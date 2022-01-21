Satın alacaklar dikkat! İkinci el araçta büyük hile

"HAVA YASTIĞI OLMASI GEREKEN YERDEN ATLET ÇIKMIŞ" - Karşılaştığı ilginç durumları anlatan Tarcan, "Bir gün buraya gelen bir aracın hava yastıklarını kontrol ediyorduk. Baktığımızda hava yastıklarının olması gereken yerde bez parçaları gördük. Açıp baktığımızda ise içinden atlet çıktı. Alıcı, satıcıya hava yastıklarının olmadığını söyleyince satıcı, 'Zaten biliyorum, orası boş kalmasın diye atlet soktum' dedi. Az önce de buraya bir müşterimiz geldi, aracını patronundan almış. Otomobili 'Değişen parça yok' diye almış. Tesadüfen geçerken bize uğradı. Aracı kontrol ettiğimizde sadece 3 parça değişmeyen parça vardı, geriye kalan bütün parçalar değişmiş. Tavanında bile dolu sebebiyle oluşan ezikler vardı. Şimdi aracı sahibine geri götürmeye gitti. Her zaman 'Babanızın oğlundan da, akrabanızdan da araba alsanız mutlaka ekspertize gösterin' derim. Vatandaşlarımız arabalarını güzel ve kaliteli firmalara göstermeye baksın. Arabalarında ne olup ne bittiğini bilsinler. Herkese mutlaka ekspertize gitmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.