Satış patlaması yaşanıyor! İşte elektrikli araçlardaki en büyük endişe

Elektrikli araçların toplam otomobil satışlarındaki payı da artıyor. Son 3 ayda ise bu pay yüzde 4,66 oldu. ODMD verilerinden elde edilenlere göre aylık olarak bakıldığında Ocak’ta 1.071 elektrikli otomobil satıldı. Satışlar Şubat ayında 2 bin 477 olarak gerçekleşirken Mart ayında fırlama yaşandı. Söz konusu ayda 4 bin 670 bin adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Böylece 3 aylık dönemde toplam 8 bin 188 adet elektrikli satışı gerçekleşmiş oldu.