Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!

Diğer taraftan, gerçekleştirilen uzun yol testi, aracın konfor özelliklerini de ortaya çıkardı. ARRIZO 8 PHEV özellikle tam boy koltuklarıyla geniş bir oturma alanı ve konfor sunuyor. Ayrıca ARRIZO 8 PHEV, yüksek NVH (gürültü, titreşim ve rijitlik) performansıyla da öne çıkıyor ve tüm yolculara sakin ve keyifli bir yolculuk sağlıyor. Tüm bu özellikler hem sürücü hem de yolcular için konforlu ve huzurlu bir sürüş veya sürüş deneyimi sağlıyor.