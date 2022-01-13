Satın aldığı arsa bakın nerede çıktı! Kendisi bile şaştı kaldı

Bölgede oturanların kendilerine tepki gösterdiğini belirten Yeşilağaç, "Benim komşularımla aramda bir şey yok. Burası önceden yol değildi. Komşular dilekçe vererek, buradaki pislik kalksın istediler. Yoksa burada yol yoktu. Ben burada 23-24 yıldır oturuyorum. Bu arsa üzerinde bizimle birlikte 3 hissedar vardı. Hissedarlardan birisinin üzerindeki arsa, icralık oldu. Benim evime de icra geldi. Ben de icralık olan hisseyi almak zorunda kaldım. Arsanın içinde yolun da olduğu sonradan ortaya çıktı. Buranın yol olduğunu bilseydim almazdım. Ben evimin önünü alıyorum sandım. Aldığım arsa bu yol çıktı. Ben kimseyle kötü olmak istemiyorum. Ben buradan yolu kullanma izni vermiyorum. Diğer bir yol daha var. O yolu kullansınlar. Eşim bu işi çözmek için yine belediye gitti. Burada bizlik bir şey yok. İnsanlar bunun için belediyeye gitsinler. Neden bizimle uğraşıyorlar?" dedi.