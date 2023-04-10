2023-04-10 15:37:25 Satış patlaması yaşanıyor! İşte elektrikli araçlardaki en büyük endişe
Yerli otomobil Togg’un yüzde 100 elektrikli üretilmesi, altyapı ve teknik imkanların sağlanması etkisiyle Türkiye’de elektrikli otomobile geçiş süreci hızlandı. Elektrikli otomobil satışları her ay artmaya devam ediyor. Ocak-Mart döneminde Türkiye’de 8 bin 188 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Üç aylık dönemde toplam otomobil satışları ise 175 bin 421 olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardan aldığı pay bu dönemde yüzde 4,66 olarak hesaplandı.