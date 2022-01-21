Satın alacaklar dikkat! İkinci el araçta büyük hile

İkinci el araç piyasasının hareketli olduğu Türkiye'de, 1 günde çok sayıda ikinci el otomobil alınıp satılıyor. Binlerce otomobil arasından kendine en uygun olanını arayan alıcılar da zaman zaman satıcıların kurbanı oluyor. Bazen sahte raporlar, bazen de bir dikkatsizlik sebebiyle alıcılar; hava yastığı patladıktan sonra doldurulan, parçası değişmiş, hasarlı olduğu halde ruhsata işlenmemiş, uyarı ışıklarının önüne geçmek için direnç takılmış otomobilleri fark etmeden alıyor ve bu hataları sonradan fark ederek maddi ve manevi problemler yaşıyor. Zaman zaman alıcılar, aracı satın aldıktan sonra önüyle arkasının iki farklı otomobile ait olduğuna bile rastlayabiliyor. Oto ekspertiz işlemecisi Oktay Tarcan, aracın satın alınmadan önce mutlaka bir ekspertize gösterilmesi konusunda önemli uyarılarda bulundu.