortadan kaldırarak, çevre dostu ve sürdürülebilir seyahat vizyonunu gerçekleştirmede geleceğe doğru atılan önemli bir adımı temsil ediyor.

#7
Foto - Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!

Diğer taraftan, gerçekleştirilen uzun yol testi, aracın konfor özelliklerini de ortaya çıkardı. ARRIZO 8 PHEV özellikle tam boy koltuklarıyla geniş bir oturma alanı ve konfor sunuyor. Ayrıca ARRIZO 8 PHEV, yüksek NVH (gürültü, titreşim ve rijitlik) performansıyla da öne çıkıyor ve tüm yolculara sakin ve keyifli bir yolculuk sağlıyor. Tüm bu özellikler hem sürücü hem de yolcular için konforlu ve huzurlu bir sürüş veya sürüş deneyimi sağlıyor.

#8
Foto - Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!

Test rotası Konfüçyüs'ün memleketi ve Konfüçyüs kültürünün doğduğu yer olarak önem taşıyan Qufu, Shandong'dan geçti. Araç bu antik kente zarafetle girerken, Konfüçyüs kültürünün derin izleri insanı ilkbahar ve sonbahar dönemine götürüyor. Qufu'nun kalbinde yer alan Konfüçyüs Tapınağı, Konfüçyüsçü ideallerin önemli bir sembolü. Bu sadece Konfüçyüs’e ve onun felsefi öğretilerine bir övgü olarak hizmet etmekle kalmıyor, aynı zamanda ünlü Konfüçyüs ilkesi olan “Yardımsever olan başkalarını sever” ilkesine de bir yol gösterici niteliğini taşıyor.

#9
Foto - Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!

Bu, Chery'nin sosyal sorumluluğa olan bağlılığı, farklı sosyal yardım faaliyetlerine aktif katılımı ve desteğiyle açıkça görülüyor. Bu çabalar, Chery'nin, Konfüçyüs ideolojisine derinden kök salmış olan “Yardımsever olan başkalarını sever” felsefesinin somutlaşmış halini yansıtıyor. Chery, Çin kültürünün kalıcı ruhunu destekleyerek topluma katkıda bulunuyor ve etik değerlere ve toplum refahına olan bağlılığını güçlendiriyor. ARRIZO 8 PHEV, 1214 kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak Wuhu'daki varış noktasına ulaştı.

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Foto - Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!

Bu test sadece her iki modelin menzil, performans ve akıllı çözümler açısından üstün niteliklerini doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda yeni enerjili araç sektöründeki teknolojik gücün kapsamlı bir incelemesi ve gösterimi niteliğini de taşıyor. Binlerce kilometrelik yolculuk teknolojik ilerlemenin getirdiği sınırsız olanakları gözler önüne seriyor. Bununla birlikte ulaşımın daha temiz ve daha akıllı geleceğine dair derin bir anlayış ortaya koyuyor.

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